Thể thao CAND tiếp tục đóng góp vào HCV thứ ba của Thể thao Việt Nam

VĐV của thể thao CAND Nguyễn Thị Ngọc Huyền (thứ hai từ phải sang) đã thi đấu rất tốt, góp phần cùng đồng đội làm nên chiến thắng

Đặc biệt, Nguyễn Thị Ngọc Huyền là một trong bốn VĐV được Ban huấn luyện lựa chọn vào đội hình xuất phát trong trận chung kết đầy kịch tính với Thái Lan. Cùng các đồng đội, Ngọc Huyền đã thi đấu đầy nỗ lực, bản lĩnh, góp phần vào chiến thắng 2-1, mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Hoàng Thị Thu Thảo cũng là thành viên của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở nội dung quadrant. Sự hiện diện của hai VĐV CAND trong đội hình giành HCV tiếp tục ghi nhận những đóng góp của Thể thao CAND vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Thời gian qua, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND cùng việc kịp thời động viên, khen thưởng những thành tích xuất sắc đã trở thành nguồn khích lệ để các VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao CAND yên tâm tập luyện, nỗ lực thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03), Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, trong đó có hai VĐV của Thể thao CAND là Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Hiệp hội Thể thao CAND quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền, VĐV trực tiếp thi đấu trong trận chung kết và 20 triệu đồng cho Hoàng Thị Thu Thảo, thành viên trong đội hình dự bị.

Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Huyền và 30 triệu đồng cho Hoàng Thị Thu Thảo nhằm ghi nhận những đóng góp của hai VĐV vào thành tích của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam.

Như vậy, riêng các khoản thưởng nóng từ Hiệp hội Thể thao CAND và Tập đoàn T&T, Nguyễn Thị Ngọc Huyền nhận 150 triệu đồng, Hoàng Thị Thu Thảo nhận 50 triệu đồng.

Sự ghi nhận kịp thời này không chỉ là phần thưởng cho thành tích tại ASIAD 20 mà còn tiếp thêm động lực để các VĐV Thể thao CAND tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.