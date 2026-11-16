Thể thao TP.HCM khát vọng khẳng định vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đội tuyển Bowling Hà Nội đã có khởi đầu đầy khích lệ khi giành được hai Huy chương vàng. Thành tích này không chỉ khẳng định sự chuẩn bị và đầu tư của Bowling Thủ đô mà còn tiếp thêm động lực để các vận động viên hướng tới những nội dung thi đấu tiếp theo, với mục tiêu chinh phục 5 Huy chương vàng tại đại hội năm nay.