Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. (Ảnh: PT)

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, Người luôn đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

Trong "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục", Người đã dặn dò: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe."

Các khối diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc. (Ảnh: PT)

Trải qua 80 năm, những lời dặn của Bác đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Rèn luyện thể dục thể thao không chỉ để nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc mà còn góp phần rèn luyện ý chí, nghị lực, bồi đắp lối sống lành mạnh và xây dựng con người phát triển hài hòa, toàn diện.

Phong trào rèn luyện thể dục - thể thao rộng khắp tại các địa phương ở Nghệ An. (Ảnh: Việt Hòa)

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, những năm qua, các cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An luôn quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng lan tỏa rộng khắp. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao ngày càng phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Với chủ đề "Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao", Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X là nơi hội tụ những vận động viên tiêu biểu, những thành quả của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh; là nơi thể hiện tài năng, ý chí, bản lĩnh, đồng thời là dịp để các vận động viên tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. (Ảnh: PT)

Trong không khí thiêng liêng tại Lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các vận động viên, huấn luyện viên cùng các lực lượng đã tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của đại hội cấp xã và sự phát triển của thể thao tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: PT)

Ông Thái Văn Thành đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, phát triển thể dục thể thao đồng bộ, toàn diện; phát triển mạnh mẽ thể thao quần chúng, chú trọng giáo dục thể chất và thể thao học đường; quan tâm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Để đại hội thành công, tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lưu ý, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần tự tin, đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài; phát huy cao nhất tài năng, bản lĩnh và quyết tâm để đạt thành tích tốt nhất, đồng thời thể hiện tinh thần thể thao cao thượng và những hình ảnh đẹp về con người xứ Nghệ.

Đại diện các Vận động viên đọc lời hứa trước đại hội. (Ảnh: PT)

Bên cạnh đó, đề nghị các huấn luyện viên, trọng tài và các lực lượng liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, chính xác; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, công bằng, đúng điều lệ.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao” tạo ấn tượng đậm nét trong lễ khai mạc đại hội. (Ảnh: PT)

Từ sân chơi hôm nay, tinh thần "Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao" sẽ tiếp tục được lan tỏa, khơi dậy ý chí rèn luyện, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân; góp phần xây dựng con người Nghệ An khỏe về thể chất, mạnh về ý chí, giàu khát vọng, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.