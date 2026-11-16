Thể thao TP.HCM khát vọng khẳng định vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Sáng 16.11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Đoàn Thể thao TP.HCM tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Với lực lượng gần 2.000 thành viên, tranh tài ở 46 môn thể thao, thể thao thành phố đặt mục tiêu nằm trong nhóm hai đoàn dẫn đầu, đồng thời phấn đấu cạnh tranh vị trí cao nhất ở 17 môn, phân môn thế mạnh.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/the-thao-tp-hcm-khat-vong-khang-dinh-vi-the-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026.html