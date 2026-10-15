The Odyssey trở thành ứng viên nặng ký nhất tại Oscar 2027

Sau khi tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục trở thành tâm điểm của mùa giải thưởng điện ảnh 2027. Bom tấn sử thi quy tụ Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland và Zendaya hiện được hàng loạt chuyên trang uy tín như Variety, Gold Derby và Vulture đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tượng vàng Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 99.

Theo bảng dự đoán Oscar được Variety cập nhật ngày 8/10, The Odyssey đang dẫn đầu cuộc đua Phim hay nhất, vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý như Dune: Part Three, La Bola Negra, Project Hail Mary và Wild Horse Nine. Không chỉ có lợi thế ở hạng mục quan trọng nhất, tác phẩm còn được dự báo nhận tới 16 đề cử, con số có thể giúp phim sánh ngang kỷ lục đề cử Oscar mà Sinners thiết lập trước đó.

The Odyssey của Christopher Nolan được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật cho giải Phim hay nhất tại Oscar 2027.

Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp Christopher Nolan sau thành công vang dội của Oppenheimer. Tại Oscar 2024, bộ phim tiểu sử về nhà vật lý J. Robert Oppenheimer nhận 13 đề cử và giành bảy tượng vàng, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Với The Odyssey, Nolan một lần nữa chứng minh tham vọng chinh phục điện ảnh bằng những câu chuyện có quy mô lớn, kết hợp kỹ thuật làm phim tiên tiến cùng chiều sâu tâm lý nhân vật.

Ra rạp từ tháng 7/2026, The Odyssey nhanh chóng trở thành hiện tượng thương mại khi thu về khoảng 1,75 tỷ USD trên toàn thế giới, theo số liệu được Los Angeles Times đề cập ngày 12/10. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những bom tấn ăn khách nhất năm, đồng thời củng cố vị thế của Nolan như một trong những đạo diễn hiếm hoi có thể dung hòa sức hút phòng vé với tham vọng nghệ thuật.

Bom tấn sử thi The Odyssey tiếp tục khẳng định sức hút của Christopher Nolan sau thành công vang dội của Oppenheimer.

Bộ phim được chuyển thể từ trường ca Odyssey của Homer, theo chân vị vua Odysseus trên hành trình trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy. Trên chuyến đi kéo dài nhiều năm, ông phải đối mặt với những sinh vật thần thoại, các thế lực siêu nhiên và hàng loạt thử thách khắc nghiệt. Đằng sau những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm là câu chuyện về nỗi nhớ gia đình, sự mất mát và khát vọng đoàn tụ sau chiến tranh.

Matt Damon đảm nhận vai Odysseus, nhân vật trung tâm mang trên vai cả hành trình sử thi. Trong khi đó, Anne Hathaway hóa thân thành Penelope, người vợ kiên trì chờ đợi chồng trở về, còn Tom Holland vào vai Telemachus, con trai của Odysseus. Dàn diễn viên còn có Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Samantha Morton và John Leguizamo, tạo nên một trong những đội hình ngôi sao đáng chú ý nhất năm 2026.

Không chỉ được kỳ vọng ở giải Phim hay nhất, The Odyssey còn được dự đoán cạnh tranh tại nhiều hạng mục diễn xuất và kỹ thuật.

Không chỉ thành công tại phòng vé, The Odyssey còn nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. Theo Rotten Tomatoes, bộ phim hiện đạt 94% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và 96% điểm khán giả. Trên Metacritic, tác phẩm đạt 88/100 điểm, nằm trong nhóm phim được đánh giá cao nhất sự nghiệp Nolan. Quy mô hoành tráng, hình ảnh giàu sức nặng và cách khai thác cảm xúc con người giữa bối cảnh thần thoại là những yếu tố giúp phim ghi dấu ấn.

Đặc biệt, The Odyssey được quay hoàn toàn bằng hệ thống máy quay IMAX 70 mm, đánh dấu một bước tiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Nhà quay phim Hoyte van Hoytema tiếp tục hợp tác cùng Nolan, tạo nên những khung hình rộng lớn, từ chiến trường thành Troy đến những vùng biển nguy hiểm. Phần thiết kế bối cảnh, trang phục và âm thanh cũng góp phần tái hiện thế giới Hy Lạp cổ đại với quy mô hiếm thấy trên màn ảnh.

The Odyssey gây ấn tượng với những khung hình hoành tráng, tái hiện hành trình đầy hiểm nguy của Odysseus trong thế giới thần thoại Hy Lạp.

Chính sự đầu tư này khiến The Odyssey trở thành ứng viên nổi bật ở hàng loạt hạng mục kỹ thuật. Variety dự đoán phim có cơ hội chiến thắng ở các giải Quay phim xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Nhạc phim gốc xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất. Nhà soạn nhạc Ludwig Göransson, người từng giành Oscar nhờ Oppenheimer, cũng được đánh giá cao với phần âm nhạc của bộ phim.

Ở các hạng mục diễn xuất, Matt Damon được dự đoán có khả năng nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anne Hathaway nổi lên như một trong những ứng viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai Penelope. Samantha Morton cũng được chú ý với nhân vật phù thủy Circe, trong khi Robert Pattinson và John Leguizamo nằm trong nhóm diễn viên có khả năng góp mặt ở cuộc đua Nam diễn viên phụ.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục tượng vàng của Christopher Nolan vẫn đối mặt với những thử thách đáng kể. Đáng chú ý nhất là Dune: Part Three của Denis Villeneuve, tác phẩm được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh lớn ở cả hạng mục Phim hay nhất lẫn Đạo diễn xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, La Bola Negra, Wild Horse Nine và Project Hail Mary cũng đang nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn.

The Odyssey được dự báo sẽ đối đầu với Dune: Part Three và nhiều tác phẩm đáng chú ý trong cuộc đua Oscar 2027.

Dù đang chiếm ưu thế, The Odyssey vẫn chưa chắc chắn giành chiến thắng bởi mùa giải Oscar còn nhiều biến số. Danh sách đề cử chính thức dự kiến được công bố ngày 21/1/2027, trước khi lễ trao giải lần thứ 99 diễn ra ngày 14/3/2027. Với doanh thu ấn tượng, phản hồi tích cực và hàng loạt dự đoán dẫn đầu, bom tấn của Christopher Nolan đang sở hữu những lợi thế lớn để tiếp tục viết nên dấu mốc mới trong lịch sử Oscar.