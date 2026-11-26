Tính đến hết ngày 25-11, đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh đang xếp đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 74 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 80 huy chương đồng. Thứ tự này được đoàn thành phố duy trì liên tục từ ngày 19-11 đến nay trên 36 đoàn tham dự. Khi xuất quân tham gia Đại hội, đoàn thể thao thành phố đặt mục tiêu tốp 2 toàn đoàn. Thành tích vượt ngoài mong đợi này đã thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của thể thao thành phố cho Đại hội từ lựa chọn nhân sự, tập huấn đến chiến thuật thi đấu. Đặc biệt, các vận động viên được thi đấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng triệu cổ động viên chủ nhà.

Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ thi đấu xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh trao thưởng nóng cho tay đua Nguyễn Tuấn Vũ.

Đua thuyền canoeing là môn đóng góp nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh trong nửa chặng đường Đại hội với 10 tấm. Gương mặt nổi bật là tay chèo Huỳnh Cao Minh với 3 huy chương vàng, cùng tay chèo Nguyễn Hoàng Quân với 2 huy chương vàng. Với 8 huy chương vàng, đội vovinam TP Hồ Chí Minh đã bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn môn này. Đây là kết quả không dễ dàng khi thành phố phải cạnh tranh gay gắt với những đoàn có thế mạnh vovinam như: Quân đội, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long, Hà Nội...

Theo huấn luyện viên Nguyễn Tấn Thạnh (đội vovinam TP Hồ Chí Minh), kết quả của toàn đội thể hiện quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo và nỗ lực tập luyện không ngừng của từng vận động viên. Tín hiệu vui của vovinam tại thành phố là có nền tảng phát triển từ cơ sở và các câu lạc bộ. Đây là yếu tố quan trọng phát hiện võ sĩ tài năng, tạo nền tảng sức mạnh lâu dài cho đội tuyển.

Nội dung thi đấu quyền đôi nam nữ mang lại huy chương vàng đầu tiên môn taekwondo cho TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, nội dung quyền thuật môn võ cổ truyền khép lại với 10 bộ huy chương thì đoàn TP Hồ Chí Minh đã giành 5 huy chương vàng, xếp nhất toàn đoàn. Đặc biệt, huy chương vàng đến từ cả nội dung bài quyền tay không lẫn binh khí, ở cả nam và nữ, cho thấy lực lượng và chuyên môn khá đồng đều của đoàn chủ nhà. Ngoài ra, cú đúp huy chương vàng đồng đội nam, đồng đội nữ ở cả môn cầu lông và quần vợt mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ khẳng định thành tích chuyên môn mà còn là “trái ngọt” cho những nỗ lực cao độ của thành phố so với các kỳ Đại hội trước. Đặc biệt, chức vô địch quần vợt đồng đội nam đã giải cơn “khát vàng” quần vợt thành phố sau 12 năm ở nội dung này, vượt chỉ tiêu đề ra.

Những ngày này, các môn bơi, bắn súng, taekwondo, đấu kiếm… đang diễn ra sôi nổi và đoàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục “gặt vàng” để củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương. Ngay trong ngày 26-11, bộ môn Kurash tại Đại hội chính thức khép lại những ngày tranh tài đầy kịch tính và cảm xúc. Trong những ngày thi đấu quyết liệt, các võ sĩ TP Hồ Chí Minh với tinh thần “không thua ở chung kết” đã chinh phục 4 tấm huy chương vàng.

Cổ động viên TP Hồ Chí Minh nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi đấu.

Thành tích của đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh không ngẫu nhiên đến ngay tại Đại hội lần này mà là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài từ nhân lực, tập huấn, huấn luyện và đầu tư thể thao thành tích cao của thành phố. Đồng hành cùng các đội tuyển là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ trực tiếp công tác huấn luyện, theo dõi thể lực, dinh dưỡng, tâm lý và giấc ngủ cho vận động viên. Theo Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh, việc ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao là giải pháp đột phá để thể thao thành phố có thể tối ưu hóa thành tích. Kết quả tại Đại hội lần này chính là thước đo hiệu quả của quá trình ấy.

Các kình ngư của TP Hồ Chí Minh đạt nhiều thành tích ấn tượng trên đường đua xanh.

Sự tỏa sáng của nhiều đội tuyển cho thấy sức mạnh của thể thao TP Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở những môn chủ lực mà còn được xây dựng từ nền tảng phát triển đa dạng, có chiều sâu. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn tranh tài sôi nổi đến ngày 12-12 với nhiều bộ môn đang chờ phía trước, nhất là môn điền kinh với nhiều bộ huy chương, hứa hẹn cuộc đua trên bảng tổng sắp ngày càng gay cấn. Hơn cả những tấm huy chương, điều đọng lại sau mỗi ngày thi đấu là hình ảnh những vận động viên của Thành phố mang tên Bác đã thi đấu cống hiến hết mình, trung thực và cao thượng. Đó là niềm tự hào của thể thao thành phố và là món quà ý nghĩa dành cho người hâm mộ trong ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.