Thể thao Công an nhân dân hướng tới chiều sâu

Vận động viên Ngọc Trâm và đội tuyển karate kata đồng đội nữ Việt Nam nhận HCV tại ASIAD 20. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Trong 25 huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 20, các vận động viên Công an nhân dân ghi dấu ấn đóng góp vào hai trong ba Huy chương vàng và năm trong 19 Huy chương đồng. Những thành tích nổi bật này cho thấy vị thế, hiệu quả đầu tư và đào tạo của thể thao Công an nhân dân trong thể thao thành tích cao nước nhà.

Các vận động viên công an đã góp mặt ở 7 trong tổng số 33 môn, phân môn và đóng góp vào 21 huy chương mà Đoàn Thể thao Việt Nam giành được.

Từ những tấm huy chương ở ASIAD 20

Sau khi cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành huy chương Vàng kata đồng đội nữ tại ASIAD 20, Nguyễn Ngọc Trâm, 24 tuổi, vẫn nhớ cảm giác vỡ òa sau nhiều tháng tập luyện. Nữ võ sĩ Công an nhân dân chia sẻ: “Điều quan trọng nhất giúp cả ba phối hợp tốt là chúng em luôn hướng về cùng một mục tiêu. Khi bước vào thời khắc quan trọng, chúng em luôn tin tưởng nhau và cùng cố gắng hoàn thành tốt nhất sứ mệnh. Là một chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, em cảm nhận rõ trọng trách trên vai và thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tiếp tục cống hiến hết khả năng cho chặng đường phía trước”.

Đây là huy chương Vàng ASIAD thứ hai của Ngọc Trâm. Trước đó, cô ba lần liên tiếp vô địch SEA Games các kỳ 31, 32 và 33, trở thành một trong những vận động viên trọng điểm của karate Việt Nam. Sau mỗi thành tích, nữ võ sĩ xác định yêu cầu phía trước là duy trì phong độ, nâng cao chuyên môn và chuẩn bị cho những đấu trường lớn hơn.

Ở môn đua thuyền canoeing, Diệp Thị Hương của Công an nhân dân cùng đồng đội giành huy chương Đồng thuyền đôi nữ 500m, đây là tấm huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại các kỳ ASIAD. Nữ vận động viên Công an nhân dân cho rằng, thành tích này là kết quả của quá trình tập luyện, thi đấu và phối hợp đồng đội. Sau ASIAD, Hương đặt mục tiêu hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao sức mạnh, sức bền, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu để hướng tới những kết quả tốt hơn.

Trong khi đó, Lê Ngọc Phúc góp mặt trong tấm huy chương Đồng tiếp sức 4x400m hỗn hợp của điền kinh Việt Nam. Lần đầu dự ASIAD, Phúc xác định cần tiếp tục cải thiện kỹ thuật, sức bền tốc độ, phòng ngừa chấn thương và tích lũy kinh nghiệm qua các đợt tập huấn quốc tế. Thể thao Công an nhân dân cũng góp mặt trong huy chương Vàng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Hai vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo là thành viên đội tuyển cầu mây nữ giành huy chương Vàng nội dung quadrant. Trong trận chung kết thắng Thái Lan 2-1, Ngọc Huyền được lựa chọn vào đội hình xuất phát và thi đấu đầy nỗ lực, bản lĩnh.

Những kết quả nêu trên cho thấy lực lượng vận động viên Công an nhân dân đang hiện diện ở nhiều môn có khả năng tranh chấp thành tích quốc tế. Tuy nhiên, để những dấu ấn ấy trở thành nền tảng ổn định, bài toán cốt lõi vẫn là tuyển chọn, đào tạo và chuẩn bị lực lượng.

Chuyển trọng tâm sang chất lượng

Nhìn lại quá trình phát triển những năm gần đây, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, đánh giá, thể thao Công an nhân dân đã hình thành được lực lượng có khả năng đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Dấu ấn rõ nhất là hai huy chương Vàng, một huy chương bạc tại ASIAD 19 cùng thành tích hai lần vào chung kết, xếp hạng 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của Trịnh Thu Vinh tại Olympic Paris 2024.

