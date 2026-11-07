Thể thao Việt Nam giành HCB thứ hai tại Olympic trẻ Dakar 2026

Ở chung kết 200m bướm nam, Hoàng Quy phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh đến từ Brazil, Ấn Độ, Ai Cập và Colombia.

Hoàng Quy (trái) xuất sắc giành tấm HCB tại Đại hội. Ảnh: TTHLTTQG

Với màn trình diễn ấn tượng, kình ngư sinh năm 2009 cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 2 phút 00 giây 32. HCV thuộc về Ali Zain (Ai Cập) với thời gian 1 phút 57 giây 88.

Tấm HCB là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện nghiêm túc và nỗ lực của Hoàng Quy.

Không chỉ đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của cá nhân VĐV trẻ, thành tích này còn cho thấy tiềm năng của bơi lội Việt Nam ở sân chơi quốc tế, nơi các tài năng trẻ có cơ hội cọ xát và khẳng định năng lực trước những đối thủ hàng đầu.

Trước đó, võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã xuất sắc giành HCB nội dung Thái cực quyền tổng hợp nam môn wushu. Như vậy, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 2 HCB tại Olympic trẻ Dakar 2026.

Diễn ra từ ngày 31.10 đến 13.11 tại Senegal, Dakar 2026 là kỳ Olympic trẻ mùa hè lần thứ tư và cũng là sự kiện Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 18 thành viên, trong đó có 10 VĐV tranh tài ở 7 môn gồm bơi, điền kinh, xe đạp, taekwondo, cầu lông, vật bãi biển và wushu.

Những kết quả đạt được không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quan trọng để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.