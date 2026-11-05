Thể thao Lâm Ðồng sẵn sàng cho Ðại hội Thể thao toàn quốc

Bài biểu diễn quyền đồng đội nữ của Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng tại một giải quốc gia

Taekwondo sẵn sàng tranh tài

“Đội đã luyện tập từ lâu và hiện đang bước vào đợt tập trung cao điểm, sẵn sàng lên đường tham dự Đại hội”, võ sư Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng cho biết.

Theo ông Hùng, Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 17 VĐV. Đây đều là những VĐV đã được đăng ký từ đầu. Trong quá trình tập luyện, dù có một số trường hợp gặp chấn thương nhưng không đáng kể, đến nay, toàn đội vẫn duy trì được lực lượng ổn định, sẵn sàng bước vào thi đấu.

Trong danh sách các thành viên đại diện Taekwondo Lâm Đồng tham dự Đại hội lần này có những VĐV từng giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 tổ chức ở Quảng Ninh. Tại kỳ Đại hội này, Taekwondo Lâm Đồng đã giành được 3 HCV. Trong đó, VĐV Nguyễn Trường Chinh (SN 2001) giành HCV nội dung đối kháng, hạng cân trên 87 kg; VĐV Nguyễn Thị Kim Hà (SN 2000) giành HCV nội dung quyền thuật nữ. Tấm HCV còn lại thuộc về nội dung quyền thuật đồng đội nữ, với sự góp mặt của 3 VĐV Nguyễn Thị Lệ Kim (SN 1992), Nguyễn Thị Kim Hà và Trần Phương Nhung (SN 2003).

Cả 4 VĐV kể trên tiếp tục góp mặt trong đội hình Taekwondo Lâm Đồng tại đại hội năm nay. Riêng Nguyễn Thị Kim Hà, do quy định mỗi VĐV chỉ được đăng ký 1 nội dung, sẽ tập trung thi đấu quyền thuật đồng đội nữ với mục tiêu bảo vệ tấm HCV đã giành được ở kỳ đại hội trước. Bên cạnh những VĐV giàu kinh nghiệm, Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng năm nay còn có những gương mặt trẻ được kỳ vọng có khả năng tranh chấp huy chương.

Bài biểu diễn quyền của các thành viên đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng tại một giải đấu trong nước

Tiêu biểu là Nguyễn Huỳnh Phi Long (SN 2008), thi đấu hạng cân nam dưới 54 kg và Trần Hồ Nhân Văn (SN 2009), thi đấu đối kháng hạng cân nam trên 80 kg. Trong đó, Nhân Văn từng giành nhiều huy chương tại các giải trẻ trong nước và quốc tế, nổi bật là HCV tại một giải trẻ quốc gia. Tháng 10/2025, VĐV này giành huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á và sau đó góp mặt trong Đội tuyển Taekwondo quốc gia tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, chỉ tiêu ban đầu của Đội tuyển Taekwondo Lâm Đồng tại đại hội lần này là 1 HCV, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Tuy nhiên, tỉnh đặt yêu cầu nâng mục tiêu lên 2 HCV. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chỉ tiêu được giao”, ông Hùng cho biết.

Tập trung cho các môn trọng tâm

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 - 12/12/2026 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa điểm thi đấu chính. Đại hội có 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc diễn ra ngày 20/11 và Lễ bế mạc vào ngày 12/12/2026. Chuẩn bị tham dự đại hội, Lâm Đồng dự kiến cử 57 HLV và 266 VĐV tranh tài ở 24 môn.

Theo ông Hồ Trung Thùy - Trưởng Phòng Huấn luyện và Thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng, phần lớn các môn thể thao tỉnh đăng ký tham dự đại hội lần này đều là những môn có thế mạnh, từng đóng góp thành tích cho thể thao Lâm Đồng trong nhiều năm qua. “Chúng tôi phối hợp với các bộ môn tập trung tuyển chọn, huấn luyện những VĐV có khả năng tranh chấp HCV, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho đại hội” - ông Thùy cho biết.

Một buổi tập huấn của đội tuyển Taekwondo

Theo ông Thùy, do điều kiện còn hạn chế, Lâm Đồng chủ yếu tổ chức tập huấn trong nước, trong khi nhiều địa phương đầu tư cho VĐV tập huấn ở nước ngoài. Tại Đại hội năm 2022, Lâm Đồng (cũ) giành 3 HCV, Bình Thuận (cũ) giành 5 HCV. Vì vậy, mục tiêu 13 HCV năm nay là thách thức lớn, nhất là khi nhiều địa phương tăng cường lực lượng bằng các VĐV đội tuyển quốc gia. “Thể thao Lâm Đồng sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đề ra”, ông Thùy khẳng định.

Thể thao Lâm Đồng đặt mục tiêu giành 59 huy chương, gồm 13 HCV, 13 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng tại đại hội lần này.