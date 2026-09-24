Thể thao Đà Nẵng tăng tốc cho Đại hội Thể thao toàn quốc

Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Bước đà thuận lợi

Diễn ra vào cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sân chơi trọng điểm của thể thao Đà Nẵng. Để tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia, thành phố sớm có kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện nghiêm túc. Từng bộ môn nêu cao tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương, đóng góp vào thành công chung.

Hiện thể thao thành tích cao Đà Nẵng có 34 môn gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, rowing, kayak, canoeing, taekwondo, bóng chuyền trong nhà, bắn súng, billiards, lặn, boxing, kickboxing, judo, karate, pencak silat, võ cổ truyền, vovinam, bowling, bóng bàn, bóng đá bãi biển, bóng ném, bi sắt, cầu lông, cờ tướng, cờ vua - cờ vây, đá cầu, thể hình, wushu, bóng rổ, quần vợt, sailing, muay và pickleball. Theo kế hoạch, Đà Nẵng tham dự 34/47 môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Tại Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, những ngày này đội tuyển điền kinh nỗ lực tập luyện. Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đội chia thành các tổ khác nhau như ném, chạy, đi bộ, nhảy xa, nhảy cao… dưới sự theo sát của huấn luyện viên phụ trách chuyên môn. Khí thế lan tỏa trong các buổi tập nhờ kết quả ấn tượng tại sân chơi cấp quốc gia từ đầu năm 2026 đến nay. Mới đây, tại Giải vô địch điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 tại Cà Mau, đội tuyển điền kinh Đà Nẵng giành 21 huy chương - nhiều nhất trong số các đoàn tham dự và phá một kỷ lục trẻ quốc gia. Nhiều gương mặt trẻ tỏa sáng tại giải đấu này sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại đại hội sắp tới.

Bên cạnh tập luyện tại trung tâm, điền kinh Đà Nẵng được tạo điều kiện tập huấn tại Trung Quốc. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc chia sẻ: “Chuyến tập huấn vừa qua giúp tôi nâng cao thể lực, sức bền và mang đến sự hứng thú trong tập luyện. Đại hội sắp tới tôi tranh tài nội dung đi bộ 20km dành cho nữ. Mục tiêu đặt ra là bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng để đóng góp vào thành công chung của đội”.

Tại đội tuyển karate, tinh thần quyết tâm và sự hào hứng cũng thể hiện rõ. Là môn thế mạnh, karate được kỳ vọng đóng góp tích cực cho thể thao Đà Nẵng ở kỳ đại hội tới. Tại Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia năm 2026 diễn ra ở Đắk Lắk, các võ sĩ Đà Nẵng đáp lại sự chờ đợi khi mang về 16 huy chương. Đây là bước đà thuận lợi để karate thành phố hướng đến đại hội.

Vận động viên đội tuyển karate Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Giữ phong độ tốt nhất

Từ đầu năm 2026 đến nay, thể thao thành tích cao Đà Nẵng giành hơn 800 huy chương tại đấu trường trong nước và hơn 60 huy chương giải quốc tế. Đáng nói, nhiều môn thế mạnh vượt chỉ tiêu huy chương như bơi, cờ vua, taekwondo, rowing, canoeing… Thành tích này đến từ sự xuất sắc của các huấn luyện viên, vận động viên trong tập luyện và thi đấu. Mục tiêu của thể thao thành phố từ nay đến ngày đại hội khởi tranh là giữ phong độ cao cho các vận động viên, đặc biệt với các gương mặt chủ lực.

Tại Câu lạc bộ Bơi - lặn, không khí tập luyện diễn ra nghiêm túc. Hoàng Quý Phước và đồng đội duy trì tập luyện 2 buổi/ngày. Ngoài chuyên môn, các kình ngư tăng cường nâng cao thể lực với các bài tập bổ trợ. Riêng Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc đang tập trung đội tuyển bơi Việt Nam dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tại Nhật Bản. Huấn luyện viên đội tuyển bơi Đà Nẵng Phạm Trường Giang cho biết, việc được tham dự ASIAD 20 là cơ hội để Viết Tường và Nguyễn Quốc cọ xát chuyên môn, trui rèn bản lĩnh thi đấu. Hy vọng, những kinh nghiệm bổ ích hai kình ngư trẻ này có được tại sân chơi châu lục sẽ phát huy ở đại hội toàn quốc sắp tới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, năm 2026, ngoài các giải đấu cấp quốc gia, sự chú ý đổ dồn về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Kết quả tại sân chơi này sẽ là thước đo cho sự phát triển, thể hiện vị thế của thể thao Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc gia. Dựa trên đánh giá thực tế, mục tiêu của thể thao Đà Nẵng đặt ra là hướng tới xếp trong tốp 7-8 đơn vị dẫn đầu cả nước.

“Kết quả ấn tượng từ đầu năm 2026 đến nay là bước đà thuận lợi mang đến sự tự tin. Dù vậy, thách thức ở đại hội sẽ lớn hơn nhiều khi các đơn vị, địa phương trên cả nước cũng tham gia với lực lượng mạnh cùng tinh thần quyết tâm. Điều này đòi hỏi các đội tuyển thể thao thành tích cao của thành phố phải giữ vững sự tập trung và phong độ cao nhất. Thành phố tiếp tục tạo điều kiện tốt trong tập luyện, quan tâm đến chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng nhằm khích lệ vận động viên, huấn luyện viên trong tập luyện, thi đấu”, ông Hải nói.