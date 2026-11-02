Thể thao Việt Nam bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ

Lễ khai mạc diễn ra lúc 18h30 ngày 31/10 theo giờ địa phương, tức 1h30 ngày 1/11 theo giờ Việt Nam. Chương trình mang đậm bản sắc văn hóa châu Phi, với không khí sôi động và nhiều sắc màu, mở màn cho những ngày tranh tài của các vận động viên trẻ.

Việt Nam tham gia Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2026 ở Dakar, Senegal.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 18 thành viên, trong đó, có 10 vận động viên, tranh tài ở bảy môn: điền kinh, bơi, xe đạp, cầu lông, wushu, taekwondo và vật bãi biển. Đây là những tài năng trẻ đáp ứng tiêu chuẩn tham dự và nhận thư mời đích danh từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Đó là Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy ở môn bơi; Đồng Thị Hường ở môn điền kinh; Nguyễn Khang Hà My ở môn xe đạp; Nguyễn Trương Nhật Huy ở môn taekwondo; tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền ở môn cầu lông.

Ở các môn võ và thể thao bãi biển, Việt Nam góp mặt với Nguyễn Khắc Lê Hoàng - nhà vô địch Thái cực quyền trẻ thế giới ở môn wushu, cùng bộ ba Lò Thị Hồng (đương kim vô địch trẻ thế giới và châu Á), Phạm Văn Dương, Hà Lý Quý Bảo ở môn vật bãi biển. Đáng chú ý, đây là kỳ Olympic trẻ đầu tiên wushu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, mở ra cơ hội lớn để võ thuật Việt Nam khẳng định thế mạnh.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tay vợt Nguyễn Thu Huyền dự kiến ra sân lúc 16h45, gặp Zahra Robati của Iran ở trận đấu thuộc bảng E môn cầu lông.

Ở môn wushu, Nguyễn Khắc Lê Hoàng dự kiến thi đấu vòng loại nội dung biểu diễn Thái cực quyền lúc 22h10. Lê Hoàng từng giành huy chương vàng tại Giải vô địch Thái cực quyền thế giới tổ chức ở Bulgaria vào tháng 4/2026. Thành tích này được ghi nhận ở bài biểu diễn số 3 gồm 39 động tác, có độ khó cao, dành cho nhóm vận động viên wushu biểu diễn hàng đầu.

Bên cạnh cầu lông và wushu, các vận động viên bơi Việt Nam cũng bước vào thi đấu ngay trong ngày mở màn.

Olympic Trẻ từng ghi dấu những bước bứt phá của nhiều gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam như: Thạch Kim Tuấn (cử tạ - năm 2010), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi - năm 2014, hay Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Sơn Đỉnh (năm 2018).

Ở những kỳ Olympic trẻ từng tham dự trước đây, đoàn Thể thao Việt Nam đều giành ít nhất 1 huy chương vàng. Thành tích đó là động lực để các vận động viên trẻ tiếp tục nỗ lực, hướng tới kết quả tốt tại Đại hội Thể thao Olympic trẻ 2026 này.