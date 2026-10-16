Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tự tin trước giờ tranh tài

Các vận động viên người khuyết tật Việt Nam cùng lãnh đạo, cán bộ Đoàn đặt quyết tâm rất cao hướng đến một kỳ Đại hội thành công như kỳ vọng. Ảnh: tdtt.gov.vn

Với lực lượng gồm nhiều VĐV giàu kinh nghiệm, đoàn đặt quyết tâm giành thành tích cao, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Đoàn Việt Nam tham dự với 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trong đó, 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh (7 VĐV), bơi (7 VĐV), cử tạ (4 VĐV), bóng bàn (2 VĐV) và cầu lông (1 VĐV).

Có mặt tại Nagoya từ ngày 11/10, đoàn nhanh chóng ổn định sinh hoạt, làm quen điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất và địa điểm thi đấu. Công tác hậu cần, y tế, phương tiện di chuyển được chuẩn bị chu đáo, giúp các tuyển thủ tập trung vào chuyên môn.

Theo báo cáo mới nhất, sức khỏe và tinh thần các thành viên đều ổn định. Các đội tuyển duy trì tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và điều chỉnh thể lực. Công tác kiểm tra chuyên môn, phân loại mức độ khuyết tật cũng được triển khai theo kế hoạch.

Trực tiếp thăm, động viên đội tuyển bơi và cử tạ ngày 13/10, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ đặc biệt lưu ý việc bảo đảm sức khỏe, dinh dưỡng và tâm lý thi đấu. Theo Trưởng đoàn, bên cạnh mục tiêu huy chương, mỗi tuyển thủ cần phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tại Asian Para Games 2026, Cử tạ, Bơi và Điền kinh tiếp tục là những môn được kỳ vọng mang về huy chương cho đoàn Việt Nam.

Ở môn Cử tạ, Lê Văn Công là gương mặt nổi bật. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 từng giành huy chương tại ba kỳ Paralympic liên tiếp. Dù đã bước sang tuổi 42, lực sĩ kỳ cựu này vẫn duy trì quyết tâm chinh phục những thành tích mới. Anh cũng được lựa chọn cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. Cùng với Lê Văn Công, đội tuyển Cử tạ còn có Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan. Kinh nghiệm quốc tế của các lực sĩ là điểm tựa quan trọng trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Ở môn Bơi, những gương mặt như Vi Thị Hằng, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như tiếp tục được đặt kỳ vọng. Trong đó, Lê Tiến Đạt từng giành tấm HCV duy nhất cho Việt Nam tại Asian Para Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Vi Thị Hằng cũng gây ấn tượng với 4 HCV và 2 kỷ lục tại ASEAN Para Games 13 đầu năm 2026.

Tại Asian Para Games 2023, đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 toàn đoàn. Thành tích này vừa tạo động lực, vừa đặt ra thách thức nâng cao chất lượng chuyên môn trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Sự sẵn sàng của đoàn Việt Nam là kết quả của quá trình chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Các đội tuyển trọng điểm được tập huấn, tham dự giải đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích và bản lĩnh thi đấu. Động lực của đoàn còn đến từ kết quả tại ASEAN Para Games 13 ở Thái Lan hồi tháng 1/2026. Tại đại hội này, các VĐV Việt Nam giành 38 HCV, 48 HCB và 58 HCĐ, xếp thứ 5 toàn đoàn.

Tuy nhiên, đấu trường châu Á có tính cạnh tranh cao hơn nhiều so với khu vực Đông Nam Á. Việc giành huy chương đòi hỏi các tuyển thủ phải phát huy tối đa năng lực, duy trì phong độ và bản lĩnh trong từng cuộc tranh tài. Asian Para Games 2026 còn là dịp đánh giá lực lượng, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho Paralympic Los Angeles 2028. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục khẳng định giá trị của sự bình đẳng, hòa nhập và ý chí vươn lên.

Trước giờ khai cuộc, đoàn Việt Nam đã sẵn sàng về chuyên môn, thể lực và tinh thần. Phía trước là những thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các tuyển thủ vượt qua giới hạn, chinh phục thành tích mới và khẳng định bản lĩnh thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.