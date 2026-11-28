Định giá ở vùng trũng lợi nhuận

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu bất động sản DXG của Công ty CP Bluemarq Group (tên cũ là Tập đoàn Đất Xanh) đã giảm trên 30%. Trong ba tháng gần nhất, DXG giao dịch chỉ còn quanh mức 10.000 - 11.000 đồng mỗi đơn vị, vùng giá thấp của cổ phiếu này trong hai năm trở lại đây. Kết phiên cuối tuần qua, DXG chỉ còn 10.400 đồng/cp, lùi sát về vùng định giá.

Trong báo cáo vừa ra mắt, TCBS Research đánh giá mức định giá P/B khoảng 0,9 lần trên vốn chủ sở hữu cổ đông mẹ hiện nay đã chiết khấu phần lớn giai đoạn vùng trũng lợi nhuận của doanh nghiệp, qua đó thu hẹp dư địa giảm sâu nhưng cũng đặt ra bài toán về động lực phục hồi.

Ảnh minh hoạ

Quý 3 vừa qua đã đánh dấu giai đoạn kinh doanh kém sắc nhất của Bluemarq Group trong 11 quý gần đây, với doanh thu thuần lùi về 683 tỷ đồng, giảm tới hơn 36% so với cùng kỳ và hơn 13% so với quý trước. Doanh nghiệp đối mặt với sự suy giảm đồng loạt ở cả ba mảng cốt lõi gồm bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù doanh thu thuần nhích nhẹ 3,5% lên 2.823 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp lại giảm gần 16% cùng chi phí quản lý tăng vọt 45% đã kéo lợi nhuận sau thuế hợp nhất lùi 50% xuống còn 253 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 58% lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số tại các công ty con không sở hữu toàn phần, khiến phần lãi ròng thực sự về tay cổ đông mẹ DXG chỉ còn 106 tỷ đồng, giảm 52,3%. Các chuyên gia nhận định, con số này rất mỏng so với quy mô doanh thu của doanh nghiệp.

TCBS Research chỉ ra một nghịch lý đáng chú ý ở Bluemarq Group: nợ vay đang ở vùng thấp nhất nhiều năm, nhưng lượng tiền mặt sẵn có lại giảm đi. Cuối quý III/2026, tổng nợ vay ở mức 5.576 tỷ đồng, gần cân bằng với 5.107 tỷ đồng tiền và đầu tư ngắn hạn, đưa nợ ròng về khoảng 470 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền mặt thực tế của doanh nghiệp đã giảm mạnh từ 3.391 tỷ xuống 1.309 tỷ đồng. Phần lớn nguồn tiền này được chuyển sang đầu tư tài chính ngắn hạn, bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và các khoản cho vay chưa thuyết minh chi tiết. Việc một lượng lớn tiền mặt chuyển sang các tài sản tài chính kém thanh khoản và khó giám sát hơn đang làm giảm tính linh hoạt dòng tiền của doanh nghiệp.

Dư địa định giá phụ thuộc vào The Privé?

Tính đến cuối quý 3, hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 16.330 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm và chiếm 40% tổng tài sản. Trong đó, bất động sản dở dang chiếm phần lớn khoảng 11.949 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại dự án The Privé ở TP. Thủ Đức.

Điểm sáng lớn nhất của Bluemarq Group là khoản người mua trả tiền trước vọt lên mức kỷ lục 9.057 tỷ đồng, gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Nguồn tiền này chủ yếu đến từ khách hàng mua căn hộ The Privé, bằng chứng rõ nhất về sức bán của The Privé và sẽ trở thành động lực lợi nhuận khi dự án bàn giao từ năm 2027.

The Privé đã bán hết giai đoạn 1 và đang triển khai mở bán các tháp tiếp theo. Cột mốc bàn giao dự kiến từ quý 2/2027 theo lộ trình chủ đầu tư sẽ là điểm rơi quan trọng để doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

Theo đánh giá của TCBS Research, The Privé chính là lõi giá trị cho giai đoạn 2027–2028 của Bluemarq Group. Dư địa định giá lại của DXG sẽ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng, bàn giao The Privé. Chất lượng dòng tiền cùng các khoản phải thu và cho vay của doanh nghiệp cũng cần được giám sát chặt cho tới khi dự án được bàn giao và dòng tiền kinh doanh dương trở lại.