Cú đúp Huy chương vàng sau hai trận chung kết kịch tính

Đội Esports Hà Nội đăng quang ở nội dung Liên quân Mobile. Ảnh: Ban tổ chức.

Diễn ra từ ngày 21 đến 29-11 tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh, môn Esports ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ 86 vận động viên thuộc 8 đơn vị: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Công an nhân dân. Các đội tranh tài ở ba nội dung đồng đội gồm Liên Quân Mobile, Free Fire và Audition. Đây là lần đầu tiên Esports chính thức góp mặt trong chương trình thi đấu tranh huy chương của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Ngay ở nội dung mở màn Liên quân Mobile, đội tuyển Hà Nội đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của môn thể thao này tại Đại hội. Sau vòng đấu vòng tròn một lượt với 5 đội tham dự, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền vào chung kết. Ở trận đấu quyết định theo thể thức ba ván thắng hai, các tuyển thủ Thủ đô thể hiện bản lĩnh, sự phối hợp ăn ý để giành chiến thắng 2-1 trước đại diện chủ nhà.

Đáng chú ý, đội hình Hà Nội có những tuyển thủ từng cùng đội tuyển Liên quân Mobile nam Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025, như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Nhật Hào và Lê Thành Duy. Các tuyển thủ này thuộc lực lượng FPT x Flash. Việc những gương mặt từng chinh phục đấu trường khu vực tiếp tục thi đấu trong màu áo đoàn thể thao địa phương cho thấy sự kết nối ngày càng rõ nét giữa hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao.

Tiếp đó, đội tuyển Hà Nội tiếp tục khiến cuộc đua huy chương thêm sôi động ở nội dung Free Fire. Sau vòng loại toàn thắng cả 4 trận, các tuyển thủ Thủ đô bước vào chung kết gặp lại đội Thành phố Hồ Chí Minh. Màn lội ngược dòng với tỷ số chung cuộc 2-1 giúp Hà Nội hoàn tất cú đúp Huy chương vàng ở cả hai nội dung đồng đội trên nền tảng di động. Đội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giành Huy chương bạc.

Hai chiến thắng liên tiếp trước cùng một đối thủ, trong đó có màn ngược dòng ở chung kết Free Fire, là kết quả vượt ngoài kỳ vọng ban đầu. Theo ông Đào Văn Kiện, Trưởng đoàn Thể thao điện tử Hà Nội, hai tấm Huy chương vàng là thành quả của quá trình tuyển chọn vận động viên, tổ chức lực lượng của thể thao Thủ đô. Quá trình bắt tay xây dựng đội tuyển không tránh khỏi khó khăn, nhưng khi được tạo điều kiện tối đa, các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích này cũng tạo thêm động lực để Hà Nội tiếp tục đầu tư cho môn thể thao mới.

Từ dấu mốc tại Đại hội đến hướng phát triển mới

Thi đấu Esports tại Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức.

Khác với nhiều môn thể thao đã có lịch sử phát triển lâu dài, Esports vốn chủ yếu hình thành và phát triển qua các giải đấu chuyên nghiệp, hệ thống thi đấu của nhà phát hành và cộng đồng người chơi. Việc được đưa vào Đại hội tạo ra một không gian thi đấu chính thức, giúp các địa phương có thêm cơ sở tuyển chọn, tập hợp vận động viên và đánh giá năng lực tổ chức, huấn luyện.

Sự hiện diện của Esports tại Đại hội cũng phản ánh xu hướng vận động của thể thao hiện đại. Những năm gần đây, thể thao điện tử ngày càng được chú ý tại các sân chơi khu vực và châu lục, trong đó có Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD).

Với Hà Nội, hai tấm Huy chương vàng đầu tiên mang nhiều ý nghĩa tích cực. Việc tuyển chọn lực lượng ở một môn thể thao mới, có đặc thù khác biệt so với các môn truyền thống, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt và sự phối hợp giữa cơ quan quản lý thể thao với các tổ chức, đơn vị chuyên môn. Thành tích vừa qua tại Đại hội cho thấy nếu có định hướng và điều kiện phù hợp, thể thao Thủ đô hoàn toàn có thể xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh ở lĩnh vực này.

Dù vậy, cuộc tranh tài vẫn chưa khép lại. Nội dung Audition trên máy tính dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11, là cơ hội để các đoàn tiếp tục cạnh tranh những tấm huy chương còn lại.

Từ một lĩnh vực gắn với cộng đồng game thủ và các giải đấu chuyên nghiệp, Esports đang từng bước đi vào hệ thống thể thao thành tích cao. Dấu mốc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vì vậy không chỉ nằm ở những tấm huy chương, mà còn ở việc mở thêm cánh cửa phát triển cho một loại hình thể thao mới. Với Hà Nội, hai tấm Huy chương vàng vừa qua chính là lời khẳng định về khả năng thích ứng và nắm bắt xu hướng của thể thao Thủ đô.