Từ đầu năm 2026 đến hết ASIAD 20, vận động viên Công an nhân dân giành 116 huy chương quốc tế, trong đó có 50 huy chương Vàng, 30 huy chương Bạc, 36 huy chương Đồng. Theo Đại tá Thúy Thanh, những con số nêu trên phản ánh nền tảng lực lượng, song giai đoạn tới cần chú trọng chiều sâu, nhất là khả năng cạnh tranh tại các đấu trường ASIAD và Olympic. Vận động viên trẻ có triển vọng cần được phát hiện sớm, đào tạo bài bản và theo dõi trong một lộ trình dài hạn. Bà Thanh cũng chia sẻ, yêu cầu này phải gắn với việc nâng chất lượng huấn luyện, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng, hồi phục, y học thể thao và đội ngũ chuyên gia. Mỗi môn trọng điểm cần xác định nhóm vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương, xây dựng lộ trình huấn luyện, thi đấu và tập huấn. Khi vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, sự phối hợp giữa đơn vị quản lý, đội tuyển và trung tâm huấn luyện cũng cần chặt chẽ hơn. Định hướng này được đặt trong việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐUCA ngày 2/1/2025 về công tác thể dục, thể thao lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới, gắn phát triển thể thao với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Huấn luyện viên đội karate Công an nhân dân Đỗ Mạnh Hiếu cho rằng, khoảng cách chuyên môn với các đối thủ quốc tế cần được giải quyết bằng những phương pháp cụ thể hơn. Ông đề xuất sử dụng phân tích video để nghiên cứu kỹ thuật, chiến thuật của đối thủ và xây dựng đấu pháp cho từng vận động viên. Một yêu cầu khác được ông Hiếu nhấn mạnh là thi đấu cọ xát và chế độ dinh dưỡng: “vận động viên đỉnh cao cần chế độ dinh dưỡng đặc thù theo từng giai đoạn. Đồng thời, cần có đội ngũ y tế, vật lý trị liệu đi kèm để giảm thiểu chấn thương. Ngoài ra, việc tập chay không thể tạo nên nhà vô địch. Vận động viên cần được thi đấu ít nhất 3-4 giải quốc tế lớn mỗi năm để bắt kịp xu hướng chấm điểm và luật thi đấu mới của thế giới”.

Đó cũng là vấn đề được đặt ra ở các môn khác. Ngần Ngọc Nghĩa, vận động viên điền kinh của Công an nhân dân cho rằng, điền kinh là môn đòi hỏi quá trình tập luyện dài và khoa học, vì vậy điều kiện tập luyện, trang thiết bị phải phù hợp từng nội dung; cơ hội tập huấn và thi đấu với vận động viên trình độ cao có ý nghĩa trực tiếp đối với việc nâng thành tích. Mục tiêu của Nghĩa là từng bước tiệm cận chuẩn ASIAD và hướng tới cơ hội dự Olympic.

Đại tá Phạm Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Công an nhân dân cho biết, Trung tâm đang rà soát những vận động viên có tố chất nổi trội, xây dựng lực lượng kế cận và tập trung vào các môn Olympic, ASIAD cùng nhóm môn phục vụ trực tiếp nhiệm vụ của lực lượng như chạy, bơi, bắn súng, võ thuật. Theo Đại tá Thắm, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, tập huấn vẫn cần được đầu tư, nhất là đối với bắn súng, điền kinh, võ thuật, bơi và đua thuyền. Giai đoạn 2026-2030, Trung tâm hướng tới mục tiêu đứng trong tốp 5 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và tiếp tục đóng góp vận động viên cho các đội tuyển quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam đánh giá, cơ sở vật chất và kinh phí tập huấn đã được Bộ Công an quan tâm đầu tư, song để tạo bước phát triển mới, khâu tuyển chọn vẫn là yếu tố quan trọng. Cùng với đó là yêu cầu nâng mức ứng dụng khoa học, công nghệ, y học, dinh dưỡng và chuyển đổi số trong huấn luyện. “Muốn có một chặng đường bứt phá, chúng ta vẫn phải chú trọng đến công tác tuyển chọn. Sau đó cần đầu tư bài bản. Hiện nay, thể thao nói chung còn hạn chế về khoa học-công nghệ, y học, dinh dưỡng, nhất là việc áp dụng chuyển đổi số trong thể thao”. Theo ông Việt, sự phối hợp giữa ngành thể thao và Bộ Công an đang được cụ thể hóa ở một số môn thế mạnh như bóng đá, bắn súng và võ thuật. Hai bên cũng điều tiết nguồn lực để hỗ trợ vận động viên trọng điểm tập huấn ở nước ngoài, qua đó tạo điều kiện tốt hơn cho quá trình chuẩn bị.

Thể thao Công an nhân dân đang đứng trước yêu cầu nâng chất lượng và xây dựng chiều sâu. Đầu tư đúng trọng tâm, phát hiện sớm tài năng và đổi mới huấn luyện sẽ tạo nền tảng cho những bước tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế.