Theo đó, từ ngày 22 đến 26/11, các vận động viên Lào Cai tiếp tục mang về thêm 4 huy chương ở nhiều nội dung thi đấu. Trong đó, đội tuyển 4 nam môn Cầu mây bãi biển xuất sắc giành Huy chương Bạc; đội tuyển 4 nữ cùng môn thi đấu giành Huy chương Đồng. Cùng với đó, thể thao Lào Cai còn ghi dấu ấn với 1 Huy chương Đồng ở nội dung biểu diễn môn Wushu và 1 Huy chương Đồng đồng đội nam môn Đá cầu trong nhà.

Đội tuyển bóng rổ nữ Lào Cai tích cực tập luyện tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng để chuẩn bị cho các trận đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Như vậy, tính đến hết ngày 26/11, đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai đã giành tổng cộng 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Trước đó, Đoàn Thể thao Lào Cai đã ghi nhận thêm 3 huy chương ở hai môn Kickboxing và Vovinam. Trong đó, vận động viên Trần Ngọc Ánh xuất sắc giành Huy chương Bạc ở hạng cân 54 kg môn Kickboxing; hai Huy chương Đồng còn lại thuộc về các vận động viên thi đấu môn Vovinam.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai có 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên và 25 huấn luyện viên, tranh tài ở 14 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng, 4 - 6 Huy chương Bạc và ít nhất 8 Huy chương Đồng.

Vận động viên Hà Minh Long giành Huy chương Đồng nội dung biểu diễn Wushu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X.

Hiện, một số nội dung thi đấu của đoàn tiếp tục tiến sâu vào các vòng trong. Đặc biệt, ở những môn thể thao thế mạnh như: Cử tạ, đua xe đạp, boxing và bóng rổ, các vận động viên đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo đột phá, mang về thêm huy chương, góp phần hoàn thành mục tiêu thành tích của thể thao Lào Cai tại đại hội.