Thể thao Việt Nam: Những tấm huy chương của ý chí và nghị lực

Võ sĩ tán thủ hạng cân 56 kg nam người dân tộc Hrê Đinh Văn Tâm của đội wushu Việt Nam khiến người hâm mộ nể phục ở tinh thần thi đấu kiên cường. Bị đau cả 2 chân sau chiến thắng ở bán kết nhưng võ sĩ quê Quảng Ngãi kiên quyết không bỏ cuộc. Ở chung kết hạng cân 56 kg diễn ra ngày 24/9, trước võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming, Đinh Văn Tâm bước ra thảm đấu với 2 đầu gối quấn băng y tế giảm đau. Võ sĩ Việt Nam đã có hiệp đấu đầu rất hay nhưng để thua đáng tiếc, nhận HCB. Đây cũng là thành tích cao nhất của wushu Việt Nam tại ASIAD 20.

Đinh Văn Tâm đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm tại ASIAD 20. Ảnh: TDTT

Đinh Văn Tâm dính chấn thương rất nặng, đứt dây chằng cả 2 gối. Phải phẫu thuật và trị liệu hồi phục, tưởng chừng phải từ giã sự nghiệp nhưng ý chí cùng quyết tâm đã giúp võ sĩ này hồi phục tốt và trở lại. Chưa kể trước thềm ASIAD 20, Đinh Văn Tâm được chuẩn bị cho hạng cân 52 kg nhưng sau đó đôn lên tranh tài ở hạng cân 56 kg.

Tại ASIAD 20, trước khi đối đầu Ou Jiaming, Đinh Văn Tâm đã trải qua một hành trình ấn tượng. Từ vòng 1/8 đến bán kết, võ sĩ Việt Nam lần lượt đánh bại cả ba đối thủ với cùng tỷ số 2 - 0. Những chiến thắng liên tiếp ấy cho thấy sự ổn định đáng nể của tay đấm 21 tuổi trên thảm đấu châu lục.

Hình ảnh nén đau chiến đấu đến những giây phút cuối cùng của Đinh Văn Tâm đã để lại ấn tượng sâu sắc và niềm tự hào lớn cho người hâm mộ. Tấm HCB tại ASIAD 20 cũng là dấu mốc rất đáng nhớ trong hành trình thi đấu của võ sĩ người dân tộc Hrê trên đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Thành công trên đất Nhật Bản chính là trái ngọt cho cả một hành trình vượt khó phi thường của võ sĩ này. Tấm HCB cùng tinh thần thi đấu quả cảm không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho chàng trai Quảng Ngãi, mà còn mở ra những kỳ vọng tươi sáng cho sự phát triển của Wushu Việt Nam trên trường quốc tế.

Tối 24/9 tại Nagoya, đội tuyển tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc. xuất sắc giành HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54, chỉ kém đội giành HCB 0,08 giây. Đây là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành được huy chương nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại một kỳ ASIAD. Đáng chú ý, kết quả đội đã vượt thành tích từng giành HCV tại SEA Games 2025 là 3 phút 15 giây 07, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Quách Thị Lan trở thành tuyển thủ điền kinh giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam trong các lần tham dự ASIAD . Ảnh: TDTT

Đáng chú ý, trong đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400 giành HCĐ trên đất Nhật Bản có sự góp mặt của VĐV kỳ cựu Quách Thị Lan. Ở tuổi 31, gương mặt VĐV giàu kinh nghiệm nhất của điền kinh Việt Nam này đã cho thấy dấu ấn của kinh nghiệm, sự bền bỉ và đẳng cấp của một nhà vô địch châu Á.

Quách Thị Lan trở thành tuyển thủ điền kinh giàu thành tích nhất của Thể thao Việt Nam trong các lần tham dự ASIAD với 1 HCV (ASIAD 18-2018), 1 HCB (ASIAD 17-2014), 1 HCĐ (ASIAD 20-2026).

Không còn là cô gái 19 tuổi từng giành HCB 400m tại ASIAD 2014. Cô cũng không còn ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp như khi giành HCV 400m rào ASIAD 2018, HCV châu Á 2019 hay vào bán kết Olympic Tokyo. Tấm huy chương lần này có thể không lấp lánh như chiếc HCV năm 2018 hay HCB năm 2014, nhưng với người từng dành cả thanh xuân cho nội dung 400m như Quách Thị Lan, tấm huy chương tại Nhật Bản lần này có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là sự khẳng định sau nhiều năm, cô vẫn có thể đứng trên đường chạy của một kỳ ASIAD và đóng góp trực tiếp vào thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Điều đó cũng nói lên tất cả về ý chí và quyết tâm của người chị cả trên đường chạy đấu trường châu lục. Nó góp phần giúp điền kinh Việt Nam từ “trắng tay” ở Hàng Châu đến bục huy chương ở Aichi-Nagoya.

Bước sang tuổi 31, Quách Thị Lan đã trải qua một hành trình đủ dài với những đỉnh cao, khoảng lặng và cả biến cố. ASIAD 20 là kỳ đại hội quốc tế cuối trong sự nghiệp của VĐV này, nhưng hành trình ở Aichi-Nagoya của chân chạy 31 tuổi này vẫn chưa dừng lại. Ngày 29/9 tới, cô sẽ tiếp tục tập trung cho nội dung cuối cùng của mình: tiếp sức 4x400m nữ.