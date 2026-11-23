Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt (bìa trái) thưởng nóng cho vận động viên Đinh Kim Loan.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết, các vận động viên An Giang có ngày thi đấu thành công, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đoàn tại đại hội.

Ở ngày thi đấu thứ hai môn thể hình, vận động viên Đinh Kim Loan giành huy chương vàng nội dung nữ Bodybuilding đến 49kg. Cặp vận động viên Phan Huỳnh Đức và Trần Thị Cẩm Tú đoạt huy chương bạc.

Vận động viên Đinh Kim Loan đoạt huy chương vàng nội dung nữ Bodybuilding đến 49kg.

Cặp đôi vận động viên Phan Huỳnh Đức và Trần Thị Cẩm Tú đoạt huy chương bạc môn thể hình nội dung đôi nam nữ đến 49kg.

Tại môn Pencak Silat, vận động viên Nguyễn Thị Yến Linh xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Solo nữ; cặp vận động viên Trần Thị Ngọc và Văng Hồng Phượng đoạt huy chương bạc nội dung Ganda nữ.

Ở môn xe đạp đường trường, trong ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Thật và Lê Ngọc Sơn cùng giành huy chương vàng nội dung tính điểm cá nhân nữ và nam. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai đoạt huy chương đồng nội dung tính điểm cá nhân nữ.

Ngày 24/11, đoàn thể thao An Giang tiếp tục tranh tài ở các môn: Bơi, bắn cung, boxing, Pencak Silat, võ cổ truyền, Wushu, xe đạp đường trường, thể hình...