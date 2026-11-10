Thể thao TP Hồ Chí Minh: Quyết tâm giữ vững tốp đầu

Sau 20 năm, TP Hồ Chí Minh tiếp tục đảm nhận trọng trách đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, quy tụ 36 đoàn của 34 tỉnh, thành phố và hai ngành (Quân đội, công an) với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 48 môn, 973 nội dung.

Nhìn lại hai kỳ đại hội gần nhất (năm 2018, 2022), thể thao TP Hồ Chí Minh luôn giữ vững vị trí thứ nhì toàn đoàn, chỉ xếp sau Hà Nội. Thành tích này là áp lực lớn để thành phố phải làm tốt hơn khi được thi đấu trong sự cổ vũ của hàng triệu người dân. Với đại hội lần này, nhiệm vụ đặt ra đối với thành phố là vừa phối hợp tổ chức thành công một sự kiện quy mô quốc gia, vừa thi đấu xứng tầm một trung tâm thể thao hàng đầu cả nước ngay trên sân nhà.

Hệ thống các nhà thi đấu đa năng của TP Hồ Chí Minh được nâng cấp, bảo đảm cho các nội dung thi đấu tại đại hội.

Theo kế hoạch, đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ tham dự đại hội với gần 1.900 thành viên, trong đó có gần 1.500 vận động viên. Thể thao thành phố đăng ký tranh tài ở 46 môn thi đấu với mục tiêu bảo vệ vị trí thứ nhì toàn đoàn. Lợi thế của TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là được bổ sung lực lượng đông hơn, nhưng cũng đặt ra bài toán về khâu tuyển chọn nhân sự nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tuyến vận động viên.

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết: “Khi tham dự đại hội, chúng tôi không giấu mục tiêu cạnh tranh những vị trí cao, tuy nhiên, thành tích phải đến từ thực lực, quá trình đào tạo và đầu tư nghiêm túc. Thành phố chú trọng lựa chọn những môn thể thao có thế mạnh, có khả năng cạnh tranh cao để tập trung đầu tư; đồng thời quan tâm đến lực lượng trẻ, bởi đây là nguồn sức mạnh lâu dài của thể thao thành phố”.

Đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh giành giải nhì toàn đoàn môn Muay tại đại hội.

Công tác chuẩn bị lực lượng tham gia đại hội được các ngành chức năng của TP Hồ Chí Minh triển khai từ sớm, bảo đảm lộ trình chặt chẽ. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026 (kỳ đại hội đầu tiên sau sắp xếp địa giới hành chính), thành phố đã sàng lọc, phát hiện, bổ sung tài năng trẻ cho các đội tuyển. Các môn trọng điểm được tổ chức tập huấn trong nước và nước ngoài; khoa học và y học thể thao được tăng cường ứng dụng vào huấn luyện.

Cùng với sự quan tâm của thành phố, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên đã không ngừng miệt mài trau dồi chuyên môn kỹ thuật, ý chí, bản lĩnh thi đấu. Với nhiều huấn luyện viên của thành phố, thi đấu trên sân nhà là dịp đặc biệt trong sự nghiệp cầm quân. Họ không chỉ là người truyền dạy kỹ thuật, mà còn là chỗ dựa tinh thần, người giữ lửa cho học trò trong các trận tranh tài gay cấn với đối thủ từ những tỉnh, thành phố khác. Còn với các vận động viên, khát khao được ghi tên lên bảng vàng và được khẳng định bản lĩnh trước khán giả thành phố luôn thường trực trong mỗi người.

Mục tiêu của đoàn TP Hồ Chí Minh đang trên lộ trình hiện thực hóa khi hai bộ môn thi đấu sớm là Muay và Karate thì đoàn thành phố đều giành vị trí thứ nhì. Vào cuối tuần này, thử thách thật sự đối với thể thao TP Hồ Chí Minh mới bắt đầu khi các môn Vovinam, Judo bước vào tranh tài. Người hâm mộ được theo dõi huấn luyện viên, vận động viên thành phố sẽ đưa ra giải pháp giải bài toán cho áp lực bảo vệ ngôi đầu các môn thế mạnh tại đại hội.

Đoàn TP Hồ Chí Minh (áo vàng) giành hạng nhất đồng đội nam tại một nội dung thi đấu của môn Karate.

Đại hội thể thao toàn quốc không chỉ là cuộc đua huy chương, đó còn là thước đo hiệu quả đầu tư, chất lượng đào tạo vận động viên của mỗi địa phương. Đồng chí Nguyễn Nam Nhân cho biết thêm: Thể thao TP Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy đầu tư. Đó là nhìn xa hơn đến SEA Games, ASIAD... và đặc biệt là Olympic. Thông qua đại hội lần này, cùng với mục tiêu đạt được, thành phố có điều kiện nhìn rõ thể thao thành phố đang ở đâu và cần làm gì để vươn xa hơn.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tối 21-11 tại TP Hồ Chí Minh nhưng không khí đại hội đã lan tỏa khắp thành phố qua những bộ môn thi đấu sớm như: Muay, Karate… Cùng với 33 đoàn thể thao khác, đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, khẳng định vị thế trung tâm thể thao hàng đầu cả nước.