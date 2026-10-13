Thể thao Đà Nẵng tự tin hướng đến thành công mới

Đội tuyển pencak silat Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Mục tiêu xếp trong tốp 7-8 đơn vị dẫn đầu cả nước mang đến nhiều thách thức, song với sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của thành phố cùng khát khao chinh phục và cống hiến của huấn luyện viên, vận động viên, thể thao Đà Nẵng tự tin hướng đến những thành công mới.

Chuẩn bị nghiêm túc

Diễn ra 4 năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc là thước đo cho sự phát triển sau một giai đoạn đầu tư, đào tạo và huấn luyện đủ dài của một đơn vị, địa phương. Với Đà Nẵng, xác định tầm quan trọng của thể dục - thể thao, thành phố dành nhiều nguồn lực đầu tư cho thể thao phong trào lẫn thành tích cao.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đà Nẵng bắt tay chuẩn bị cho kỳ đại hội tiếp theo. Khí thế và niềm tin lan tỏa suốt quá trình chuẩn bị khi Đà Nẵng xếp thứ 5 toàn đoàn tại kỳ đại hội cách đây 4 năm, với thành tích 34 Huy chương Vàng, 42 Huy chương Bạc và 50 Huy chương Đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng cho hay, thể thao thành tích cao là vòng tròn của tập luyện và thi đấu. Nếu có bất cứ sự lơ là dù chỉ một ngày, vận động viên sẽ bị đối thủ bỏ lại phía sau.

Đó là lý do lãnh đạo trung tâm luôn yêu cầu huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển phải nêu cao tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Chu kỳ cho một kỳ đại hội là 4 năm, nhưng sự chuẩn bị và tập trung phải được duy trì xuyên suốt từ những ngày đầu đến ngày tranh tài mới có thể hoàn thành mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Để giữ vị thế của thể thao Đà Nẵng trên đấu trường quốc gia, thành phố dành nhiều sự quan tâm và đầu tư. Cơ sở vật chất tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng với 2 cơ sở ở phường Hòa Xuân và Hương Trà được đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị tập luyện hiện đại. Nhiều địa điểm tập luyện với đầy đủ công năng cũng được xây dựng bên ngoài trung tâm như Câu lạc bộ Bơi - lặn, nhà tập luyện taekwondo…

Ngoài ra, thành phố tạo điều kiện cho vận động viên chủ lực tập huấn nước ngoài nhằm cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn; đẩy mạnh, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước, quốc tế và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển thể thao thành tích cao.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tài năng của thành phố được ban hành trong quá trình hướng đến đại hội đã tạo động lực cho thể thao thành tích cao vươn tầm. Theo nghị quyết này, các mức đãi ngộ về tập luyện và thưởng thành tích thi đấu tăng, tạo cú hích cho vận động viên quyết tâm chinh phục.

Tự tin và quyết tâm cao nhất

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, cùng các địa điểm thi đấu phối hợp tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Có 48 môn thể thao, 973 nội dung được đưa vào tranh tài. Qua rà soát, Đà Nẵng dự kiến tham gia tranh tài ở 34 môn.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thể thao thành tích cao các địa phương có nhiều biến động, mức độ cạnh tranh ở sân chơi quốc gia cũng tăng đáng kể. Dù vậy, thể thao Đà Nẵng đã và đang mang đến tín hiệu khởi sắc, tiếp tục cho thấy sự đầu tư đúng hướng của thành phố.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các vận động viên giành hơn 800 huy chương tại đấu trường trong nước và hơn 60 huy chương giải quốc tế. Đa số các đội tuyển sớm hoàn thành các giải trẻ và giải cúp, có hơn 2 tháng “chạy nước rút” cho đại hội.

Huấn luyện viên Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền cho biết, thông qua các giải đấu từ đầu năm đến nay, ban huấn luyện đánh giá lực lượng, chọn những gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại đại hội. Trước khi thi đấu, các vận động viên duy trì tập luyện nghiêm túc với giáo án riêng, nhằm chọn điểm rơi phong độ tốt nhất.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, với ý nghĩa quan trọng của kỳ đại hội thể thao toàn quốc, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc từ sớm. Đến thời điểm này, mọi việc đang trong giai đoạn “chạy nước rút”.

Đoàn thể thao thành phố dự đại hội với sự tự tin và quyết tâm cao nhất. Huấn luyện viên, vận động viên cần ý thức, mỗi tấm huy chương tại đại hội không chỉ là thước đo năng lực, mà còn là lời khẳng định cho khát vọng vươn xa của thể thao Đà Nẵng.