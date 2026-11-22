Lễ khai mạc diễn ra sáng 21/11 có sự tham dự của ông Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL - đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) cùng đông đảo lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị và các cổ động viên từ khắp mọi miền đất nước.

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL nhấn mạnh, nền tảng của phong trào thể thao toàn hệ thống bắt nguồn từ việc duy trì thói quen rèn luyện thường xuyên tại mỗi đơn vị. Các giải đấu cấp Tổng công ty không chỉ là sân chơi giúp người lao động nâng cao thể chất, tăng cường giao lưu, học hỏi, mà còn là dịp để PVOIL phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân triển vọng, từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt tham dự các hội thao cấp Tập đoàn. Qua đó, ông kêu gọi toàn thể vận động viên tranh tài sôi nổi trên tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”.

Anh Trần Văn Bi - đại diện cho các vận động viên và trọng tài Võ Duy Tuấn - đại diện tổ trọng tài lần lượt tuyên thệ, cam kết thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ, chấp hành điều lệ giải và điều hành các trận đấu công tâm, đúng luật.

Pickleball - Giằng co từng điểm và những cú lội ngược dòng ngoạn mục

Giải pickleball năm nay thu hút 130 cặp vận động viên đăng ký tranh tài ở 4 nội dung, bao gồm đôi nam lãnh đạo (Leader Cup) và 3 nội dung thuộc hệ thống Open Cup. Tiếp nối các lượt trận sôi nổi của Open Cup trong ngày 20/11, bốn trận chung kết đã diễn ra vào sáng 21/11. Tâm điểm là trận chung kết đôi nam lãnh đạo đầy kịch tính khi bộ đôi Hoàng Nguyên Thanh - Trần Lê Thọ vượt qua Mai Trung Thành - Đào Đình Thiêm với tỷ số sát nút 15-14 để giành ngôi vô địch.

Tại Open Cup, PVOIL Thanh Hóa giành hai huy chương vàng ở nội dung đôi nam từ 40 tuổi trở xuống và đôi nam nữ. PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam từ 41 tuổi trở lên.

Lãnh đạo PVOIL trao Huy chương cho các đội hạng mục Leader Cup.

Lãnh đạo PVOIL trao Huy chương Open Cup cho hạng mục Đôi nam nữ.

Lãnh đạo PVOIL trao Huy chương Open Cup cho hạng mục Đôi nam dưới 40 tuổi.

Lãnh đạo PVOIL trao Huy chương Open Cup cho hạng mục Đôi nam trên 41 tuổi.

Bóng đá - Rượt đuổi tỷ số, quyết liệt đến phút cuối

Vượt qua vòng loại hai miền với sự tham gia của 15 đội bóng đến từ 24 đơn vị, 8 đội xuất sắc nhất đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết ở Đà Nẵng. Chiều 21/11, hai trận đấu cuối cùng tại Cung thể thao Tiên Sơn đã khép lại với những diễn biến đầy cảm xúc. Trong khi trận tranh hạng Ba phải nhờ đến loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua, thì ở trận chung kết, PVOIL Thanh Hóa đã thi đấu thăng hoa, đánh bại đội chủ nhà PVOIL Miền Trung với tỷ số đậm để bước lên ngôi vô địch.

Ở trận tranh hạng Ba, PVOIL Phú Yên sớm tạo lợi thế lớn khi dẫn trước đội Công ty mẹ 3-1 sau hiệp một. Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn đảo chiều sau giờ nghỉ. Đội Công ty mẹ vùng lên mạnh mẽ, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và khép lại hai hiệp chính với kết quả hòa 4-4. Trên chấm luân lưu cân não, bản lĩnh đã giúp Công ty mẹ giành chiến thắng 4-3, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng để đoạt giải Ba.

