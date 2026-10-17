Thể thao Đà Nẵng tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao Đà Nẵng tăng tốc tập luyện trước thềm Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Đại hội dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2026. Thời điểm này, các đội tuyển thể thao Đà Nẵng tập trung nâng cao thể lực chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, ưu tiên những môn thế mạnh và nội dung có khả năng tranh chấp huy chương.

Tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành phố, các đội tuyển duy trì cường độ tập luyện cao theo kế hoạch. Từ điền kinh, ném búa đến karate, các vận động viên đều tập trung cải thiện thành tích, nâng cao khả năng thi đấu và hoàn thiện kỹ năng.

Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng ra sức tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thành phố Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Ở môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Khánh Ly cùng đồng đội duy trì lịch tập hai buổi mỗi ngày, kết hợp các bài tập phát triển tốc độ, sức bền, chạy tốc độ cự ly 400m và chạy việt dã kéo dài 60 phút.

Nữ vận động viên cho biết, do từng nhiều lần đối đầu với các đối thủ mạnh như Bùi Thị Oanh, Nguyễn Thị Ngân tại các giải đấu trước nên cô phần nào nắm được năng lực của từng người, từ đó tập trung vượt qua giới hạn bản thân.

Vận động viên đội cử tạ ra sức tập luyện trước thềm Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: BẢO LÂM

Bên cạnh đó, công tác tập huấn ngoài địa phương cũng được triển khai tích cực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Hiện có 11 vận động viên cùng ban huấn luyện đang tham gia tập huấn tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), dự kiến kết thúc vào đầu tháng 11/2026.

Đối với môn ném búa, vận động viên Mai Thị Yến cùng đồng đội chú trọng phát triển sức mạnh, hoàn thiện kỹ thuật xoay người, giữ thăng bằng và thời điểm thả búa.

Trong khi đó, 26 vận động viên đội tuyển bơi đang tập huấn tại tỉnh Đồng Tháp từ đầu tháng 10 nhằm nâng cao sức bền, cải thiện tốc độ và hoàn thiện kỹ thuật xuất phát, quay vòng, về đích.

Đội tuyển Karate Đà Nẵng tham gia tập luyện với đội Karate Hà Nội xuyên suốt một tháng nay. Ảnh: BẢO LÂM

Đội tuyển Karate Đà Nẵng (gồm 21 vận động viên) cũng tăng cường rèn luyện thông qua chương trình phối hợp đội Karate Hà Nội trong hơn một tháng qua.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải cho biết, chỉ tiêu của đội tại Đại hội là giành 2 huy chương vàng; toàn đội đang quyết tâm thi đấu với khả năng tốt nhất để vượt chỉ tiêu.

Theo Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên sâu, tổ chức thi đấu cọ xát cho các môn trọng điểm như điền kinh, bơi, đua thuyền và võ thuật.

Đoàn Thể thao Đà Nẵng dự kiến tham dự Đại hội với khoảng 520 vận động viên và hơn 100 huấn luyện viên.

Vận động viên tổ nhảy sào (đội tuyển điền kinh) ra sức tập luyện. Ảnh: BẢO LÂM

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Tào Viết Hải cho biết, Đại hội lần này dự báo có sự cạnh tranh quyết liệt do thay đổi tương quan lực lượng giữa các đoàn. Trong khi đó, một số vận động viên chủ lực của Đà Nẵng không còn ở giai đoạn phong độ đỉnh cao.

Trước yêu cầu đó, Sở tiếp tục bảo đảm tốt nhất các điều kiện huấn luyện, dinh dưỡng, chăm sóc y tế; đồng thời tham mưu triển khai các chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn Thể thao Đà Nẵng quyết tâm phát huy thế mạnh và đạt thành tích cao tại Đại hội sắp tới.

[VIDEO] - Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng tập luyện trước thềm Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026: