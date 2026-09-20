Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Môn teqball mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Sáng ngày 20/9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 20 nhờ chiến thắng của cặp vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi trong trận tranh huy chương đồng môn teqball nội dung đôi nam nữ.

Đối đầu với bộ đôi Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ, Minh Tâm và Gia Nghi đã nhập cuộc chủ động và thi đấu tập trung. Ở set đầu tiên, Minh Tân và Gia Nghi bứt lên giành chiến thắng 12-9.

Sang set thứ hai, dù trận đấu bị gián đoạn khoảng 15 phút do vận động viên Ấn Độ cần điều trị chấn thương, cặp đôi Việt Nam vẫn duy trì phong độ ổn định để thắng tiếp 12-6, qua đó ấn định tỷ số chung cuộc 2-0.

Trước đó, Minh Tâm và Gia Nghi đã vượt qua các đại diện từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ để giành quyền vào bán kết. Cặp vận động viên Việt Nam đã để thua đôi Dejaroen Phakpong - Wongkhamchan Suphawadi của Thái Lan với tỷ số 8-12, 5-12, qua đó bước vào trận tranh HCĐ.

Thành tích trên đánh dấu tấm huy chương lịch sử của teqball Việt Nam ngay trong lần đầu tiên bộ môn này được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại ASIAD năm nay.

Cũng trong ngày 20/9, đội tuyển teqball Việt Nam tiếp tục bước vào trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam giữa cặp Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa với đối thủ đến từ Iraq.

Việc có hai nội dung góp mặt ở các trận tranh huy chương cho thấy năng lực cạnh tranh cao của đội tuyển, vượt xa mục tiêu ban đầu là chỉ nỗ lực qua vòng loại.