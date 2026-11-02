Thể thao góp nhịp sôi động cho mùa lễ hội

Chinh phục thử thách, khám phá đại ngàn

Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại xã Biển Hồ, thu hút 3.500 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia tranh tài.

Năm nay, Ban Tổ chức thay đổi toàn bộ hệ thống thi đấu, mở rộng thành 5 cự ly: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km và 70 km nhằm tăng độ khó và tính thử thách của giải đấu.

Trong đó, cự ly 70 km - “Chiến binh đại ngàn” được xem là thử thách lớn nhất đối với các VĐV. Xuất phát từ 3 giờ sáng ngày 31-10, 290 VĐV thi cự ly này phải trải qua hành trình dài khắc nghiệt với địa hình đồi núi liên tục, nhiều đoạn dốc cao, đường đất và những cung đường xuyên rừng.

Đặc biệt, hành trình chinh phục 8 ngọn núi đòi hỏi người tham gia có nền tảng thể lực tốt, sức bền và chiến thuật phân phối sức hợp lý.

Ban Tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 trao giải cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc cự ly 70 km nam. Ảnh: R.H

Ở cự ly 70 km nam, VĐV Trần Văn Quế (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) thể hiện sự vượt trội. Tận dụng lợi thế ở khoảng 25 km đường bằng đầu tiên, VĐV Quế chủ động tăng tốc, tạo khoảng cách lớn với đối thủ trước khi bước vào những chặng leo núi.

Với nền tảng thể lực bền bỉ, ý chí quyết tâm, anh Quế đã vượt xa các đối thủ, cán đích đầu tiên cự ly 70 km nam với thành tích hơn 8 giờ 29 phút, xuất sắc giành huy chương vàng.

VĐV Trần Văn Quế cho biết: “Cung đường thi đấu có tính trải nghiệm rất cao. Thử thách lớn nhất đối với tôi là chặng leo núi từ Chư Đang Ya qua Chư Nâm, nhất là khi trời bắt đầu nắng gắt... Với tấm huy chương vàng, tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Cự ly 50 km cũng là thử thách lớn đối với các VĐV khi phải trải qua hành trình dài.

VĐV Phan Thị Tường Vy (phường Pleiku), giải nhất cự ly 50 km nữ chia sẻ: “Hoàn thành đường chạy năm nay là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi nhận thấy cung đường có nhiều thay đổi so với những năm trước, đặc biệt là có thêm khoảng 8 km đường núi, đường trail với nhiều thử thách. Bù lại, cảnh quan trên cung đường rất đẹp…”.

Với các runner quốc tế, Gia Lai City Trail không chỉ là dịp thử sức, tranh tài mà còn là cơ hội khám phá trải nghiệm thiên nhiên và cảnh quan đặc trưng của cao nguyên. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần thu hút 34 VĐV đến từ 14 quốc gia tham gia giải năm nay.

Các VĐV hào hứng tham gia Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026. Ảnh: H.H

Trên hành trình chinh phục các cự ly, các VĐV có dịp băng qua những triền đồi phủ sắc hoa dã quỳ, những cánh đồng lúa đang vào mùa chín vàng… mang đến trải nghiệm thú vị.

VĐV Nishishita Ryosuke (Nhật Bản) lần đầu tiên đến Gia Lai và cũng là đầu tiên tranh tài một giải chạy ở Việt Nam. Cách đây 1 tuần, anh cũng đã tham gia một giải chạy ở Nhật Bản cự ly 42 km. Đến với Gia Lai City Trail, anh đã cố gắng hoàn thành cự ly 50 km đã đăng ký.

“Sau giải chạy, tôi sẽ cùng bạn bè tham quan các danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng và thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Gia Lai” - anh Nishishita Ryosuke chia sẻ.

Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số

Cũng trong 3 ngày cuối tuần qua (từ 30-10 đến 1-11), tại khu vực sân Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku), Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hội thi quy tụ gần 200 VĐV đến từ 14 xã, phường phía Tây tỉnh, tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống với tổng cộng 32 bộ huy chương. Ở môn đẩy gậy, những màn so tài quyết liệt, giằng co từng thế đẩy khiến người xem không rời mắt.

Trong khi đó, môn kéo co càng thêm sôi động bởi sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, nhất là những lúc các đội dồn sức giành chiến thắng.

Theo dõi các trận đấu, bà Trịnh Sầm Trinh (phường Diên Hồng) cho hay: “Hội thi giúp người dân có dịp theo dõi, tìm hiểu thêm về các môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Các VĐV thi đấu nhiệt tình, tạo không khí đoàn kết, vui tươi”.

Ở môn chạy cà kheo thi đấu sáng 1-11, những màn tranh tài đòi hỏi VĐV phải có sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và tốc độ đã thu hút khán giả. Đây là môn thể thao vốn gắn bó với đời sống sinh hoạt, lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các vận động viên thi đấu môn chạy cà kheo sáng 1-11. Ảnh: R.H

Cùng tham gia thi chạy cà kheo, 3 anh em ruột Puih Thông, Puih Thơm và Puih Thức (làng Ơp, phường Pleiku) đã giành tổng cộng 6 huy chương ở các cự ly. Trong đó, Puih Thức (SN 2016) là VĐV nhỏ tuổi nhất tham gia môn này nhưng đã xuất sắc giành huy chương bạc cự ly 200 m và huy chương đồng cự ly 100 m.

“Lần đầu tiên em tham gia thi đấu môn chạy cà kheo. Suốt 3 tháng qua, em được anh Thông hướng dẫn tập luyện. Thấy anh giành 2 huy chương vàng, em rất khâm phục và càng quyết tâm thi đấu hết sức mình” - Thức hào hứng nói.

Những cuộc tranh tài tại hội thi góp phần bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống, qua đó lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đến người dân và du khách trong mùa lễ hội phố Núi.