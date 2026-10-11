The Odyssey áp đảo các hạng mục kỹ thuật Oscar 2027

The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đang được dự đoán nhận đề cử ở cả 8 hạng mục kỹ thuật tại Oscar 2027. Nếu các dự đoán trở thành hiện thực, bộ phim có thể đe dọa kỷ lục 16 đề cử do Sinners thiết lập hồi đầu năm nay.

Trong tuần đầu tiên được đưa vào hệ thống dự đoán Oscar của Gold Derby ở 8 hạng mục kỹ thuật, The Odyssey nhanh chóng chiếm ưu thế. Bộ phim sử thi của Christopher Nolan, chuyển thể từ trường ca Hy Lạp cổ đại của Homer, hiện dẫn đầu ở 7 hạng mục và đứng thứ ba ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh.

The Odyssey của Christopher Nolan được dự đoán có cơ hội cạnh tranh ở hàng loạt hạng mục kỹ thuật tại Oscar 2027.

Cụ thể, tác phẩm đang đứng đầu các cuộc đua Tuyển chọn diễn viên, Quay phim, Thiết kế phục trang, Dựng phim, Hóa trang và làm tóc, Thiết kế sản xuất, Âm thanh. Ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh, bộ phim xếp sau Project Hail Mary và Godzilla Minus Zero. Các dự đoán này được tổng hợp từ ý kiến của những chuyên gia Oscar thuộc các cơ quan truyền thông lớn.

Hai hạng mục kỹ thuật khác là Nhạc phim gốc và Ca khúc gốc sẽ được bổ sung vào hệ thống dự đoán trong những tuần tới. The Odyssey đủ điều kiện tranh giải ở cả hai hạng mục. Ludwig Göransson là người sáng tác nhạc phim, đồng thời đồng sáng tác ca khúc When I'm Home cùng James Blake và Travis Scott. Tuy nhiên, Christopher Nolan sẽ không được đưa vào danh sách tranh giải Ca khúc gốc, dù có tham gia viết lời.

The Odyssey dẫn đầu 7 hạng mục kỹ thuật

Ở hạng mục Tuyển chọn diễn viên, The Odyssey đang dẫn đầu với tỷ lệ dự đoán 100%. Đạo diễn tuyển chọn John Papsidera được kỳ vọng tiếp tục ghi dấu ấn tại hạng mục mới chỉ bước sang năm thứ hai. Năm ngoái, giải thưởng đầu tiên thuộc về Cassandra Kulukundis với One Battle After Another, tác phẩm sau đó giành giải Phim hay nhất.

Dù chưa đủ dữ liệu để xác định mối liên hệ giữa giải Tuyển chọn diễn viên và Phim hay nhất, The Odyssey có lý do để kỳ vọng khi đang dẫn đầu ở cả hai cuộc đua. Những bộ phim khác được dự đoán có khả năng nhận đề cử gồm La Bola Negra, Wild Horse Nine, I Play Rocky và The Debut.

Tại hạng mục Quay phim, tác phẩm của Nolan tiếp tục đứng đầu với tỷ lệ dự đoán 100%. Nhà quay phim Hoyte van Hoytema, người từng giành Oscar nhờ Oppenheimer cách đây ba năm, trở lại đường đua giải thưởng với dự án mới. Trong The Odyssey, ông sử dụng máy quay IMAX để tạo nên quy mô hình ảnh hoành tráng, kết hợp những khung cảnh rộng lớn, hoang vắng với các cận cảnh giàu tính nhập vai. Các ứng viên còn lại được dự đoán có cơ hội nhận đề cử là La Bola Negra, Dune: Part Three, Project Hail Mary và Werwulf.

Ở hạng mục Thiết kế phục trang, The Odyssey cũng dẫn đầu với tỷ lệ dự đoán 100%. Nhà thiết kế Ellen Mirojnick tái hợp với Christopher Nolan sau khi nhận đề cử Oscar nhờ phần phục trang của Oppenheimer (2023). Trong bộ phim mới, bà phụ trách trang phục cho hàng trăm nhân vật, từ binh lính Hy Lạp, các thực thể thần linh đến giới thượng lưu và người ăn xin. La Bola Negra, Sense and Sensibility, Dune: Part Three và Werwulf là những tác phẩm còn lại được dự đoán có cơ hội cạnh tranh ở hạng mục này.

Trong cuộc đua Dựng phim, The Odyssey đạt tỷ lệ dự đoán 100%, ngang với La Bola Negra. Jennifer Lame, người từng giành Oscar nhờ công việc dựng phim Oppenheimer, tiếp tục hợp tác với ê-kíp Nolan. Bà đảm nhận việc kết nối nhiều dòng thời gian và địa điểm khác nhau trong tác phẩm.

Dựng phim từ lâu được xem là một trong những hạng mục có mối liên hệ đáng chú ý với giải Phim hay nhất tại Oscar. Nhiều tác phẩm chiến thắng giải thưởng cao nhất từng nhận đề cử dựng phim trước đó. Ngoài hai ứng viên dẫn đầu, Project Hail Mary, Wild Horse Nine và Dune: Part Three cũng được dự đoán có cơ hội góp mặt.

