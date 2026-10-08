The Odyssey trở lại rạp IMAX và IMAX 70mm

The Odyssey sẽ trở lại các suất chiếu IMAX và IMAX 70mm từ ngày 9/10, mang đến thêm cơ hội thưởng thức bộ phim trên màn hình khổ lớn cho khán giả tại một số thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tác phẩm của Christopher Nolan vẫn duy trì nhu cầu cao tại các rạp IMAX. Đây không phải đợt phát hành lại trên diện rộng, mà chủ yếu là việc bổ sung và khôi phục các suất chiếu IMAX tại những rạp còn nhu cầu, sau khi lịch chiếu dành cho Digger được điều chỉnh.

The Odyssey của Christopher Nolan trở lại các phòng chiếu IMAX và IMAX 70mm từ ngày 9/10. Ảnh: NSX

Ra mắt từ ngày 2/10, Digger được kỳ vọng tạo dấu ấn tại các phòng chiếu IMAX nhờ được quay hoàn toàn trên phim khổ VistaVision, tương tự One Battle After Another của Paul Thomas Anderson. Tuy nhiên, tác phẩm có sự tham gia của Tom Cruise trong lớp hóa trang đặc biệt lại không đạt được hiệu ứng phòng vé như mong đợi. Doanh thu toàn cầu hiện chỉ ở mức khoảng 20 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng dành cho dự án mới của đạo diễn từng thực hiện Birdman và The Revenant.

Trái ngược với Digger, The Odyssey tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ nhiều tháng sau khi ra mắt. Bộ phim hiện thu khoảng 1,76 tỷ USD trên toàn cầu và vẫn còn lượng lớn khán giả muốn trải nghiệm tác phẩm trên màn hình khổ lớn. Chính nhu cầu này được cho là một trong những nguyên nhân khiến lịch chiếu IMAX có sự điều chỉnh.

Theo thông tin từ ngày 9/10, The Odyssey sẽ chính thức trở lại các rạp IMAX, trong đó có cả những suất chiếu trên định dạng IMAX 70mm. Đây là phiên bản được nhiều người hâm mộ Christopher Nolan đặc biệt quan tâm bởi đạo diễn nổi tiếng với việc tận dụng tối đa công nghệ và quy mô của màn hình lớn trong các tác phẩm điện ảnh.

Tại London, cụ thể là rạp BFI IMAX, Digger vẫn được chiếu song song với The Odyssey, với các suất dành cho phim của Iñárritu được duy trì đến ngày 15/10. Điều này cho thấy việc The Odyssey trở lại IMAX không có nghĩa bộ phim được phát hành lại đồng loạt, mà là được bổ sung suất chiếu trên định dạng màn hình lớn tại một số rạp/thị trường có nhu cầu cao.

Với những khán giả đang muốn xem Digger trên định dạng màn hình lớn nhất, thời gian có thể không còn nhiều. Việc lịch chiếu IMAX được điều chỉnh để nhường chỗ cho The Odyssey đồng nghĩa số suất dành cho bộ phim mới của Iñárritu có thể bị thu hẹp đáng kể tại một số thị trường.

Digger của Alejandro G. Iñárritu mở màn kém kỳ vọng với khoảng 20 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Sau Digger, những bộ phim tiếp theo được lên kế hoạch phát hành trên IMAX gồm Street Fighter từ ngày 16/10 và Godzilla Minus Zero từ ngày 3/11. Trong khi đó, The Odyssey nhiều khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện tại các phòng chiếu IMAX trong thời gian tới nếu nhu cầu của khán giả duy trì ở mức cao.

Sự trở lại của The Odyssey trên IMAX cũng cho thấy một lợi thế đáng chú ý của những bom tấn được thiết kế dành cho màn hình lớn. Dù đã ra rạp nhiều tháng, bộ phim của Christopher Nolan vẫn có khả năng cạnh tranh suất chiếu với những tác phẩm mới nếu tiếp tục duy trì lượng khán giả ổn định.