Thể thao Hà Nội: Tự tin hướng đến những mục tiêu dài hạn

Dấu ấn từ những môn thế mạnh

Sau các nội dung thi đấu ngày 3-10, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng tại ASIAD 20. Trong số đó, dấu ấn của thể thao Hà Nội rất rõ nét khi vận động viên Thủ đô góp mặt trong cả 3 tấm Huy chương vàng của đoàn.

Hai võ sĩ Hà Nội Bùi Ngọc Nhi (áo đỏ bên phải) và Hoàng Thị Thu Uyên (áo đỏ, bên trái) thuộc đội karate Việt Nam trên bục nhận Huy chương vàng tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Mới nhất, vào sáng 3-10, đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam đã giành tấm Huy chương vàng thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi chiến thắng 2-1 kịch tính trước đội Thái Lan. Trong thành tích đó có sự đóng góp của vận động viên Hà Nội Nguyễn Thị Yến.

Cũng ở môn cầu mây, các vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly góp công vào tấm Huy chương vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại nội dung đôi nữ. Trước đó, tấm Huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD 20 của Đoàn Thể thao Việt Nam đến từ nội dung quyền biểu diễn (kata) đồng đội nữ môn karate, với sự góp mặt của hai vận động viên Hà Nội là Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Xét trên chỉ tiêu được đặt ra trước ASIAD 20, Hà Nội đã vượt mục tiêu đóng góp ít nhất một Huy chương vàng. Quan trọng hơn, 3 tấm Huy chương vàng tại ASIAD lần này lại đến từ 2 môn nằm trong nhóm thế mạnh của thể thao Thủ đô là karate và cầu mây. Đây cũng là những môn đã được Hà Nội đầu tư, xây dựng lực lượng nhiều năm qua.

Không chỉ có những tấm Huy chương vàng, nhiều vận động viên Hà Nội tiếp tục để lại dấu ấn ở các môn khác. Ở môn wushu có Dương Thúy Vi giành Huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật và thương thuật toàn năng nữ. Ở nội dung đối kháng của môn wushu, hai võ sĩ trẻ của Hà Nội là Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cũng giành Huy chương đồng.

Ở môn boxing, Hà Nội có hai tấm huy chương đặc biệt của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (Huy chương bạc hạng 51kg nữ) và Lưu Diễm Quỳnh (Huy chương đồng hạng 75kg nữ). Trong đó, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm trở thành vận động viên boxing đầu tiên của Việt Nam giành Huy chương bạc ở đấu trường ASIAD. Còn Lưu Diễm Quỳnh trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành Huy chương đồng tại hai kỳ ASIAD liên tiếp. Trong khi đó, vận động viên Hà Nội ở các môn bắn súng, rowing cũng đóng góp Huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Theo đánh giá của Phó Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Hoàng Quốc Vinh, các vận động viên Hà Nội đã đóng góp rất nhiều vào thành tích của Đoàn, thực sự là đầu tàu của Đoàn trong kỳ tham dự ASIAD 20 này.

Hướng tới những mục tiêu cao hơn

Ba tấm Huy chương vàng karate, cầu mây cùng những tấm huy chương của bộ môn boxing, wushu ở ASIAD 20 của các vận động viên Hà Nội là minh chứng cho khả năng duy trì sức mạnh của những môn thế mạnh, cũng như quá trình đầu tư có chiều sâu.

Đáng chú ý, thành công của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm còn gắn với cách Hà Nội đầu tư cho vận động viên trọng điểm. Trước ASIAD 20, thể thao Hà Nội đã chi kinh phí để nhóm vận động viên trọng điểm gồm: Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh cùng huấn luyện viên và chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphing Klang tập huấn tại Thái Lan trong hơn một tháng để chuẩn bị cho đại hội.

Đến ASIAD 20, chuyên gia Tawan Mungphing Klang, cùng võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh, Nguyễn Đức Ngọc tham dự bằng nguồn kinh phí của thể thao Hà Nội.

Sự chuẩn bị này cho thấy thành tích ở ASIAD 20 không chỉ được tạo nên trong vài tuần trước đại hội. Đó là kết quả của quá trình đầu tư cho vận động viên, chuyên gia trong nhiều năm; từ chế độ, chính sách đến cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện, thi đấu, tập huấn quốc tế.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Đinh Văn Luyến nhận định, thành tích ở ASIAD 20 chính là nền tảng để thể thao Hà Nội tự tin thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 30-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung đầu tư 13 môn với khoảng 50 vận động viên trọng điểm. Trong đó, nhóm môn Olympic gồm bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, boxing, vật, đấu kiếm và judo; nhóm môn trọng điểm ASIAD gồm cầu mây, karate và wushu. Trong giai đoạn này, riêng về đấu trường ASIAD, thành phố phấn đấu đóng góp từ 1 đến 2 Huy chương vàng. Giai đoạn 2031-2036 và giai đoạn 2037-2045, mục tiêu là đóng góp từ 2 đến 3 Huy chương vàng tại mỗi kỳ ASIAD.

Từ Aichi-Nagoya (Nhật Bản), nơi diễn ra ASIAD 20, những tấm huy chương ở karate, cầu mây, boxing, wushu, rowing, bắn súng... chính là điểm tựa để thể thao Thủ đô bước vào chu kỳ mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục và từng bước chinh phục đấu trường Olympic.