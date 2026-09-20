Thể thao Đông Nam Á nhận 'mưa vàng' ở môn lần đầu xuất hiện tại ASIAD

Ngày 20/9, đã diễn ra trận chung kết nội dung đơn nữ môn teqball tại ASIAD 20 giữa VĐV Wai Khin Hnin (Myanmar) và Sumaya (Indonesia).

Trận chung kết diễn ra quyết liệt ngay từ set đầu tiên và Sumaya là người nhập cuộc tốt hơn khi giành chiến thắng.

VĐV Wai Khin Hnin giành Huy chương Vàng nội dung đơn nữ môn teqball tại ASIAD 20 (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên, Wai Khin Hnin không để thất bại ở set mở màn ảnh hưởng đến tâm lý. Cô nhanh chóng điều chỉnh cách chơi và giành chiến thắng trong set thứ hai.

Ở set ba, đại diện Myanmar tiếp tục gặp khó khi để Sumaya vươn lên dẫn trước 4-1. Trong thế bất lợi, Wai Khin Hnin vẫn duy trì sự bình tĩnh và từng bước thu hẹp khoảng cách.

VĐV Myanmar sau đó san bằng tỷ số, vượt lên và hoàn tất màn lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp Wai Khin Hnin giành Huy chương Vàng, trong khi Sumaya nhận Huy chương Bạc.

Đáng chú ý, đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Myanmar và Đông Nam Á tại ASIAD 20.

Thành tích này cũng khép lại hành trình thi đấu rất ấn tượng của Wai Khin Hnin ở nội dung đơn nữ môn teqball.

Ngay từ vòng bảng, Wai Khin Hnin cho thấy phong độ ổn định khi toàn thắng cả ba trận. Cô lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Kyrgyzstan, Indonesia và Lebanon với cùng tỷ số 2-0.

Bước vào bán kết, VĐV Myanmar tiếp tục duy trì sự chắc chắn khi đánh bại Kamar Dandal của Lebanon 2-0 để giành quyền vào trận tranh Huy chương Vàng.

Không lâu sau thành tích ấn tượng của Wai Khin Hnin, đoàn thể thao Thái Lan đã liên tục giành 3 Huy chương Vàng môn teqball ở các hạng mục đôi nam nữ, đôi nữ và đôi nam.

Cụ thể, Phakpong Dejaroen - Suphawadi Wongkhamchan thắng cặp Yuina Sakamoto - Akinori Wase 2-0 tại chung kết nội dung đôi nam nữ.

Tại nội dung đôi nữ, Jutatip Kuntatong - Suphawadi Wongkhamchan vượt qua Aung Hsu Mon - Than Phyu Phyu của Myanmar với tỷ số 2-0.

Tiếp đà thăng hoa, Sorrasak Thaosiri - Jirati Chanliang cũng giành chiến thắng trước Ahmad Kassem - Mohammad Hafez của Lebanon ở nội dung đôi nam.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên teqball được đưa vào chương trình tranh huy chương.

Môn thể thao thi đấu trên bàn cong này có nhiều nét kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, đòi hỏi VĐV phải có khả năng kiểm soát bóng, phản xạ, kỹ thuật cá nhân cũng như phối hợp tốt ở các nội dung đôi.

Tại ASIAD 20, teqball có tổng cộng 5 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Không chỉ Myanmar, Thái Lan và Indonesia tạo dấu ấn, Việt Nam cũng có thành tích khá tốt ở môn thể thao lần đầu xuất hiện tại ASIAD.

Sáng 20/9, cặp VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã mang về tấm Huy chương Đồng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ở nội dung đôi nam nữ teqball.

Trong trận tranh Huy chương Đồng, Minh Tân và Gia Nghi đối đầu bộ đôi Dsouza Quimcy Joaquim - Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ.

Hai VĐV Việt Nam thi đấu chắc chắn và giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó bước lên bục nhận huy chương.

VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành Huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ teqball (Ảnh: TN).

Không lâu sau, thể thao Việt Nam nhận thêm tin vui ở môn karate khi VĐV Bùi Ngọc Nhi giành Huy chương Đồng nội dung kata biểu diễn cá nhân nữ.

Ngọc Nhi khởi đầu không thuận lợi khi gặp võ sĩ chủ nhà Ono Maho của Nhật Bản và để thua với tỷ số 0-5. Kết quả này khiến đại diện Việt Nam phải xuống thi đấu ở nhánh thua.

Không để thất bại đầu tiên ảnh hưởng đến tinh thần, Ngọc Nhi nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Ở trận đấu tiếp theo, nữ võ sĩ Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục để vượt qua Choi Haeun của Hàn Quốc với tỷ số 5-0.

Chiến thắng này giúp Ngọc Nhi bước vào trận đấu quyết định với Leong Wai Yee Shannon của Singapore.

Trước đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, Ngọc Nhi tiếp tục thể hiện sự ổn định và giành chiến thắng 4-1, qua đó đoạt Huy chương Đồng nội dung kata cá nhân nữ.