Ở hạng mục Hóa trang và làm tóc, The Odyssey tiếp tục giữ vị trí số một với tỷ lệ dự đoán 100%. Trưởng bộ phận làm tóc Gloria Pasqua Casny, trưởng bộ phận hóa trang Luisa Abel cùng các cộng sự chịu trách nhiệm thể hiện sự thay đổi của nhân vật trong dòng thời gian kéo dài 20 năm. Ê-kíp cũng phải xây dựng diện mạo riêng cho hơn 1.000 diễn viên quần chúng. Các ứng viên được dự đoán tiếp theo gồm Werwulf, Dune: Part Three, Digger và Wicker.

Với Thiết kế sản xuất, The Odyssey tiếp tục đạt tỷ lệ dự đoán 100%. Nhà thiết kế sản xuất Ruth De Jong, người từng nhận đề cử Oscar với Oppenheimer, trở lại đường đua giải thưởng cùng nhà trang trí bối cảnh Larry Dias. Dias từng được đề cử nhờ tham gia Inception (2010) của Nolan.

Hai người cùng ê-kíp chịu trách nhiệm xây dựng những bối cảnh quy mô lớn, trong đó có ngựa thành Troy và nhiều chiến thuyền. Những bộ phim được dự đoán có thể cạnh tranh cùng The Odyssey gồm La Bola Negra, Dune: Part Three, Project Hail Mary và Digger.

Cạnh tranh ở âm thanh và hiệu ứng hình ảnh

Tại hạng mục Âm thanh, The Odyssey hiện xếp thứ hai dù có cùng tỷ lệ dự đoán 100% với Project Hail Mary, tác phẩm đang đứng đầu bảng. Hệ thống âm thanh cao cấp tại các rạp IMAX được kỳ vọng giúp bộ phim phát huy thế mạnh với tiếng gươm giáo va chạm và những con sóng dữ dội, tái hiện không khí Hy Lạp cổ đại.

Trong nhiều năm, các bộ phim có thiết kế âm thanh nổi bật thường tạo được lợi thế ở hạng mục này. Những tác phẩm từng gây chú ý gồm F1 (2025) với âm thanh động cơ xe đua, Dune: Part Two (2024) với tiếng giun cát khổng lồ và Top Gun: Maverick (2022) với những màn trình diễn máy bay chiến đấu. Ngoài Project Hail Mary và The Odyssey, các ứng viên được dự đoán có thể nhận đề cử là Dune: Part Three, La Bola Negra và Disclosure Day.

Trong khi đó, ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh, The Odyssey hiện đứng thứ ba với tỷ lệ dự đoán 95%, sau Project Hail Mary và Godzilla Minus Zero. Bộ phim có nhiều phân cảnh đòi hỏi kỹ xảo phức tạp, từ quái vật Cyclops, những người lính biến thành lợn cho đến các linh hồn thoát khỏi địa ngục Hades.

Những tác phẩm đồng thời được đề cử Phim hay nhất thường có lợi thế ở cuộc đua Hiệu ứng hình ảnh. Một số ví dụ gần đây gồm Dune: Part Two (2024), Avatar: The Way of Water (2022), Dune (2021) và 1917 (2019). Bên cạnh ba ứng viên dẫn đầu, Dune: Part Three và Whalefall cũng được dự đoán có cơ hội góp mặt.

The Odyssey có thể phá kỷ lục 16 đề cử của Sinners

Nếu các dự đoán trở thành hiện thực, The Odyssey có thể thách thức kỷ lục 16 đề cử Oscar mà Sinners thiết lập trước đó.

Không chỉ có lợi thế ở nhóm hạng mục kỹ thuật, The Odyssey còn được dự đoán cạnh tranh tại nhiều hạng mục quan trọng khác. Những dự đoán hiện tại đặt bộ phim vào cuộc đua Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc dành cho Christopher Nolan, Nam chính xuất sắc dành cho Matt Damon, Nam phụ xuất sắc dành cho John Leguizamo, cùng hai đề cử Nữ phụ xuất sắc cho Anne Hathaway và Samantha Morton. Tác phẩm cũng được kỳ vọng nhận đề cử Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Nếu các dự đoán hiện tại trở thành hiện thực, The Odyssey có thể tiến sát hoặc vượt qua kỷ lục 16 đề cử Oscar mà Sinners thiết lập hồi đầu năm 2026.

Dù vậy, đây mới là những dự đoán trong giai đoạn đầu của mùa giải thưởng. Khả năng thực tế của bộ phim sẽ còn phụ thuộc vào phản ứng của giới phê bình, các giải thưởng tiền Oscar và chiến dịch vận động trong những tháng tới. Danh sách đề cử Oscar 2027 dự kiến được công bố vào ngày 21/1/2027.