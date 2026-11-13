Thể thao Đà Nẵng kỳ vọng bứt phá

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ tổ chức các giải đấu phong trào phục vụ nhu cầu vui chơi, thi đấu của người dân. Ảnh: PHI NÔNG

Nền tảng phát triển phong trào

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về cơ cấu tổ chức, trung tâm gồm giám đốc, các phó giám đốc và 6 phòng chức năng, nghiệp vụ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của trung tâm là đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng và tổ chức các giải đấu cấp thành phố.

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở những kết quả tích cực của Trung tâm Thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng cũ, đơn vị tiếp tục phát huy trên tinh thần đáp ứng nhu cầu vui chơi, thi đấu thể thao của người dân.

Hiện, thành phố có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng khi ý thức và tính chủ động tập luyện trong người dân được nâng cao; thiết chế thể thao đa dạng, đáp ứng cho người dân dễ dàng tiếp cận và tập luyện; hệ thống thi đấu cũng được xây dựng chặt chẽ từ cấp cơ sở đến thành phố.

Năm 2026, phong trào thể thao trên địa bàn thành phố có bước tiến mới với thành công của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X. Đại hội thu hút 5.422 lượt vận động viên của 90 địa phương tham gia.

Bên cạnh đó, đông đảo khán giả tham gia cổ vũ tại các môn thi đấu, tạo khí thế sôi nổi lan tỏa trong cộng đồng. Điều này giúp đại hội đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của thể dục - thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện.

Từ nay đến cuối năm 2026, trung tâm còn tổ chức giải thể dục dưỡng sinh và giải thể thao người khuyết tật, nhằm mang đến sân chơi bổ ích cho nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng kế thừa, thực hiện chức năng huấn luyện và đào tạo vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng trước đây. Ảnh minh họa: PHI NÔNG

Cơ hội bứt phá với thành tích cao

Cùng với hoạt động phong trào, thể thao thành tích cao Đà Nẵng cũng được kỳ vọng tiếp tục bứt phá. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng cũ.

Lợi thế của trung tâm hiện nay là có đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên chất lượng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác tập luyện, thi đấu cũng được đầu tư hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của vận động viên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thể thao thành phố Đà Nẵng giành 256 Huy chương Vàng, 251 Huy chương Bạc, 413 Huy chương Đồng tại các giải thể thao quốc gia; 44 Huy chương Vàng, 24 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng tại các giải thể thao quốc tế. Đây là cơ sở để trung tâm hướng đến hoàn thành tốt mục tiêu trong năm 2026.

Hiện trung tâm cử huấn luyện viên, vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Cụ thể, đoàn thể thao Đà Nẵng có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37 - 46 Huy chương Vàng, 13 - 17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.

Theo ông Trần Công Tự, thời gian tới, trung tâm đẩy mạnh tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên; tổ chức tập luyện và thi đấu thể thao; tổ chức học tập văn hóa, giáo dục đạo đức, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương cho vận động viên; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên và vận động viên theo quy định.

Song song đó, trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ, y học thể thao phục vụ huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo và nâng cao thành tích thể thao.