Thể thao thành phố biển hướng tới vị thế mới

Sau nhiều năm đầu tư, đào tạo và rèn luyện, thành phố có 522 vận động viên tham gia tranh tài ở 39 môn thể thao. Đằng sau lực lượng này là quá trình chuẩn bị công phu, từ lựa chọn nội dung thi đấu, nghiên cứu đối thủ đến sự khổ luyện của từng vận động viên, hướng tới kỳ Đại hội đầu tiên sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất.

Những tháng ngày khổ luyện trước Đại hội

Với cơ sở vật chất và vị trí thuận lợi, Đà Nẵng phát huy thế mạnh môn Đua thuyền từ cơ sở huấn luyện Đồng Xanh - Đồng Nghệ.

Bắt đầu buổi tập từ 5 giờ sáng, có những ngày trải qua 3 ca tập luyện, thường xuyên xa gia đình để tập huấn và thi đấu là công việc quen thuộc của nhiều vận động viên đua thuyền Đà Nẵng. Với đặc thù thi đấu trên mặt nước, các vận động viên phải kiên trì rèn luyện thể lực, sức bền, kỹ thuật và khả năng phối hợp để đáp ứng yêu cầu của từng nội dung tranh tài.

Trưởng bộ môn Đua thuyền thành phố Đà Nẵng Tống Hữu Dũng cho biết, để chuẩn bị cho những giải đấu lớn, các huấn luyện viên và vận động viên phải dành phần lớn thời gian cho tập luyện. Những gương mặt chủ lực như Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông... thường xuyên tập huấn xa nhà, trải qua quá trình rèn luyện nghiêm ngặt. Chính sự bền bỉ qua từng buổi tập đã giúp các vận động viên tích lũy thể lực, nâng cao chuyên môn và hướng tới những thành tích cao hơn.

Tại Đại hội lần này, bộ môn Đua thuyền đặt mục tiêu giành trên 10 huy chương vàng ở các nội dung Rowing, Canoeing, Sailing và Đua thuyền truyền thống. Bên cạnh việc duy trì phong độ các vận động viên chủ lực, công tác chuẩn bị phương tiện thi đấu cũng được tính toán kỹ lưỡng. Theo ông Tống Hữu Dũng, những chiếc thuyền chuyên dụng sẽ được vận chuyển từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày tranh tài. Đây là thiết bị có yêu cầu cao về bảo quản, bởi những va chạm, hư hỏng trong quá trình sử dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng thuyền và khả năng thi đấu của vận động viên.

Các vận động viên đua thuyền tập luyện tại hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ.

Nếu các vận động viên đua thuyền phải quen với cường độ tập luyện kéo dài trên mặt nước thì ở môn Điền kinh, từng bước chạy đà, động tác giậm nhảy lại đòi hỏi sự chính xác và kiên trì trong nhiều tháng rèn luyện. Vận động viên Trần Thị Loan, người từng giành huy chương vàng nhảy xa tại SEA Games 33 với thành tích 6,53m đang tập trung chuẩn bị cho hai nội dung nhảy xa và nhảy ba bước. Sau một tháng tập huấn tại Trung Quốc, nữ vận động viên tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao sức mạnh và tốc độ để đạt phong độ tốt nhất.

Trần Thị Loan chia sẻ, với đặc thù môn Điền kinh, các vận động viên phải tập luyện ngoài trời trong điều kiện nắng mưa, thường xuyên lặp đi lặp lại từng động tác để điều chỉnh kỹ thuật. Ngoài những bài tập tạ nhằm tăng sức mạnh, vận động viên còn phải rèn tốc độ chạy đà, khả năng giậm nhảy và phối hợp động tác. Quá trình tập luyện đòi hỏi sự tập trung cao bởi chỉ một sai lệch nhỏ về kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng đến thành tích, trong khi nguy cơ chấn thương luôn hiện hữu.

Những buổi tập kéo dài, các đợt tập huấn xa nhà và việc rèn dũa từng động tác kỹ thuật là một phần trong quá trình chuẩn bị của các đội tuyển thể thao Đà Nẵng. Để đạt được thành tích cao, bên cạnh nỗ lực cá nhân, các vận động viên còn cần sự đồng hành của huấn luyện viên, chuyên gia và đội ngũ chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể lực.

Quá trình đầu tư, đào tạo và huấn luyện đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, từ đầu năm 2024 đến nay, các vận động viên của thành phố đã giành 896 huy chương vàng, 874 huy chương bạc và 1.245 huy chương đồng tại các giải trong nước; giành 133 huy chương vàng, 64 huy chương bạc và 98 huy chương đồng tại các giải quốc tế. Trong đó, đua thuyền, điền kinh, bơi, lặn, cử tạ và các môn võ tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam và thể thao Đà Nẵng.

Chuẩn bị chu đáo, phát huy thế mạnh từng môn

Hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ, nơi hội tụ những đường đua xanh.

Để có lực lượng tham dự Đại hội, ngành thể thao Đà Nẵng đã triển khai công tác chuẩn bị từ sau Đại hội lần thứ IX năm 2022, xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển chọn vận động viên và tổ chức tập huấn theo từng giai đoạn. Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, kế hoạch được rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát huy thế mạnh của hai địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao của thành phố mới.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên Đà Nẵng Phan Văn Hạ cho biết, ngành thể thao đã chủ động rà soát, tuyển chọn gần 300 vận động viên ở 42 môn trong quá trình chuẩn bị, trong đó có 16-19 môn Olympic được quy hoạch tập trung đầu tư đào tạo. Việc chuẩn bị lực lượng được triển khai đồng bộ với các giải pháp về chế độ, chính sách, cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, tạo nền tảng nâng cao chất lượng chuyên môn cho các đội tuyển.

Không chỉ tập trung vào số lượng vận động viên, việc lựa chọn nội dung thi đấu và nghiên cứu đối thủ cũng được ngành thể thao đặc biệt quan tâm. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tào Viết Hải cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các đội tuyển cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch của thành phố. Để nâng cao khả năng tranh chấp huy chương, ngành thể thao chủ động nghiên cứu đối thủ, lựa chọn những nội dung phù hợp với thế mạnh của vận động viên, tập trung huấn luyện và tạo điều kiện cho các đội tuyển tập huấn trong nước, nước ngoài nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo Phó Giám đốc Sở Tào Viết Hải, bên cạnh Karate, Vovinam, Taekwondo, Wushu và các môn võ, đua thuyền và điền kinh được xác định là hai môn chủ lực của thành phố, được kỳ vọng đóng góp nhiều thành tích tại Đại hội. Việc lựa chọn môn trọng điểm được tính toán trên cơ sở năng lực vận động viên, khả năng cạnh tranh và quá trình chuẩn bị chuyên môn của từng đội tuyển.

Với không gian mặt nước rộng lớn, được bao quanh bởi những dãy đồi núi, hồ Đồng Xanh – Đồng Nghệ là địa điểm phục vụ huấn luyện, tổ chức các giải thi đấu đua thuyền tại thành phố Đà Nẵng và quốc gia.

Cùng với việc lựa chọn các môn trọng điểm, Đà Nẵng tăng cường tổ chức những đợt tập huấn, tạo cơ hội để vận động viên nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã tổ chức tập huấn trong nước cho 1.012 lượt vận động viên, 144 lượt huấn luyện viên; 83 lượt vận động viên và 17 lượt huấn luyện viên tập huấn ở nước ngoài. Song song đó, các công trình thể thao, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ tập luyện, thi đấu, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể lực được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp.

Trên cơ sở lực lượng đã chuẩn bị, Đoàn Thể thao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội lần thứ X với 522 vận động viên, 103 huấn luyện viên, tranh tài ở 39 môn thể thao, phấn đấu giành từ 37 đến 46 huy chương vàng, xếp hạng thứ 7 đến thứ 8 toàn đoàn. Các môn bơi, lặn, điền kinh, cử tạ, đua thuyền, Taekwondo, võ cổ truyền và Karate được xác định có khả năng tranh chấp huy chương vàng cao.

Cùng với công tác huấn luyện, Đà Nẵng chú trọng bảo đảm các điều kiện hậu cần, y tế, dinh dưỡng và phục hồi thể lực, giúp vận động viên duy trì phong độ tốt nhất khi bước vào thi đấu. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và huy động các nguồn lực xã hội để phát triển thể thao thành tích cao. Kết quả tại Đại hội lần này là động lực để thể thao Đà Nẵng tiếp tục phát triển, từng bước khẳng định vị thế, hướng đến mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm thể thao của khu vực, đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030.

Công tác tuyển chọn, đào tạo và đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm của Đà Nẵng cũng gắn với định hướng tại Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng, nâng cao chất lượng huấn luyện viên, đầu tư các môn thể thao trọng điểm và cải thiện điều kiện đào tạo, thi đấu cho vận động viên.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phối hợp tổ chức, với 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh tài. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính của Đại hội.

Từ những buổi tập bắt đầu lúc 5 giờ sáng, những động tác được rèn đi rèn lại trên sân điền kinh đến quá trình tuyển chọn, nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị từng phương tiện thi đấu, thể thao Đà Nẵng đang hoàn tất những điều kiện cần thiết cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Thành tích còn phụ thuộc vào từng cuộc tranh tài, nhưng sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết của đội ngũ huấn luyện viên và những tháng ngày khổ luyện của vận động viên là nền tảng để Đà Nẵng hướng tới một kỳ Đại hội đạt kết quả tốt.