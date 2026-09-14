Ban tổ chức vinh danh các đoàn thể thao xếp hạng nhất, nhì, ba toàn đoàn. (Ảnh: V.Q)

Chiều 14/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 bế mạc sau gần 10 tháng tranh tài sôi nổi. Đại hội diễn ra bảo đảm an toàn, công bằng, khách quan, tạo dấu ấn trong phong trào thể dục thể thao của tỉnh trên không gian phát triển mới.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Đinh Văn Tuấn biểu dương tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên; sự làm việc công tâm, khách quan của lực lượng trọng tài, giám sát và tinh thần trách nhiệm của các tiểu ban, các địa phương đăng cai cùng toàn thể lực lượng phục vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Đinh Văn Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026. (Ảnh: V.Q)

Đồng chí khẳng định, thành công của Đại hội không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương hay những con số, ý nghĩa lớn hơn là đã gắn kết ba không gian văn hóa-thể thao truyền thống thành một diện mạo thể thao Lâm Đồng hội tụ, thống nhất, đoàn kết và bứt phá vươn tầm.

Qua Đại hội, hơn 250 bộ huy chương đã được trao, nhiều kỷ lục mới được xác lập. Đặc biệt, nhiều vận động viên trẻ có triển vọng ở các môn thế mạnh như việt dã, điền kinh, võ thuật và một số môn khác đã được phát hiện. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục chọn lựa, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao.

Với tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. (Ảnh: C.T)

Sau Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền các địa phương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; tiếp tục rà soát, đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế thể dục thể thao của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tạo chuyển biến mạnh mẽ để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, thực chất và có chất lượng.

Đặc biệt, tập trung chọn lựa, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển tỉnh Lâm Đồng tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, phấn đấu đạt thứ hạng cao.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh trao bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng các địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã. (Ảnh: V.Q)

Theo Ban tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 có quy mô và sức lan tỏa sâu rộng. Ở cấp cơ sở, tất cả 124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành tổ chức Đại hội; cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các sở, ngành, lực lượng vũ trang và các trường học. Ở cấp tỉnh, Đại hội có 47 đơn vị tham gia, gồm 20 cụm địa phương và 27 cơ quan, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp. Các đơn vị tranh tài ở 22 môn thể thao, với 3.120 lượt vận động viên tham gia.

Các vận động viên thi đấu môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội. (Ảnh: V.Q)

Các môn thi đấu được tổ chức đa dạng, gồm việt dã-leo núi, xe đạp, pickleball, cờ tướng, bóng bàn, bơi, võ thuật cổ truyền, bóng chuyền, bóng đá nam 11 người, cầu lông, Karate, Taekwondo, cờ vua, Vovinam, billiards, futsal, điền kinh, bắn nỏ-bắn ná, đẩy gậy, chạy cà kheo, kéo co...

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu khối sở, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp cho Sở Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: V.Q)

Đại hội đã trao 998 huy chương, gồm 292 huy chương vàng, 291 huy chương bạc và 415 huy chương đồng. Trong đó, khối cụm địa phương giành 679 huy chương; khối sở, ngành, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp giành 319 huy chương.

Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu bảng tổng sắp, với 213 huy chương các loại; hạng nhì là cụm 5 với 96 huy chương và hạng ba là cụm 19 với 41 huy chương.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho ba đơn vị dẫn đầu. (Ảnh: V.Q)

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng ba đơn vị dẫn đầu bảng tổng sắp và bốn địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã và thành tích nổi bật tại Đại hội cấp tỉnh, gồm Ủy ban nhân dân xã Đức Trọng (Trưởng cụm 2), Ủy ban nhân dân xã Di Linh (Trưởng cụm 4), Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Nam (Trưởng cụm 14) và Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh (Trưởng cụm 19).

Hơn 250 bộ huy chương đã được trao, nhiều kỷ lục mới được xác lập tại Đại hội. (Ảnh: V.Q)

Ban tổ chức Đại hội vinh danh Đoàn thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuất sắc dẫn đầu khối các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và doanh nghiệp. Đồng thời, trao cờ vinh danh các đoàn thể thao xếp hạng ba thứ hạng cao toàn đoàn.