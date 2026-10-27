Thể thao Hà Nội xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X:Quyết tâm giữ vững ngôi đầu

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Buổi lễ nhằm động viên, khích lệ tinh thần các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần.

Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội với 1.282 thành viên, gồm 43 cán bộ đoàn, 4 chuyên gia nước ngoài, 247 huấn luyện viên và 988 vận động viên, tranh tài ở 43/48 môn. Đoàn không tham dự 5 môn gồm lân sư rồng, đẩy gậy, kéo co, pickleball và ba môn phối hợp.

Tiếp nối thành công của 6 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, Đoàn Thể thao Hà Nội quyết tâm thi đấu với tinh thần “Trung thực – Cao thượng – Quyết thắng”, nỗ lực đạt thành tích cao nhất, giữ vững vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội lần thứ X.

Không chỉ là một trong những cái nôi, trụ cột của thể thao nước nhà, các vận động viên Hà Nội còn liên tục tỏa sáng, đóng góp vào thành tích của thể thao Việt Nam trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Tại SEA Games 33 năm 2025, thể thao Hà Nội đóng góp 29 trong tổng số 87 huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Đặc biệt, tại ASIAD 2026, các vận động viên Thủ đô giành 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương, đồng thời đóng góp cả 3 tấm huy chương danh giá của đoàn Việt Nam.

Ở đấu trường trong nước, suốt hơn hai thập kỷ, từ năm 2002 đến năm 2022, thể thao Hà Nội liên tiếp khẳng định vị thế dẫn đầu với thành tích nhất toàn đoàn tại 6 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao cờ cho Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài - Trưởng đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, những thành tích đó là kết quả của chiến lược đầu tư kiên trì, bài bản, có chiều sâu của thành phố. Trên hết, đó là sự kết tinh từ mồ hôi, nước mắt, ý chí khổ luyện bền bỉ và khát vọng vươn lên không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên Thủ đô.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của thể thao Hà Nội trong suốt chặng đường vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Thành phố đặt trọn niềm tin vào đoàn của chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc ngôi dẫn đầu.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng xác định rõ: Giá trị lớn nhất của Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ đếm bằng số lượng huy chương, mà quan trọng hơn là sự bứt phá về kỷ lục chuyên môn, là bản lĩnh của lớp vận động viên kế cận ở các môn mũi nhọn tập trung cho Olympic, ASIAD để đóng góp lâu dài cho các đội tuyển của quốc gia và Thủ đô”.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà mong muốn các huấn luyện viên, vận động viên giữ vững ngọn lửa khát vọng và bản lĩnh thi đấu, mang theo niềm tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến vào từng cuộc tranh tài. Mỗi vận động viên khi khoác lên mình màu áo Hà Nội cần thi đấu với sự tự tin, lòng quả cảm và ý chí quyết thắng, biến áp lực thành động lực, vượt qua giới hạn bản thân để tỏa sáng.

Đồng thời, toàn đoàn cần lan tỏa nét đẹp văn hóa, sự thanh lịch và tính kỷ luật của người Hà Nội; phát huy tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”, thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng trọng tài, đối thủ và khán giả.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh việc coi Đại hội là thước đo quan trọng để chuẩn bị cho những mục tiêu vươn tầm khu vực và quốc tế.

Theo đó, ban huấn luyện và các bộ phận chuyên môn cần theo sát từng trận đấu, đánh giá thực chất năng lực vận động viên, nhất là những gương mặt trẻ ở các môn thể thao thuộc chương trình ASIAD và Olympic.

Đây là cơ sở quan trọng để sau Đại hội, thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược đầu tư trọng điểm, xác định lộ trình phát triển, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục và thế giới.

Lễ xuất quân Đoàn thể thao Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tổ chức vào sáng 27.10 tại Hà Nội

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo thành phố yêu cầu đặc biệt chú trọng công tác hậu cần, y tế và chăm lo đời sống tinh thần cho vận động viên. Lãnh đạo đoàn, cán bộ quản lý, đội ngũ y bác sĩ và huấn luyện viên phải lấy vận động viên làm trung tâm, quan tâm chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, điều kiện di chuyển, phục hồi thể lực đến tâm lý thi đấu; kịp thời chia sẻ, động viên để các vận động viên bước vào tranh tài với thể trạng và tinh thần tốt nhất.

Cùng với đó, toàn đoàn phải phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ nghiêm kỷ cương, thống nhất về ý chí và hành động, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình thi đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối từ ngày xuất quân đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Chia sẻ với những hy sinh thầm lặng của các huấn luyện viên, vận động viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Chúng ta hiểu rằng phía trước ánh hào quang trên bục nhận huy chương là biết bao giọt mồ hôi rơi trên sàn tập, là những chấn thương nén đau để vượt qua, và cả những tháng ngày xa gia đình, người thân của các huấn luyện viên, các vận động viên”.

Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, cảm ơn những hy sinh ấy, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, động viên và dành những cơ chế, chính sách tốt nhất để các huấn luyện viên, vận động viên yên tâm cống hiến lâu dài cho thể thao Thủ đô.