Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Phát huy lợi thế kinh nghiệm

Khi tuổi tác không còn là rào cản

Trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức của Đoàn Thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có nhiều tên tuổi kỳ cựu đã gắn bó nhiều năm với thể thao đỉnh cao nước nhà. Nổi bật là môn bắn súng với các vận động viên giàu kinh nghiệm như Đặng Hồng Hà (sinh năm 1981), Nguyễn Hoàng Điệp (sinh năm 1980), Lê Nghĩa (sinh năm 1982), Hoàng Thị Tuất (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1983) và Đinh Thị Hồng Thúy (sinh năm 1983).

Vận động viên Nguyễn Thị Hiền vẫn nỗ lực thi đấu, cống hiến cho đội bi sắt Hà Nội. Ảnh: Hữu Trưởng

Ở môn bi sắt, vận động viên kỳ cựu Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1974) tranh tài cùng đồng đội lâu năm Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1985). Trong khi đó, môn billiards & snooker có sự góp mặt của các cơ thủ nổi tiếng Phạm Hoài Nguyên (sinh năm 1978), Đỗ Thế Kiên (sinh năm 1982), Phạm Hoài Nam (sinh năm 1979), Cao Phan Triết Luận (sinh năm 1983) và Phạm Thanh Thủy (sinh năm 1979). Ở môn bowling, các vận động viên Phạm Thái Bình (sinh năm 1973), Nguyễn Thị Huyền Thảo (sinh năm 1976), Trần Minh Bình (sinh năm 1979), Tăng Mỹ Phụng (sinh năm 1982) và Trương Thị Thanh Huyền (sinh năm 1984) cũng góp mặt. Môn thể hình có lực sĩ kỳ cựu Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1985), còn môn quần vợt có tay vợt Lê Quốc Khánh (sinh năm 1982).

Đáng chú ý, môn bóng rổ có sự hiện diện của huấn luyện viên kiêm vận động viên Hoàng Ngọc Hà (sinh năm 1984). Việc các vận động viên lớn tuổi vẫn duy trì phong độ và đủ sức tranh tài tại đấu trường khốc liệt như Đại hội Thể thao toàn quốc xuất phát từ đặc thù của từng môn. Điều này thể hiện rõ ở các môn bi sắt, bowling, billiards & snooker và bắn súng, vốn đòi hỏi sự tập trung, khả năng kiểm soát tâm lý cao, ít phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng đối kháng thể lực.

Điểm tựa trên hành trình chinh phục huy chương

Tuy nhiên, câu chuyện tại môn bóng rổ lại hoàn toàn khác biệt bởi đây là bộ môn đòi hỏi tốc độ cao và cường độ vận động lớn. Theo Trưởng bộ môn bóng rổ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Đào Văn Kiện, với kinh nghiệm thi đấu phong phú và khả năng xử lý chiến thuật, vận động viên Hoàng Ngọc Hà luôn biết phát huy năng lực đúng thời điểm, đồng thời là điểm tựa tinh thần cho toàn đội trên sân đấu.

Với tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh, Trưởng bộ môn quần vợt (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Trần Đại Nghĩa cho biết, Lê Quốc Khánh vẫn là một trong những vận động viên hàng đầu ở nội dung đánh đôi của quần vợt Việt Nam. Tại Đại hội lần này, Lê Quốc Khánh chỉ tham dự nội dung đôi nam. Ở tuổi 44, anh vẫn là thách thức lớn cho những đối thủ trẻ hơn nhiều.

Chia sẻ về lực lượng kỳ cựu của đội nhà, Trưởng bộ môn bắn súng Trịnh Quốc Việt, Trưởng bộ môn bi sắt Đặng Xuân Vui, Trưởng bộ môn billiards Bùi Anh Tuấn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đều khẳng định rằng, những vận động viên của bộ môn dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sắp tới dù đã ở tuổi ngoài 40 hiện vẫn nằm trong nhóm hàng đầu của các bộ môn trong làng thể thao Việt Nam.

Trong đó, các xạ thủ ngoài 40 tuổi ở môn bắn súng vẫn trong diện ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở các nội dung tham dự. Đến lúc này, họ vẫn miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.

Ở môn bi sắt, vận động viên Nguyễn Văn Dũng từng giành Huy chương vàng tại SEA Games 33 năm 2025. Gần đây, dù gặp vấn đề về sức khỏe, anh đã kịp thời gian hồi phục thể lực để chuẩn bị thi đấu tại Đại hội. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Hiền, dù đã 41 tuổi, vẫn là trụ cột của đội bi sắt nữ Hà Nội, đồng thời luôn nêu gương cho các vận động viên trẻ trong từng buổi tập. Những câu chuyện ấy cho thấy, ngọn lửa đam mê và ý chí cống hiến vẫn vẹn nguyên ở các vận động viên kỳ cựu.

Theo đánh giá của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đinh Văn Luyến, hành trình miệt mài đổ mồ hôi trên sàn tập và sự bền bỉ của những vận động viên lớn tuổi trong thành phần Đoàn Thể thao Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã cho thấy ý chí, nghị lực và sự đam mê thể thao của các vận động viên. Họ không chỉ mang theo khát vọng chinh phục thêm những tấm huy chương, mà còn truyền lại tinh thần bền bỉ, ý thức nghề nghiệp và đam mê thể thao cho thế hệ kế cận. Bởi vậy, sự hiện diện của những vận động viên lớn tuổi trong Đoàn Thể thao Hà Nội không đơn thuần là câu chuyện về tuổi tác, mà còn là minh chứng cho sức sống của thể thao thành tích cao Thủ đô.