Tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, các buổi tập của đội bóng rổ nữ Lào Cai diễn ra trong không khí khẩn trương, sôi nổi. Trên sân, các cầu thủ liên tục thực hiện những bài tập phối hợp, dẫn bóng, chuyền bóng, ném rổ; từng động tác được lặp lại nhiều lần để hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực và khả năng phối hợp chiến thuật.

Dù cường độ tập luyện cao, các vận động viên vẫn giữ tinh thần tập trung, quyết tâm hướng tới những trận đấu quan trọng. Với các vận động viên, tham dự Đại hội không chỉ là cơ hội thử sức, khẳng định năng lực mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào khi đại diện cho thể thao tỉnh nhà tranh tài trên đấu trường lớn.

Vận động viên Lê Thanh Hiền, đội bóng rổ nữ Lào Cai, chia sẻ: “Cá nhân em cùng toàn thể đội Lào Cai quyết tâm thi đấu hết mình, khắc phục những điểm còn hạn chế để đạt thành tích cao nhất cho toàn đội”.

Các vận động viên đội bóng rổ nữ Lào Cai tích cực tập luyện hướng tới mục tiêu có huy chương tại Đại hội.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong trận đấu với đội Lâm Đồng. Trước đối thủ thi đấu đầy quyết tâm, các cầu thủ Lào Cai chủ động triển khai lối chơi, phối hợp chặt chẽ, kiên trì trong từng pha tranh chấp. Trận đấu diễn ra căng thẳng qua 4 hiệp, song với sự đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, đội bóng Lào Cai đã giành chiến thắng với tỷ số 54-45, cách biệt 9 điểm.

Đánh giá về màn thể hiện của các học trò, ông Hứa Phong Hảo - Huấn luyện viên phó đội tuyển bóng rổ Lào Cai cho biết, đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến thứ hạng và cơ hội cạnh tranh huy chương của đội. Vì vậy, các vận động viên bước vào sân với tinh thần quyết tâm cao, thi đấu đoàn kết, phát huy hết khả năng vì màu cờ sắc áo.

“Các vận động viên Lào Cai thi đấu với tinh thần rất tốt, quyết tâm cao, thể hiện sự đoàn kết và nỗ lực trong từng pha bóng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các em, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung, vì màu cờ sắc áo của Lào Cai”, ông Hảo chia sẻ.

Ngay trận đầu ra quân, đội tuyển bóng rổ nữ Lào Cai đã giành chiến thắng trước đội tuyển Lâm Đồng.

Trên khán đài Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, tiếng cổ vũ “Let’s go, Lào Cai, Let’s go! - Lào Cai quyết tâm, Lào Cai chiến thắng!” vang lên sôi động, hòa cùng nhịp trận đấu, tiếp thêm khí thế và động lực để các vận động viên thi đấu hết mình, cháy trọn đam mê, quyết tâm vì màu cờ sắc áo quê hương.

Các vận động viên nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình, quyết tâm giành thành tích cao.

Không chỉ đội bóng rổ nữ, các đội tuyển ở những môn thể thao khác cũng đang tập trung cao độ, duy trì nền nếp tập luyện, chủ động chuẩn bị các phương án thi đấu. Đối với môn Boxing, đội tuyển Lào Cai tham gia 8 nội dung, đặt mục tiêu giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Các vận động viên được duy trì tập luyện thường xuyên, tăng cường tập huấn, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Bà Hoàng Thị Vân - Huấn luyện viên môn Boxing cho biết, các vận động viên đã nỗ lực, chăm chỉ tập luyện trong thời gian qua, đồng thời được tạo điều kiện tham gia tập huấn để nâng cao chuyên môn. Toàn đội quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra, phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội.

Đội tuyển Boxing Lào Cai tích cực luyện tập tại Nhà thi đấu thể thao Quân khu 7.

Để vận động viên yên tâm tập luyện, thi đấu, tỉnh và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện phục vụ đoàn. Từ cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, thi đấu đến hậu cần, sinh hoạt, các nội dung đều được chú trọng, giúp huấn luyện viên, vận động viên tập trung cho chuyên môn.

Tại các địa điểm tập luyện, thi đấu, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm hỏi, động viên các đội tuyển, ghi nhận nỗ lực của huấn luyện viên, vận động viên; khích lệ toàn đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, bản lĩnh, thi đấu trung thực, cao thượng, tự tin hướng tới mục tiêu thành tích cao nhất.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sân chơi lớn, quy tụ các vận động viên xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Đoàn Thể thao Lào Cai tham dự Đại hội với 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên, 25 huấn luyện viên, tranh tài ở 14 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

Ông Tô Tuấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết: "Thời gian qua, các bộ môn đã tập trung cao độ cho công tác tập huấn, chuẩn bị về tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần thi đấu. Đoàn đặc biệt kỳ vọng ở các môn thế mạnh như xe đạp, cử tạ, đá cầu, Boxing, võ cổ truyền, phấn đấu giành Huy chương Vàng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, các đội tuyển đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động trong quá trình chuẩn bị".

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến địa điểm các vận động viên luyện tập và thi đấu để động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các đội tuyển.

Cùng với sự cố gắng của vận động viên, huấn luyện viên, đoàn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở về tinh thần, vật chất, kinh phí và các điều kiện phục vụ thi đấu, giúp các đội tuyển yên tâm, sẵn sàng bước vào những cuộc tranh tài với quyết tâm cao.

Những nỗ lực ấy bước đầu được cụ thể hóa bằng kết quả thi đấu. Dù mới tham gia 2 trong tổng số 14 môn đăng ký, Đoàn Thể thao Lào Cai đã giành 1 Huy chương Bạc môn Kickboxing và 2 Huy chương Đồng môn Vovinam. Những tấm huy chương đầu tiên góp phần tạo khí thế, động lực để các đội tuyển tiếp tục hướng đến những mục tiêu phía trước.

Vận động viên Lê Ngọc Long – môn đá cầu chia sẻ: Thời gian qua, bản thân tôi luôn nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành những tấm huy chương cao nhất. Sự quan tâm, rèn luyện của các thầy cô, cùng việc được nâng cao kỹ thuật qua những đợt tập huấn giúp vận động viên thêm tự tin khi bước vào thi đấu.

Cùng chung quyết tâm, vận động viên Hoàng Thị Quỳnh Như môn đá cầu đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng tại Đại hội năm nay, coi đó là động lực để cố gắng hơn nữa trong tập luyện và thi đấu.

Ban huấn luyện cùng các cổ động viên luôn cháy hết mình cổ vũ vì tình yêu dành cho đội tuyển bóng rổ nữ Lào Cai.

Đại hội vẫn còn nhiều cuộc tranh tài phía trước. Với tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ, sự chuẩn bị nghiêm túc và sự quan tâm, đồng hành của tỉnh, ngành, các vận động viên Lào Cai đang tiếp tục nỗ lực trên hành trình chinh phục thành tích. Mỗi trận đấu, mỗi tấm huy chương sẽ là kết quả của sự khổ luyện, quyết tâm và khát vọng, góp phần mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà, khẳng định vị thế thể thao Lào Cai trên đấu trường toàn quốc.