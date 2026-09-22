Thể thao Việt Nam có Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 2026

Đội kata đồng đội nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2026 sau khi thắng đội tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết diễn ra chiều 22/9 tại Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản). Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giúp thể thao Việt Nam có tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 2026.

Ba vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước vào chung kết sau khi thắng đội Đài Bắc Trung Hoa 5-0 ở bán kết. Ở trận tranh Huy chương Vàng, đội Việt Nam thực hiện bài Tomari Bassai, trong khi Iran trình diễn Papuren.

Theo kết quả chấm điểm, 5 trọng tài lần lượt cho đội Iran 8,4; 7,9; 8,4; 7,6 và 8,3 điểm. Đội Việt Nam nhận 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm ở phần thể hiện của mình. Kết quả trận đấu được xác định với chiến thắng 5-0 dành cho đội Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giúp thể thao Việt Nam có tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 2026

Trước đó, tại bán kết, đội Việt Nam thực hiện bài Tomari Bassai và được 5 trọng tài chấm lần lượt 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm. Đài Bắc Trung Hoa nhận 7,7; 7,8; 7,8; 8,2 và 8,1 điểm khi trình diễn Paiku.

Tấm Huy chương Vàng giúp bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đứng đầu ở nội dung kata đồng đội nữ. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, Nguyễn Ngọc Trâm từng giành HCV nội dung này cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên.

Ở ASIAD 2026, Bùi Ngọc Nhi trước đó đã giành Huy chương Đồng kata cá nhân nữ ngày 20/9.