Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành HCV đầu tiên ở Asian Para Games

Ở nội dung 100m ếch nam hạng SB5, Đỗ Thanh Hải về nhất với thành tích 1 phút 33 giây 91, trong khi Lê Tiến Đạt cán đích thứ hai sau 1 phút 36 giây 63. Vị trí thứ 3 thuộc về VĐV Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47 giây 78.

Như vậy, Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ở kỳ Đại hội trước (Hàng Châu, Trung Quốc, 2023), Lê Tiến Đạt là người giành HCV nội dung 100m ếch nam SB5, còn Thanh Hải giành HCB. Hai VĐV Việt Nam đang thống trị nội dung này ở đấu trường châu lục.

Thanh Hải và Tiến Đạt mang về 1 HCV, 1 HCB.

Tấm HCV là dấu mốc đáng chú ý đối với Thanh Hải, người từng góp mặt ở Paralympic Paris 2024. Tại giải đấu này, anh vào chung kết 100m ếch nam SB5 và đạt thành tích 1 phút 35 giây 61, xếp thứ năm. Việc giành HCV ở Asian Para Games 2026 cho thấy sự tiến bộ của kình ngư Việt Nam.

Trong khi đó, Lê Tiến Đạt cũng là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của đội tuyển bơi Người khuyết tật Việt Nam. Lần đầu tham dự môn bơi tại Paralympic Paris 2024, anh thi đấu xuất sắc giành vị trí thứ tư.

Đoàn Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại Asian Para Games 2026.

“Đây là lần thứ 5 tôi tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á. Để chuẩn bị cho giải đấu này, các VĐV đội tuyển Bơi đều nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của HLV với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Cả tôi và Hải rất vui vì giành được huy chương ngày hôm nay, đóng góp sức mình cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam”, Tiến Đạt chia sẻ.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2026 tại Nagoya (Nhật Bản) gồm 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV thi đấu ở 5 môn: bơi, điền kinh, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Tính đến ngày 21/10, đoàn Việt Nam giành được 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.