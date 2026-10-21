Thể thao Khánh Hòa: Sẵn sàng đến với Đại hội Thể thao toàn quốc

Trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11, tại TP. Hồ Chí Minh) đang lan tỏa rộng khắp tại các đội tuyển thể thao tỉnh. Với 260 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tham gia 23 môn thể thao và hơn 130 nội dung thi đấu, đoàn thể thao Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 20 trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao Khánh Hòa thể hiện quyết tâm thi đấu trong lễ xuất quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Lực lượng hùng hậu

Đến với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đoàn thể thao Khánh Hòa tham dự 23 môn thể thao, trong đó 15 môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao tỉnh gồm: Bóng bàn, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà, cử tạ, điền kinh, karate, kickboxing, khiêu vũ thể thao, muay Thái, roller sport, taekwondo, thể hình, duathlon, võ cổ truyền và vovinam. Bên cạnh đó là 8 môn ngoài trung tâm gồm: Aerobic, billiards, boxing, judo, esport, võ thuật tổng hợp (MMA), lân sư rồng và bóng rổ.

Công tác chuẩn bị được các đội tuyển thể thao triển khai bài bản với các đợt tập huấn tập trung từ tháng 9 đến tháng 11 tại nhiều địa phương có điều kiện cơ sở vật chất tốt, chuyên môn phù hợp như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tây Ninh và Đắk Lắk. Mỗi đội tuyển được xây dựng kế hoạch tập huấn riêng biệt sát với đặc thù chuyên môn thể hiện sự chủ động và cẩn thận trong việc rà soát, lựa chọn lực lượng VĐV tiêu biểu nhất đủ sức cạnh tranh huy chương.

Ông Lê Hùng Tâm - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao tỉnh cho biết: “Đoàn thể thao Khánh Hòa tham dự đại hội với số môn thi đấu và số lượng VĐV nhiều hơn kỳ trước. Trung tâm tập trung vào các môn có thế mạnh như: Võ cổ truyền, taekwondo, karate, muay Thái, vovinam, bóng chuyền bãi biển, duathlon... cùng một số nội dung mà VĐV Khánh Hòa đã đạt kết quả tích cực tại các giải quốc gia gần đây”.

Các vận động viên đội tuyển Bóng chuyền bãi biển tập luyện.

Trong lễ xuất quân đoàn thể thao Khánh Hòa, đồng chí NGUYỄN LONG BIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đề nghị: Tập thể HLV, VĐV phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu; giữ vững đạo đức và tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, tôn trọng trọng tài và đối thủ. Đồng chí cũng yêu cầu đoàn bảo đảm kỷ luật, sức khỏe và an toàn trong suốt kỳ đại hội; nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ quan chuyên môn trong hỗ trợ đoàn tập luyện, thi đấu. Đồng chí Nguyễn Long Biên mong muốn mỗi HLV, VĐV đoàn thể thao Khánh Hòa nêu cao ý chí, khát vọng vươn lên, phát huy tốt năng lực, sở trường chuyên môn, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của thể thao Khánh Hòa; phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong từng nội dung tham gia.

Cơ hội và thách thức

Mới đây, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ xuất quân cho đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Theo đó, thể thao Khánh Hòa phấn đấu giành tổng cộng 39 huy chương các loại, trong đó có 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 25 huy chương đồng. Trên cơ sở đó hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 20 tỉnh, thành, ngành cả nước trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Nhìn vào bảng chỉ tiêu huy chương các đội tuyển thể thao đăng ký tại kỳ đại hội lần này, có thể thấy những “mũi nhọn” mà đoàn thể thao Khánh Hòa đang đặt nhiều kỳ vọng. Trong đó, bóng chuyền bãi biển vẫn là niềm hy vọng số 1 với chỉ tiêu giành 2 huy chương vàng ở cả hai nội dung nam và nữ. Với thực lực của đội tuyển bóng chuyền bãi biển Sanvinest Khánh Hòa, mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong khi đó môn võ cổ truyền, sau thành tích xuất sắc giành tấm huy chương vàng giải thế giới (diễn ra ở Italia) cách đây ít tuần đã tiếp thêm động lực hướng tới mục tiêu giành 1 huy chương vàng. Còn với môn duathlon, sự ổn định phong độ của các gương mặt tiêu biểu Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Lê Hoàng Vũ đã giúp đội mạnh dạn đăng ký mục tiêu 2 huy chương vàng. Ngoài ra, các môn taekwondo, thể hình, muay Thái... cũng đều hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng.

Các vận động viên đội tuyển Muay Thái tập luyện trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Mục tiêu như thế, song con đường đến tốp 20 của đoàn thể thao Khánh Hòa dự đoán không hề dễ dàng khi đoàn thể thao các tỉnh, thành phố, ngành khác cũng được đầu tư, bổ sung lực lượng và sẵn sàng giành thành tích tốt nhất tại đại hội. Bên cạnh đó, thể thao Khánh Hòa phải đối mặt với những hạn chế khác như: Lực lượng VĐV kế thừa ở một số môn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu; nguồn kinh phí dành cho tập huấn, thi đấu còn hạn hẹp; điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện còn nhiều thiếu thốn... Tuy nhiên, với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, lực lượng đông đảo và những mục tiêu huy chương được định hướng rõ ràng, đoàn thể thao Khánh Hòa đang cho thấy sự sẵn sàng trong hành trình chinh phục Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.