Thể thao Việt Nam có huy chương thứ 3 tại ASIAD 20

Chiều 21/9, đoàn thể thao Việt Nam nhận tin vui tại ASIAD 20 khi võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly giành Huy chương Đồng môn karate.

Diệu Ly bước vào trận tranh Huy chương Đồng nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg gặp võ sĩ chủ nhà Kama Tsubasa.

Diệu Ly giành Huy chương Đồng nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg tại ASIAD 20 (Ảnh: Bùi Lượng).

Đây được dự báo là thử thách khó với đại diện Việt Nam khi đối thủ Nhật Bản sở hữu chuyên môn tốt và có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, Diệu Ly nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra lợi thế bằng đòn Ippon chính xác để ghi 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn trước đối thủ.

Sau khởi đầu thuận lợi của Diệu Ly, Kama Tsubasa từng bước gia tăng sức ép. Võ sĩ Nhật Bản tận dụng tốt những tình huống áp sát để cân bằng tỷ số 3-3 trước khi vượt lên dẫn ngược 4-3.

Trong thế bị dẫn điểm, Diệu Ly vẫn giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Những nỗ lực của võ sĩ Việt Nam được đền đáp khi cô ghi thêm điểm để kết thúc trận đấu bằng tỷ số 4-4.

Theo luật kumite, trong trường hợp hai võ sĩ hòa điểm, lợi thế senshu (quyền ưu tiên dành cho người ghi điểm đầu tiên) có thể quyết định người thắng cuộc. Trong trường hợp này, Diệu Ly là người có điểm trước nên được xử thắng và chính thức giành Huy chương Đồng.

Thành tích này giúp Diệu Ly được thưởng nóng và nhận thêm 110 triệu đồng cho tấm Huy chương Đồng theo quy định.

Tấm Huy chương Đồng tại ASIAD 20 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của võ sĩ sinh năm 2005. Diệu Ly lần đầu dự SEA Games vào năm 2025 nhưng đã giành được 2 huy chương, gồm Huy chương Bạc hạng 55kg nữ và Huy chương Vàng kumite đồng đội nữ.

Bước sang năm 2026, võ sĩ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ cao khi giành Huy chương Vàng nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg tại giải vô địch châu Á.

Những kết quả đó giúp Diệu Ly trở thành một trong những niềm hy vọng huy chương của karate Việt Nam tại kỳ ASIAD lần này.

Đáng chú ý, Diệu Ly là em gái ruột của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngoan. Tại ASIAD 19, Nguyễn Thị Ngoan từng giành Huy chương Bạc ở hạng 61kg nữ.

Trước Diệu Ly, karate Việt Nam cũng đã giành được 1 tấm Huy chương Đồng tại ASIAD 20 của Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ.

Võ sĩ 19 tuổi có khởi đầu không thuận lợi khi phải gặp Ono Maho của chủ nhà Nhật Bản ngay trận đầu tiên. Trước đối thủ mạnh, Ngọc Nhi để thua với tỷ số 0-5 và phải chuyển xuống thi đấu ở nhánh thua.

Không để kết quả này ảnh hưởng đến tinh thần, Ngọc Nhi nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Ở trận tiếp theo, đại diện Việt Nam đánh bại Choi Haeun của Hàn Quốc với tỷ số 5-0 để tiếp tục nuôi hy vọng giành huy chương.

Đến trận quyết định, Ngọc Nhi gặp Leong Wai Yee Shannon của Singapore. Võ sĩ Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn tốt và giành chiến thắng 4-1, qua đó đoạt Huy chương Đồng.

Bên cạnh karate, môn teqball cũng đã mang về 1 tấm Huy chương Đồng cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Cụ thể, bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi đã vượt qua Dsouza Quimcy Joaquim - Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ tại nội dung đôi nam nữ để nhận Huy chương Đồng.