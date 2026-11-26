Bên cạnh chuyên môn, đơn vị phát triển MỞ Series, nơi nghệ sĩ chia sẻ hành trình và câu chuyện phía sau tác phẩm.

Hai nhà sáng lập và định hướng phát triển The Stage

Nguyễn Thế Vinh và Phạm Nguyễn Duy là hai nhà đồng sáng lập The Stage Entertainment Architects, kết hợp kinh nghiệm từ những lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Thế Vinh có hơn 7 năm làm việc tại DatVietVAC, tham gia phát triển thiết kế sân khấu cho Rap Việt các mùa, The Masked Singer Vietnam hai mùa đầu, Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi.

Phạm Nguyễn Duy có kinh nghiệm thiết kế thương hiệu, từng làm việc tại các tập đoàn khách sạn quốc tế. Nền tảng này góp phần xây dựng quy trình thiết kế và cách tiếp cận có hệ thống tại The Stage.

Với The Stage, sân khấu không chỉ đáp ứng yêu cầu trình diễn mà còn góp phần kể câu chuyện của sự kiện. Quá trình thiết kế chú trọng hình khối, tỷ lệ, ánh sáng, công năng và cách khán giả cảm nhận không gian, hướng đến sự hài hòa giữa thẩm mỹ và trải nghiệm.

Năng lực của The Stage được thể hiện qua nhiều dự án thuộc lĩnh vực giải trí, thời trang và sự kiện gồm sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 bên sông Hương, concert kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của Đan Trường, Tinh Hà Say Hi, Vietnam Beauty Fashion Fest, Gala ITE 2025-2026, Lễ hội Áo dài 2025-2026 và sự kiện ra mắt Marriott Residences Special Edition tại Grand Marina Saigon.

Từ hoạt động thiết kế, The Stage tiếp tục mở rộng phạm vi kết nối sang cộng đồng nghệ thuật thông qua MỞ Series.

MỞ Series: Những câu chuyện phía sau tác phẩm

MỞ là chuỗi trò chuyện với những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ hội họa, nhiếp ảnh, vũ đạo đến điện ảnh và âm nhạc. Thay vì chỉ tập trung vào thành phẩm hay những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp, chương trình hướng đến quá trình hình thành tác phẩm, cách nghệ sĩ lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt, đối diện với giới hạn nghề nghiệp và duy trì động lực sáng tạo.

Năm nhân vật góp mặt trong series đại diện cho những lĩnh vực và cách tiếp cận nghệ thuật khác nhau. Qua từng cuộc trò chuyện, khán giả có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nền tảng chuyên môn, trải nghiệm cá nhân và những quan niệm định hình con đường làm nghề của mỗi người.

Năm gương mặt, năm góc nhìn về nghệ thuật

Ở lĩnh vực hội họa, Bảo Nguyễn bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp từ năm 2013, sau quá trình học thiết kế đồ họa và hội họa. Anh kết hợp cổ phục thời Nguyễn với biểu tượng đương đại, đồng thời thử nghiệm màu sắc và chất liệu. Trong MỞ, anh chia sẻ cách họa tiết cổ, kiến trúc và nội thất cung đình trở thành nguồn chất liệu sáng tác. Với anh, di sản là điểm khởi đầu cho những cách diễn giải mới.

Ở lĩnh vực nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác, Duke Winn, tên thật Nguyễn Trần Minh Đức, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sáng tạo tại thị trường Mỹ. Anh từng tham gia các dự án thời trang và hợp tác với thương hiệu, nhà thiết kế trong nước lẫn quốc tế. Từ trải nghiệm tại New York đến công việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, Duke xem nhiếp ảnh là một phần của tư duy sáng tạo rộng hơn. Cuộc trò chuyện tập trung vào quá trình mở rộng vai trò nghề nghiệp và cách duy trì bản sắc của một ý tưởng qua nhiều hình thức thể hiện.

Với vũ đạo, Lit Nguyễn, tên thật Nguyễn Thanh Thiên, là vũ công và biên đạo từng thuộc OH! Dance Team. Anh được biết đến qua những tiết mục như See Tình, Bo Xì Bo, đồng thời tham gia nhiều chương trình biểu diễn và liveshow. Sau 18 năm làm nghề, Lit vẫn xem mỗi bài nhạc là một thử thách mới. Anh chia sẻ về cách xây dựng choreography phù hợp với người biểu diễn, không gian sân khấu và tinh thần tiết mục, cũng như việc đưa chất liệu dân gian vào ngôn ngữ vũ đạo hiện đại.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Luey, tên thật Mai Hoài Nguyễn Tuấn Anh, là đạo diễn, nhà sản xuất và đồng sáng lập Kontribute, studio sản xuất phim, phát triển dự án và hậu kỳ. Anh tham gia hậu kỳ Tử Chiến Trên Không, sản xuất Netflix Series Tiệm Ăn Của Quỷ và phim Con Mắt Thứ Ba do đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Các phim ngắn của anh gồm Empty (Viet Film Fest 2026) và Ngày Ngắm Cây (2027). Với Luey, cảm hứng điện ảnh có thể bắt đầu từ ánh sáng, âm thanh, sức nóng căn phòng hay chuyển động mặt nước. Những cảm nhận ấy gợi mở suy nghĩ về công nghệ, trải nghiệm con người và tự do sáng tạo trong sản xuất.

Khép lại năm cuộc trò chuyện là Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, nghệ danh Timmy, là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và nghệ sĩ nhạc kịch, tốt nghiệp hai chuyên ngành Sáng tác, Biên soạn và Sản xuất âm nhạc đương đại tại Berklee College of Music. Anh từng tham gia Music in the Dark, Hear the People Sing và Once On This Island. Từng biểu diễn trước khi đảm nhận công việc chuyên môn phía sau sân khấu, Timmy hiểu cảm xúc nghệ sĩ và yêu cầu phối hợp của một tập thể. Trong MỞ, anh chia sẻ về sự cân bằng giữa kỹ thuật, cảm xúc, khả năng kiểm soát chương trình và khoảng trống để âm nhạc được truyền tải tự nhiên.

MỞ không đưa ra một định nghĩa chung về nghệ thuật mà tạo cơ hội để những góc nhìn và kinh nghiệm nghề nghiệp khác nhau được thể hiện. Với The Stage, đây là hướng phát triển bên cạnh hoạt động thiết kế: từ kiến tạo không gian trình diễn đến tạo dựng diễn đàn đối thoại, giúp công chúng hiểu rõ hơn về quá trình lao động và con người phía sau mỗi tác phẩm.