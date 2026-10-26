Thể thao Hải Phòng quyết tâm bứt phá

Tham dự đại hội lần này, Đoàn thể thao Hải Phòng có 475 vận động viên (VĐV) cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, tranh tài ở 45 môn, phân môn với 402 nội dung, đặt mục tiêu giành từ 170 huy chương trở lên, trong đó dự kiến giành 50-55 HCV, 54-58 HCB và trên 70 HCĐ.

Trước đây, nói đến thể thao Hải Phòng là nhắc đến thế mạnh ở các môn bắn súng, đua thuyền, bắn cung, lặn, cờ vua... Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thể thao đất cảng được bổ sung thêm lực lượng mạnh ở các môn sở trường như bóng bàn, pencak silat, wushu... Trong đó, những niềm hy vọng vàng có thể kể tới như: Phạm Thị Thu, Lê Thị Thanh Vân (môn lặn); Phạm Quang Huy (bắn súng); Nguyễn Thị Hương (canoeing)...

Nguyễn Thị Hương là một niềm hy vọng vàng của thể thao Hải Phòng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Chuẩn bị cho đại hội, ngay từ đầu năm 2026, UBND TP Hải Phòng đã giao UBND các xã, phường, đặc khu có VĐV, huấn luyện viên tham gia Đoàn thể thao Hải Phòng chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng. Từ đó, các VĐV, huấn luyện viên chủ động nắm danh sách, lịch thi đấu; phân công đầu mối liên hệ, thăm hỏi gia đình, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn theo thẩm quyền, giúp các thành viên yên tâm làm nhiệm vụ.

Trước ngày lên đường tranh tài tại đại hội, VĐV Nguyễn Thị Hương (canoeing) bày tỏ rằng sẽ biến sự quan tâm, kỳ vọng dành cho mình thành động lực, quyết tâm chinh phục thành tích tốt nhất, đóng góp vào thành công chung của đoàn và lan tỏa hình ảnh con người Hải Phòng mạnh mẽ, đoàn kết, khát vọng vươn lên.

Theo đánh giá từ ông Đào Trọng Kiên, huấn luyện viên môn bắn cung Hải Phòng, đại hội là đấu trường đỉnh cao của quốc gia, nơi từng tấm huy chương là kết quả của cả một quá trình bền bỉ chuẩn bị, tổ chức, quản lý và huấn luyện. Trước sự tiến bộ mạnh mẽ về thành tích thể thao của các địa phương, cuộc cạnh tranh tại đại hội sẽ quyết liệt hơn, đòi hỏi VĐV phải có ý chí cao hơn, kỷ luật nghiêm hơn và khát vọng chiến thắng mạnh mẽ hơn.

Bà Phạm Thị Tô Trang, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, Trưởng đoàn thể thao Hải Phòng tham dự đại hội nhấn mạnh: “Đoàn thể thao Hải Phòng tại đại hội sở hữu một đội ngũ huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, những VĐV xuất sắc ở các bộ môn thế mạnh, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các tỉnh, thành, ngành trong cả nước”.