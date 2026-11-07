Thể thao buổi sáng: nếp sống khỏe của người xứ Thanh

Các thành viên Câu lạc bộ Bố Vệ Park Runners cùng nhau luyện tập thể thao mỗi sáng.

Theo các chuyên gia, TDTT buổi sáng giúp kích hoạt hệ tuần hoàn và hô hấp, tăng lưu lượng máu và oxy đến não, phổi và cơ bắp. Những người duy trì thói quen tập luyện buổi sáng thường cảm thấy tích cực, lạc quan hơn và ít gặp phải các triệu chứng lo âu, trầm cảm.

Ngoài ra, việc tập luyện khi không khí còn trong lành, mát mẻ giúp cơ thể tiếp nhận lượng oxy sạch, giảm cảm giác uể oải và mệt mỏi. Thậm chí, chỉ cần 10 - 15 phút tập nhẹ buổi sáng cũng đủ giúp bạn làm chủ nguồn năng lượng suốt cả ngày.

Bên cạnh đó, thể dục buổi sáng còn vượt ra khỏi khuôn khổ của việc rèn luyện thể chất thông thường. Một lời chào buổi sáng, một nụ cười, một kinh nghiệm nhỏ về cách tập luyện hay lời động viên dành cho người mới bắt đầu tập TDTT... tất cả đều góp phần tạo nên sự thân thiện, gần gũi trong đời sống cộng đồng, giúp con người xích lại gần nhau hơn trong nhịp sống hiện đại vốn nhiều bộn bề, lo toan.

Ở Công viên Bố Vệ (phường Hạc Thành), hình ảnh người dân tập TDTT đã trở nên quen thuộc mỗi sớm mai. Trên các khoảng sân rộng, người cao tuổi tập dưỡng sinh, người trung niên thực hiện các bài vận động nhẹ nhàng, trong khi một số bạn trẻ lựa chọn chạy bộ, đạp xe. Mỗi hoạt động diễn ra theo một nhịp độ khác nhau nhưng cùng tạo nên bức tranh sinh hoạt thể thao đầy sức sống.

Câu lạc bộ Bố Vệ Park Runners được thành lập năm 2023 từ một nhóm nhỏ có chung sở thích chạy bộ, đến nay đã thu hút 50 thành viên tập luyện thường xuyên. Với các thành viên câu lạc bộ, thể thao buổi sáng không đơn thuần là hoạt động thể chất mà còn là cách để xây dựng lối sống tích cực. Hình ảnh những thành viên đều đặn xuất hiện tại công viên mỗi sáng cũng là lời khích lệ tự nhiên đối với những người đang có ý định bắt đầu tập luyện.

Anh Nguyễn Tiến Mạnh (phường Hạc Thành) cho biết: “Trước đây, tôi cũng thường xuyên có ý định tập thể dục nhưng không duy trì được lâu vì thiếu động lực. Từ khi tham gia câu lạc bộ, sáng nào tôi cũng có bạn bè cùng tập luyện, nhờ vậy việc chạy bộ trở thành thói quen. Sau một thời gian, tôi cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn, tinh thần thoải mái và có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp”.

Không chỉ ở khu vực đô thị, phong trào tập luyện buổi sáng cũng lan tỏa về các địa phương. Ở tuổi ngoài 70, bà Trần Thị Hiên, xã Hậu Lộc, vẫn đều đặn dậy sớm để đi bộ và tập các động tác thể dục nhẹ nhàng. Với bà, việc vận động mỗi sáng không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn mang lại niềm vui khi được gặp gỡ những người bạn cùng lứa tuổi.

“Tôi đã có thói quen tập thể dục buổi sáng từ nhiều năm nay. Ban đầu chỉ đi bộ quanh khu nhà, sau này có thêm những người hàng xóm cùng tham gia nên đi bộ xa hơn trên các tuyến đường. Thể dục mỗi sáng giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần vui vẻ hơn. Với người cao tuổi chúng tôi, đó cũng là niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Sáng nào không ra ngoài gặp mọi người lại thấy thiếu thiếu”, bà Hiên chia sẻ.

Những chia sẻ của anh Mạnh, bà Hiên cho thấy phong trào TDTT buổi sáng tại Thanh Hóa đang được duy trì bằng chính sự chủ động, tự giác của người dân. Hình ảnh những nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu trên nền nhạc sôi động, những tiếng cười đùa của các bạn trẻ chơi cầu lông, bóng chuyền hơi... từ lâu đã trở nên quen thuộc vào mỗi sớm mai, tạo nên một bức tranh cộng đồng đầy màu sắc. Thời gian qua, sự quan tâm đầu tư các thiết chế thể thao cùng sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm, phòng tập với trang thiết bị hiện đại đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu rèn luyện đa dạng của người dân mọi lứa tuổi.

Từ những bước chân hăng hái mỗi sớm mai, TDTT buổi sáng thực sự đã trở thành một phong trào rèn luyện thân thể giàu ý nghĩa và đang tiếp tục được duy trì, bồi đắp, trở thành nét đẹp bình dị trong nhịp sống hôm nay của người dân xứ Thanh.