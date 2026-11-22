Đây cũng là cơ sở để ngành Thể thao điều chỉnh chiến lược giai đoạn 2027-2030, hướng tới những mục tiêu lớn tại đấu trường Olympic và ASIAD trong thời gian tới.

Vận động viên Nguyễn Khắc Lê Hoàng tài năng trẻ của thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Thấy gì từ những tấm Huy chương bạc?

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại phần tranh tài tại Olympic trẻ Dakar 2026 (diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11-2026 tại Cộng hòa Senegal) với 2 Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu) và Dương Văn Hoàng Quy (bơi). Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á nhưng không giành được Huy chương vàng nào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham dự sân chơi này (năm 2010), thể thao Việt Nam không có nhà vô địch.

Nhìn lại các kỳ đại hội trước, năm 2010, Thạch Kim Tuấn giành Huy chương vàng môn cử tạ; năm 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên mang về 1 Huy chương vàng môn bơi; đến năm 2018, Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ) giúp Việt Nam giành 2 Huy chương vàng. Tại Dakar 2026, môn cử tạ không nằm trong chương trình thi đấu, phần nào ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh huy chương của đoàn Việt Nam.

Dù vậy, kết quả lần này vẫn đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về chất lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh của vận động viên trẻ. Trong số 10 vận động viên Việt Nam tham dự, ngoài 2 gương mặt giành Huy chương bạc, các vận động viên ở môn bơi, cầu lông, taekwondo, xe đạp, điền kinh và vật bãi biển đều chưa thể bước lên bục cao nhất.

Ở chiều tích cực, 2 tấm Huy chương bạc cho thấy thể thao Việt Nam vẫn có những tài năng triển vọng. Nguyễn Khắc Lê Hoàng đạt 18,692 điểm ở nội dung Thái cực quyền tổng hợp nam, chỉ kém vận động viên Hồng Kông (Trung Quốc) giành Huy chương vàng 0,028 điểm. Trước đó, võ sĩ sinh năm 2008 đã giành Huy chương vàng Giải vô địch Thái cực quyền thế giới năm 2026 tại Bulgaria.

Kết quả ở Dakar 2026 cho thấy Lê Hoàng đã tiệm cận trình độ nhóm đầu thế giới, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao tính ổn định và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, kình ngư Dương Văn Hoàng Quy giành Huy chương bạc nội dung 200m bơi bướm nam với thành tích 2 phút 00 giây 32. So với thành tích 2 phút 01 giây 57 tại SEA Games 33 cuối năm 2025, vận động viên sinh năm 2009 đã có bước tiến đáng kể. Hoàng Quy cũng từng giành Huy chương vàng Giải vô địch nhóm tuổi châu Á năm 2026 với thành tích 2 phút 00 giây 42.

Theo chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh, việc thường xuyên thi đấu quốc tế là thước đo thực tế để đánh giá trình độ vận động viên, đồng thời giúp họ rèn luyện bản lĩnh, thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh. Thành tích tại các giải trẻ hay đấu trường khu vực chưa đủ để khẳng định khả năng cạnh tranh ở cấp độ Olympic; vì vậy, cần tăng cơ hội cọ xát quốc tế, thay vì chỉ đánh giá năng lực qua số lượng huy chương.

Đầu tư đúng hướng cho những mục tiêu lớn

Từ thực tiễn Olympic trẻ Dakar 2026, bài toán quan trọng đặt ra đối với ngành Thể thao là rà soát lại chiến lược tuyển chọn, đào tạo và phân bổ nguồn lực. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, không thể đầu tư dàn trải mà cần tập trung vào những môn, nội dung có tiềm năng cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục và thế giới.

Công tác tuyển chọn vận động viên trẻ cần dựa trên những tiêu chí khoa học, kết hợp thành tích chuyên môn với các chỉ số thể lực, sinh lý, khả năng phát triển và triển vọng đạt thành tích đỉnh cao. Việc theo dõi tiến bộ theo chu kỳ 2 năm, 4 năm sẽ giúp ngành Thể thao nhận diện đúng tài năng, xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp cho từng cá nhân.

Một yêu cầu khác là nâng cao chất lượng huấn luyện tâm lý. Áp lực tại Olympic và các giải đấu thế giới khác biệt đáng kể so với sân chơi khu vực. Do đó, khả năng kiểm soát tâm lý, thích ứng với môi trường thi đấu và duy trì sự tập trung cần trở thành nội dung thường xuyên trong giáo án, thay vì chỉ được chú trọng trước mỗi giải đấu lớn.

Với hai gương mặt nổi bật tại Olympic trẻ Dakar 2026, lộ trình đầu tư cũng cần có sự phân hóa. Dương Văn Hoàng Quy đang ở tuổi 17, được kỳ vọng tiếp tục cải thiện thành tích 200m bơi bướm, hướng tới cơ hội tham dự Olympic Los Angeles 2028 và phát triển trong chu kỳ Olympic tiếp theo.

Trong khi đó, Nguyễn Khắc Lê Hoàng cần được tạo điều kiện để duy trì phong độ, hướng tới những mục tiêu lớn tại SEA Games và ASIAD 2030, bởi wushu không nằm trong chương trình Olympic Los Angeles 2028. Thành tích ở sân chơi trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng quá trình đào tạo bài bản, đầu tư liên tục và cơ chế phát triển phù hợp ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Danh Hoàng Việt cho hay, giai đoạn 2027-2030 là chu kỳ quan trọng để thể thao Việt Nam tái cơ cấu lực lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh. SEA Games 34 sẽ là dịp kiểm chứng hiệu quả đào tạo, trong khi Olympic Los Angeles 2028 đòi hỏi sự chuẩn bị có trọng điểm đối với những môn có khả năng tiếp cận trình độ thế giới. Xa hơn, ASIAD 2030 là mục tiêu để đánh giá chiều sâu lực lượng và vị thế thể thao Việt Nam ở châu lục.

Kết quả tại Olympic trẻ Dakar 2026 chưa được như kỳ vọng, nhưng đó chính là bài học để ngành Thể thao đầu tư đúng trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để tài năng trẻ phát triển bền vững, qua đó tạo nền tảng cho những mục tiêu lớn trong tương lai.