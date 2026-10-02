Thể thao điện tử Việt Nam giành 2 huy chương Đồng tại ASIAD 20

Đội tuyển quốc gia Esports Việt Nam bộ môn Liên minh huyền thoại. Ảnh: Ngọc Huy

Sau hơn 1 tuần tranh tài ở 4/11 bộ môn thi đấu, Đội tuyển thể thao điện tử (Esports) Việt Nam đã khép lại hành trình ASIAD 20 với 2 huy chương Đồng ở các bộ môn NARAKA: Bladepoint và Liên minh huyền thoại.

Ở hai nội dung còn lại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games xếp hạng Tư châu lục, trong khi Identity V - phiên bản Asian Games xếp hạng 9-10.

Đội tuyển quốc gia Esports Việt Nam bộ môn NARAKA: Bladepoint. Ảnh: N.H

Đây cũng là lần đầu tiên Esports Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD. Trước đó, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), kỳ đại hội đầu tiên đưa Esports vào chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức, thành tích cao nhất của Thể thao điện tử Việt Nam là hạng tư ở các bộ môn Liên minh huyền thoại, Liên quân mobile và Dream three kingdoms 2.

Kết quả này là bước tiến tích cực của Esports Việt Nam, cho thấy các vận động viên Việt Nam đủ sức cạnh tranh thành tích cao tại những đấu trường hàng đầu châu lục.

Tại ASIAD 20, Đội tuyển quốc gia thể thao điện tử Việt Nam gồm 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên.

Tại hai kỳ SEA Games 31 và 32, các đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam giành tổng cộng 14 huy chương, đóng góp vào thành tích chung của thể thao nước nhà.