Đoàn thể thao Quân đội đã khẳng định bản lĩnh, sức mạnh vượt trội trên đường đua xanh khi giành đến 3 huy chương vàng tại 6 nội dung bơi chung kết của ngày thi đấu.

Vận động viên Nguyễn Quang Thuấn thi đấu xuất sắc trên đường bơi chung kết 200m bướm nam.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc về nhất bơi 200m ngửa nữ và phá kỷ lục Đại hội.

Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền góp công lớn trong chiến thắng của đoàn Quân đội nội dung bơi tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc về nhất bơi 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15 giây 46, phá kỷ lục Đại hội. Ánh Viên cùng với 3 vận động viên khác của đoàn Quân đội (Nguyễn Thúy Hiền, Phan Thị Thúy An, Trần Anh Thư) giành huy chương vàng nội dung bơi tiếp sức 4x100m tự do nữ với thành tích 3 phút 5 giây 80, cũng phá kỷ lục Đại hội. Huy chương vàng còn lại thuộc về vận động viên Nguyễn Quang Thuấn tại nội dung bơi 200m bướm nam với thành tích 2 phút 0 giây 20.

Cổ động viên trong và ngoài Quân đội cổ vũ nồng nhiệt cho các kình ngư tranh tài.

Trao thưởng nội dung bơi tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Ngoài ra, tại các lượt bơi chung kết, đoàn thể thao Quân đội còn giành được 2 huy chương bạc cá nhân, 1 huy chương đồng cá nhân và 1 huy chương đồng bơi tiếp sức 4x100m tự do nam. Như vậy, kết thúc môn bơi tại Đại hội, đoàn thể thao Quân đội xếp nhất toàn đoàn với 14 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Vận động viên Bùi Thị Nguyên (số đeo 564) bứt tốc ngoạn mục trên đường chạy chung kết 100m rào nữ.

Vận động viên Bùi Thị Nguyên giành huy chương vàng đầu tiên cho điền kinh Quân đội tại Đại hội.

Nụ cười chiến thắng của Bùi Thị Nguyên.

Tối cùng ngày, tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) dù trời đổ mưa nhưng các màn tranh tài chung kết đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt trên những đường chạy: 100m nữ, 100m nam, 100m rào nữ, 110m rào nam, tiếp sức 4x100m nữ, tiếp sức 4x100m nam… Vận động viên Bùi Thị Nguyên xuất sắc giành huy chương vàng đầu tiên môn điền kinh cho đoàn thể thao Quân đội tại nội dung chạy 100m rào nữ với thành tích 13 giây 37, đồng thời phá kỷ lục Đại hội tồn tại nhiều năm qua. Cùng với đó, vận động viên Bùi Minh Dương (đoàn thể thao Quân đội) cũng xuất sắc giành huy chương đồng nội dung chạy 110m rào nam. Trong ngày, vận động viên Nguyễn Văn Tuấn Anh cũng xuất sắc giành huy chương đồng nội dung nhảy cao nam.

Vận động viên Bùi Minh Dương (số đeo 525) thi đấu đầy quyết tâm trên đường chạy chung kết 110m rào nam.

Vận động viên Bùi Minh Dương (đoàn Quân đội) nhận huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu, đoàn thể thao Quân đội cũng tham gia thi đấu nhiều bộ môn khác, gặt hái thành tích tốt như: 2 huy chương bạc đồng đội và 2 huy chương đồng cá nhân môn bắn súng, 2 huy chương đồng môn quần vợt, 1 huy chương đồng môn xe đạp... Trong khi đó, nhiều môn khác có đại diện đoàn Quân đội vào thi đấu vòng trong. Kết thúc ngày thi đấu, đoàn thể thao Quân đội đã vượt mốc 40 huy chương vàng (cụ thể, 41 huy chương vàng, 42 huy chương bạc, 62 huy chương đồng), xếp thứ ba toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày mai (28-11), Đại hội tiếp tục diễn ra với nhiều bộ môn, trong đó, môn bóng chuyền trong nhà bắt đầu khởi tranh thi đấu với các cặp đấu hấp dẫn như: Nữ TP Hồ Chí Minh gặp nữ Hưng Yên, nam Đà Nẵng gặp nam TP Hồ Chí Minh.