Trong trận chung kết, mưa lớn khiến việc kiểm soát bóng trở nên khó khăn, nhưng PVOIL Thanh Hóa vẫn chiếm thế chủ động và mở tỷ số trước đội chủ nhà. Bước ngoặt đến khi một cầu thủ PVOIL Miền Trung nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, PVOIL Thanh Hóa gia tăng cách biệt, thắng chung cuộc 7-1 để lên ngôi vô địch. PVOIL Miền Trung giành ngôi á quân.

Lần đầu tiên vô địch Giải Bóng đá PVOIL, các cầu thủ PVOIL Thanh Hóa có một tháng chuẩn bị, tập luyện. Cầu thủ Lê Văn Toàn cho biết trong trận chung kết dưới mưa, sự động viên của lãnh đạo và tiếng cổ vũ trên khán đài đã tiếp thêm sức cho toàn đội. Anh chia sẻ niềm vui khi cùng đồng đội lần đầu nâng cúp, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Tổng công ty và đơn vị đã tạo điều kiện để người lao động được tranh tài tại một giải đấu quy mô toàn hệ thống.

Tại lễ bế mạc, ông Mai Xuân Hải - Chủ tịch Công đoàn PVOIL, Trưởng Ban Tổ chức biểu dương nỗ lực thi đấu của các vận động viên và ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị trong công tác tổ chức. Ông nhấn mạnh, việc lãnh đạo và người lao động từ nhiều đơn vị cùng ra sân thi đấu, cổ vũ và chia vui với thành tích của đồng nghiệp là biểu hiện sinh động của phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu”. Qua mùa giải, PVOIL cũng phát hiện thêm những gương mặt triển vọng để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao cấp Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình phát biểu tại Lễ bế mạc.

Tại gala bế mạc, Tổng Giám đốc PVOIL Nguyễn Đăng Trình đánh giá cao chất lượng chuyên môn của hai giải đấu. Ông ghi nhận các đội bóng đã cống hiến nhiều pha phối hợp hay và bàn thắng đẹp mắt. Ở môn pickleball, trình độ của các tay vợt cũng để lại ấn tượng ngay trong lần đầu PVOIL tổ chức giải. Tổng Giám đốc chúc mừng các đội bóng và các cặp đôi đạt thành tích.

Lãnh đạo PVOIL trao Cup Vàng bóng đá cho đội PVOIL Thanh Hóa.

Lãnh đạo PVOIL trao giải Hạng Nhì cho đội bóng PVOIL Miền Trung.

Lãnh đạo PVOIL trao giải Hạng Ba cho đội bóng Công ty mẹ.

Khi những tấm huy chương cuối cùng được trao, tiếng reo hò dành cho màu áo từng đơn vị nhường chỗ cho những tràng vỗ tay chúc mừng đồng nghiệp. Đó là hình ảnh đọng lại của mùa giải PVOIL 2026: càng quyết liệt trong từng cuộc so tài, các vận động viên và cổ động viên càng có dịp ghi nhận nỗ lực của nhau, để cuộc gặp ở Tuyên Sơn trở thành một ngày hội thực sự của người lao động toàn hệ thống.

Một số hình ảnh đẹp của Giải đấu:

Cùng với màn trao cúp cho các đội chiến thắng, Ban Tổ chức cũng vinh danh các cá nhân thi đấu nổi bật và đội cổ vũ đã tiếp sức cho các cầu thủ từ khán đài với các giải thưởng:

* Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Minh Hiếu (PVOIL Thanh Hóa).

* Thủ môn xuất sắc nhất: Vương Văn Anh Ba (PVOIL Thanh Hóa).

* Vua phá lưới: Nguyễn Văn Ngọc (PVOIL Thanh Hóa).

* Đội cổ vũ nhiệt tình nhất: PVOIL Miền Trung.

* Đội fair play: PVOIL Phú Yên.

* Đội hình tiêu biểu nhất: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Minh Hiếu, Huỳnh Phước Long, Trần Xuân Cảnh và thủ môn Vương Văn Anh Ba.