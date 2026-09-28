Thể thao Việt Nam sáng cửa có thêm Huy chương Vàng tại ASIAD 20

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã có trận ra quân không thành công tại ASIAD 20 khi bất ngờ để thua 1-2 trước Lào. Kết quả này khiến cô trò HLV Trần Thị Vui rơi vào thế khó và không còn nhiều cơ hội sửa sai trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, các vận động viên Việt Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-0 trước Myanmar. Kết quả này giúp đội bước vào trận đấu quyết định với Malaysia bằng sự tự tin cao độ.

Tuyển cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết ASIAD 20 (Ảnh: TTVN).

Ở trận đấu này, bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã thi đấu chắc chắn để giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Vượt qua Malaysia, tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc tại bán kết. Đây được đánh giá là thử thách khó bởi đối thủ có khả năng phòng ngự tốt và thể hiện phong độ ổn định ở vòng bảng.

Thu Trang và Khánh Ly tiếp tục được ban huấn luyện lựa chọn thi đấu chính. Tuy nhiên, hai vận động viên Việt Nam nhập cuộc không tốt và để Hàn Quốc tạo ra khoảng cách điểm số ngay từ đầu hiệp một.

Có thời điểm, Hàn Quốc vượt lên dẫn 6-3 và tạo ra sức ép lớn lên cặp đôi Việt Nam. Trước tình thế đó, HLV Trần Thị Vui quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Lê Thị Hồng Liên vào sân thay Nguyễn Thị Khánh Ly.

Sau khi Hồng Liên xuất hiện, lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên ổn định và quyết đoán hơn. Khả năng phối hợp giữa hai vận động viên được cải thiện, trong khi Thu Trang tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bắt bước một và hỗ trợ đồng đội.

Từ thế bị dẫn, Việt Nam nhanh chóng san bằng tỷ số 6-6 rồi tạo ra chuỗi điểm liên tiếp để vượt lên. Hàn Quốc gần như không thể tìm ra cách ngăn cản sự hưng phấn của các cô gái Việt Nam và chấp nhận thua 6-15 trong hiệp đầu.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục là đội khởi đầu tốt hơn khi lần lượt dẫn 5-1 rồi 7-3. Nhưng một lần nữa, tuyển Việt Nam cho thấy bản lĩnh ở thời điểm khó khăn.

Thu Trang và Hồng Liên kiên trì bám đuổi, ghi liền những điểm số quan trọng để đưa trận đấu trở về thế cân bằng 7-7.

Sau đó, hai đội liên tục giằng co và không bên nào tạo được khoảng cách an toàn. Tỷ số được kéo đến 13-13 trước khi các cô gái Việt Nam thi đấu tốt hơn ở những pha cầu quyết định.

Hồng Liên tiếp tục để lại dấu ấn bằng những tình huống xử lý chính xác, giúp Việt Nam thắng 15-13 và khép lại trận bán kết với tỷ số chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này không chỉ đưa cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết mà còn cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật rất tốt của ban huấn luyện.

Việc HLV Trần Thị Vui mạnh dạn thay đổi nhân sự trong thời điểm đội đang bị dẫn đã tạo ra tác động rõ rệt đến diễn biến trận đấu. Trong một nội dung mà sự phối hợp giữa hai vận động viên đóng vai trò rất lớn, quyết định đưa Hồng Liên vào sân giúp Việt Nam có thêm phương án xử lý và lấy lại quyền kiểm soát.

Đáng chú ý, Thu Trang và Khánh Ly vốn là cặp đôi giàu thành tích, từng vô địch King's Cup. Tuy nhiên, khi Khánh Ly gặp vấn đề về sức khỏe và tâm lý, ban huấn luyện không cố giữ nguyên phương án ban đầu mà chủ động tìm giải pháp mới.

Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả và góp phần quan trọng giúp tuyển Việt Nam giành vé vào trận tranh Huy chương Vàng.

Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết là Philippines. Đại diện Đông Nam Á đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại Lào 2-0 ở bán kết để lần đầu tiên góp mặt trong trận tranh Huy chương Vàng nội dung đôi nữ.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 7h40 ngày 29/9.