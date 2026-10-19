Thể thao Công an nhân dân toả sáng tại sân chơi quốc tế

Trong 7 ngày tranh tài, từ ngày 10/10 đến 17/10, Đoàn Thể thao CAND Việt Nam giành 14 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 2 huy chương vàng dành cho Vận động viên quốc tế xuất sắc môn bắn súng.

Đoàn Thể thao CAND Việt Nam dự Lễ khai mạc APES Games 2026

Ở môn bóng bàn, hai vận động viên Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc tạo dấu ấn nổi bật khi giành huy chương vàng ở cả 3 nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Trong khi đó, các vận động viên bơi lội giành tới 9 huy chương vàng ở nhiều nội dung, như 100m ngửa nam, 50m ếch nam và 50m tự do nam.

Đây là lần đầu tiên Đoàn Thể thao CAND Việt Nam tham dự APES Games, sự kiện thể thao quy tụ hơn 70 môn thể thao và 4.000 vận động viên thuộc lực lượng cảnh sát, các đơn vị dịch vụ khẩn cấp đến từ 10 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng các bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Một số hình ảnh Đoàn Thể thao CAND Việt Nam tại APES Games 2026

APES Games không chỉ là sân chơi thể thao mà còn tạo cơ hội để Đoàn Thể thao CAND Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy quan hệ giữa các lực lượng thực thi pháp luật, ứng phó khẩn cấp trong khu vực. Qua đó, đoàn góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của lực lượng CAND Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng trong chuyến công tác tại Australia, ngày 19/10 (theo giờ địa phương), Đoàn Thể thao CAND Việt Nam do Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảnh sát bang New South Wales. Tiếp đoàn có Ngài Mal Lanyon, Tổng Tư lệnh Cảnh sát bang New South Wales và ngài David Hudson, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát bang New South Wales.

Tại buổi làm việc, đại diện Cảnh sát bang New South Wales giới thiệu cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động của lực lượng. Theo đó, đơn vị có 21.000 nhân sự, gồm 17.000 nhân viên cảnh sát và 4.000 nhân viên hỗ trợ. Cơ cấu chỉ huy gồm 1 Tổng Tư lệnh và 4 Phó Tổng Tư lệnh, phụ trách các lĩnh vực điều tra tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, lực lượng ứng phó tuyến đầu, quản lý cảnh sát địa phương, hậu cần, nhân sự và tài chính.

Đoàn Thể thao CAND Việt Nam làm việc với Cảnh sát bang New South Wales.

Lãnh đạo Cảnh sát bang New South Wales bày tỏ vui mừng trước việc Bộ Công an Việt Nam cử đoàn tham dự APES Games 2026, đồng thời mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục cử đoàn tham dự Đại hội thể thao Cảnh sát và cứu hoả thế giới, dự kiến diễn ra tại Perth, Australia vào tháng 3/2027. Phía bạn cũng gửi lời mời Bộ Công an Việt Nam cử đoàn tham dự APES Games 2028, dự kiến tổ chức tại bang New South Wales.