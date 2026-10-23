Thể thao điện tử Việt Nam mở rộng kết nối với đấu trường quốc tế

Từ các giải đấu trong nước đến sân chơi khu vực và thế giới, thể thao điện tử Việt Nam đang mở rộng cơ hội giao lưu, thi đấu, đồng thời kết nối cộng đồng game thủ với những trải nghiệm số.

Visa vừa công bố tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái thể thao điện tử tại Việt Nam tại giải đấu Visa Vietnam MLBB Championship Fall 2026 (Visa VMC Fall 2026), với vai trò nhà tài trợ danh vị và đối tác thanh toán chính thức.

Các đội chơi nhận giải tại Visa VMC Fall 2026

Hoạt động này tiếp nối thỏa thuận hợp tác toàn cầu kéo dài thêm ba năm giữa Visa và MOONTON Games - đơn vị phát triển trò chơi Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Theo thỏa thuận, Visa sẽ là đối tác thanh toán toàn cầu của ba mùa giải M Series tiếp theo, từ giải vô địch thế giới M8 năm 2027 đến M10 năm 2029.

M Series là chuỗi giải đấu quốc tế của MLBB. Theo thông tin được công bố, giải vô địch thế giới M7 từng ghi nhận 5,68 triệu người xem đồng thời tại thời điểm cao nhất, cho thấy sức hút của thể thao điện tử trên nền tảng di động.

Tại Việt Nam, cộng đồng MLBB hiện có khoảng 5,7 triệu người chơi, trong đó 1,5-1,7 triệu người chơi hằng tháng, theo dữ liệu GWI Core quý I/2026. Quy mô này cho thấy sức hút của trò chơi, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển các hoạt động thi đấu và kết nối cộng đồng trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Nghiên cứu thị trường của Visa cũng cho biết, 71% người tiêu dùng sử dụng thẻ Visa tại Việt Nam có chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến game. Trong khi đó, tại các thị trường được khảo sát, 41% người chơi thực hiện giao dịch mua vật phẩm trong game ít nhất mỗi tuần một lần.

Bên cạnh việc đồng hành cùng các giải đấu, thỏa thuận hợp tác giữa Visa và MOONTON Games hướng đến việc mở rộng trải nghiệm cho người chơi, người hâm mộ thông qua các giải pháp thanh toán số.

Chủ thẻ Visa có thể tiếp cận một số quyền lợi như ưu tiên mua vé các giải M Series, cơ hội trải nghiệm dịch vụ VIP, gặp gỡ tuyển thủ và tham quan hậu trường, tùy theo điều kiện áp dụng.

Ông Kelvin Tanu Utomo - Trưởng bộ phận Sản phẩm và Giải pháp Visa Việt Nam, Lào, cho biết quan hệ hợp tác với MOONTON Games thể hiện cam kết dài hạn của Visa đối với hệ sinh thái trò chơi điện tử.

Tại Việt Nam, sự hợp tác được triển khai thông qua việc đồng hành cùng các giải đấu trong nước, kết hợp trải nghiệm thanh toán và quyền lợi dành cho chủ thẻ.

Thành viên của Noob Team (Á Quân) tham gia ở booth Visa

Ở đấu trường quốc tế, đội tuyển Saigon Phantom - nhà vô địch Visa VMC Fall 2026, đã giành quyền tham dự MLBB Championship Tour Southeast Asia (MCT SEA). Giải đấu quy tụ 12 đội tuyển đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, cạnh tranh suất tham dự M8.

Theo thể thức được công bố, hai đội đứng đầu MCT SEA sẽ giành quyền vào thẳng vòng đấu chính của M8 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên giải vô địch thế giới M Series được tổ chức tại châu Âu. Hai đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tham dự vòng Wild Card của M8 tại Bangkok, Thái Lan.

Visa từng đồng hành cùng hệ sinh thái MLBB tại Việt Nam thông qua giải VMC Winter 2025. Với VMC Fall 2026, đây là lần thứ hai đơn vị này tham gia hỗ trợ giải đấu trong nước.

Sự kết nối giữa các giải đấu quốc gia, khu vực và thế giới đang tạo thêm cơ hội để các đội tuyển Việt Nam cọ xát, nâng cao năng lực thi đấu và tiếp cận hệ sinh thái thể thao điện tử quốc tế.