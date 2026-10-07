Thể thao Ninh Bình: Khát vọng vươn xa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026

Thi đấu bóng chuyền da tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, năm 2026 giữa đội Kim Đông và Đông Hoa Lư.

Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực quan tâm, chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện cũng như đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong nhân dân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, toàn tỉnh có gần 9.000 công trình thể thao các loại, gồm hệ thống nhà tập luyện, nhà thi đấu, bể bơi và các sân tập luyện, thi đấu thể thao ngoài trời. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể dục, thể thao của nhân dân. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Trong năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức hơn 20 giải thể thao phong trào, quần chúng; 100% xã, phường tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên sự kiện thể thao lớn này được tổ chức sau hơn một năm chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động.

Khác với các kỳ đại hội trước, ngày hội thể thao năm nay được tiến hành theo hai cấp: Đại hội cấp phường, xã và đại hội toàn tỉnh. Trước thềm đại hội cấp tỉnh, tất cả các địa phương đã tổ chức thành công đại hội thể thao cấp cơ sở. Sức hút và quy mô của Đại hội TDTT tỉnh lần này được minh chứng qua những con số ấn tượng với sự tham gia tranh tài của hơn 5.000 vận động viên (VĐV) tiêu biểu đến từ 129 xã, phường cùng đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo.

Trong khuôn khổ Đại hội, các VĐV đã tranh tài 18 môn thể thao, trong đó tập trung vào những môn phổ biến như: Karate, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Bơi lội, Điền kinh, Taekwondo, các môn võ thuật... Đáng chú ý, các địa phương cũng chủ động đưa vào nhiều môn thể thao dân tộc như: cờ tướng, vật. Sự đan xen này không chỉ làm phong phú nội dung thi đấu mà còn góp phần giữ gìn các môn thể thao truyền thống.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và có chất lượng chuyên môn cao, Ban tổ chức đã trao 134 bộ huy chương cho các đơn vị, VĐV xuất sắc. Với lực lượng đồng đều ở tất cả các môn thi đấu, đoàn VĐV phường Nam Định đã xuất sắc giành vị trí thứ Nhất toàn đoàn với 27 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, năm 2026, về chất lượng chuyên môn và thành tích thi đấu của các VĐV đã được nâng lên rõ rệt; nhiều đơn vị cơ sở giành được những kết quả nổi bật, tạo nên những bất ngờ lớn. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để ngành thể thao tỉnh tuyển chọn, bổ sung những nhân tố xuất sắc từ phong trào cơ sở vào đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh.

Tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, thể thao Ninh Bình đang đứng trước rất nhiều thách thức. Tại Kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, dự đoán bản đồ thể thao trong nước có sự chuyển dịch lớn. Do sáp nhập đơn vị hành chính ở nhiều địa phương, số lượng các đoàn tham dự đại hội giảm xuống nhưng sức mạnh của các đối thủ lại tăng lên rõ rệt do được cộng gộp lực lượng.

Ninh Bình cũng có lợi thế khi 3 tỉnh sáp nhập, lực lượng VĐV được lựa chọn chất lượng hơn, nhưng thể thao Ninh Bình sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhiều đoàn có chiều sâu lực lượng và tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn trước.

Để hiện thực hóa mục tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, ngành thể thao Ninh Bình đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng lực lượng VĐV tham gia Đại hội ngay từ sớm.

Theo đồng chí Đỗ Tiến Quảng, Giám đốc Trung tâm thể thao II, Thể thao thành tích cao Ninh Bình xác định lấy điểm tựa thành tích trong thời gian qua để làm căn cứ tiếp tục đầu tư, tuyển chọn và bồi dưỡng VĐV trọng điểm. Công tác tuyển chọn được tiến hành chặt chẽ, khoa học, mạnh dạn lựa chọn những gương mặt thực sự tài năng để áp dụng chế độ đầu tư đặc biệt.

Theo Quyết định số 4647/QĐBHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, số lượng các môn thi đấu tại Đại hội là 48 môn.

Đoàn thể thao Ninh Bình đăng ký tham gia 24 môn thi đấu: Bóng đá nữ, Điền kinh, Bóng chuyền (Nam, Nữ), Quần vợt, Cử tạ, Judo, Bắn cung, Boxing, Kickboxing, Cờ vua, Karate, Võ cổ truyền, Vovinam, Wushu, Vật (Vật tự do, Vật cổ điển, Vật bãi biển), Jujitsu, Bowling, Đua thuyền (Canoeing; Thuyền truyền thống), Lặn, Nhảy cầu, Triathlon, Kéo co, Lân sư rồng và Đẩy gậy, trong đó tập trung mũi nhọn vào các môn có khả năng tranh chấp huy chương cao như: Bóng đá nữ, Karate, Võ cổ truyền, Jujitsu, Triathlon, Bóng chuyền (nam, nữ)…

Thời điểm này, các VĐV đang tích cực tập luyện. Dự kiến, thể thao Ninh Bình giành 80 huy chương các loại, trong đó, có từ 10-12 HCV, xếp hạng tốp 20/36 tỉnh, thành, ngành. Hy vọng với lực lượng VĐV triển vọng, sự đầu tư bài bản, thực chất, đúng đối tượng, thể thao Ninh Bình sẽ giành thành tích ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra vào cuối năm nay.