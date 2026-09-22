'The Remarried Empress' có mở đường tương lai cho phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng lãng mạn giả tưởng?

Vé cho cả các suất chiếu thường lẫn các suất chiếu có sự tham gia giao lưu của khách mời (GV) dành cho tác phẩm The Remarried Empress (tạm dịch: Hoàng hậu tái hôn) đã được bán hết sạch ngay sau khi mở bán vé đại trà vào ngày 21/9, phục vụ cho Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31.

The Remarried Empress là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng, kể về câu chuyện của Navier (Shin Min Ah), Hoàng hậu của Đế quốc phía Đông. Sau khi nhận được thông báo ly hôn từ Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon), người đã bị mê hoặc bởi cô nô lệ bỏ trốn Rashta (Lee Se Young). Navier không chấp nhận cam chịu số phận, thay vào đó, cô kiên quyết yêu cầu được chấp thuận tái hôn với Hoàng tử Heinry (Lee Jong Suk) của Vương quốc phía Tây.

The Remarried Empress đã chính thức được mời tham gia hạng mục "On Screen" tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 và sẽ có buổi công chiếu ra mắt tại sự kiện này. Đạo diễn Jo Soo Won cùng các diễn viên Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young sẽ đến Busan để giao lưu với khán giả thông qua nhiều hoạt động, bao gồm buổi gặp gỡ trò chuyện (GV) và sự kiện chào hỏi trên sân khấu ngoài trời.

The Remarried Empress là phiên bản live-action (người đóng) đầu tiên được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên vô cùng nổi tiếng. Riêng phiên bản webtoon gốc đã đạt con số ấn tượng lên tới 2,97 tỷ lượt xem tích lũy trên toàn cầu (tính đến tháng 7/2026). Sự kỳ vọng dành cho màn ra mắt của loạt phim này đang ở mức rất cao. Giới chuyên môn đang dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án này, bởi đây là tác phẩm chuyển thể live-action quy mô lớn từ thể loại lãng mạn giả tưởng (romance fantasy), một dòng tác phẩm sở hữu lượng người hâm mộ trung thành bậc nhất trong thị trường tiểu thuyết mạng và webtoon.

Đoạn trailer giới thiệu đầu tiên, được phát hành vào tháng trước, đã vượt mốc 11,7 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ, lập kỷ lục đạt lượt xem nhanh nhất trong số các trailer phim gốc Hàn Quốc của Disney+. Mặc dù đoạn trailer cho thấy sức hút lớn của bộ phim, nhưng dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen ngợi về dàn diễn viên, cũng có những ý kiến chỉ trích ví von bộ phim như một "phiên bản lãng mạn giả tưởng của Love and War (một bộ phim truyền hình Hàn Quốc dài tập về mâu thuẫn hôn nhân), hay nhận xét rằng, phim trông giống như "video ảo do AI tạo ra", hoặc mang lại cảm giác gượng gạo gợi nhớ đến chương trình tái hiện sự kiện Mysterious TV Surprise. Những phản ứng này làm nổi bật sự thiếu hài hòa nảy sinh khi một câu chuyện tình lãng mạn chốn cung đình mang phong cách phương Tây được chuyển thể thành phim người đóng.

Nếu ê kíp sản xuất có thể vượt qua cảm giác xa lạ ban đầu mà đoạn trailer mang lại, thông qua diễn xuất tinh tế, mạch cảm xúc lôi cuốn và bối cảnh dàn dựng chất lượng cao, thì nội dung Hàn Quốc sẽ thành công trong việc khai phá một lĩnh vực mới. The Remarried Empress dự kiến ra mắt vào ngày 4/11, được kỳ vọng sẽ trở thành thước đo cho tương lai của các tác phẩm chuyển thể người đóng từ tiểu thuyết mạng thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng.