The New York Times gợi ý những điểm nghỉ dưỡng biển nổi bật tại Việt Nam

Nhật báo Mỹ The New York Times vừa đăng tải bài viết “ How to Find a Great Beach in Vietnam: An Expert’s Guide” (Cẩm nang khám phá những bãi biển đẹp tại Việt Nam), giới thiệu một số bãi biển và khu nghỉ dưỡng ven biển đáng chú ý trên dải bờ biển dài của Việt Nam.

Tác giả Damien Cave – phóng viên quốc tế của tờ báo – đã khám phá nhiều bờ biển trên thế giới. Chuyển đến TP Hồ Chí Minh vào cuối năm 2024, ông tiếp tục hành trình tìm hiểu các bãi biển Việt Nam và chia sẻ những gợi ý dành cho du khách, đặc biệt là các điểm đến thuận tiện cho chuyến đi xuất phát từ TP.HCM.

Bài viết đã đưa độc giả đến với nhiều điểm nghỉ dưỡng ven biển trên khắp Việt Nam, từ Mũi Né, Đà Nẵng đến Phú Quốc và Côn Đảo.

Điểm đến đầu tiên được tác giả giới thiệu là Mũi Né, với gợi ý “Bãi biển đáng khám phá trong khoảng cách lái xe từ TP.HCM”. Trước khi đến Mũi Né, ông đã có những chuyến đi đến Vũng Tàu và Hồ Tràm nhưng vẫn chưa tìm được bãi biển thực sự ưng ý. Trong lúc gần như muốn từ bỏ hành trình tìm kiếm, ông gặp Martin Koerner – Giám đốc Thương mại của The Anam, người đã gợi ý Mũi Né cùng khu nghỉ dưỡng The Anam như lựa chọn phù hợp nhất gần TP.HCM. Nhờ tuyến cao tốc mới, hành trình di chuyển từ TP.HCM đến khu nghỉ dưỡng hiện mất chưa đến ba giờ.

Tại Mũi Né, điểm đến đầu tiên được đề cập trong bài viết, tác giả giới thiệu The Anam Mũi Né là lựa chọn phù hợp nhất gần TP.HCM.

Trong bài viết, tác giả nhận xét The Anam Mũi Né gây ấn tượng với không gian phòng nghỉ rộng rãi, được trang trí bằng gạch khảm mosaic và các tác phẩm tranh sơn dầu. Khu nghỉ dưỡng chính thức khai trương năm 2023, sở hữu khoảng 130 phòng và tọa lạc dọc theo bờ biển Mũi Né. Bài viết cũng đề cập đến mức giá lưu trú tham khảo từ khoảng 4,8 triệu đồng mỗi đêm tại thời điểm ông trải nghiệm.

Bên cạnh Mũi Né, bài viết tiếp tục giới thiệu những điểm nghỉ dưỡng biển tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo và khu vực Nam Trung Bộ. Tại Đà Nẵng, tác giả đề cập đến những bãi biển rộng cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng quốc tế dọc bờ biển, đồng thời gợi ý thêm các bãi biển tại quần đảo Cù Lao Chàm.

Bên cạnh Mũi Né, bài viết tiếp tục giới thiệu những điểm nghỉ dưỡng biển tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo và khu vực Nam Trung Bộ.

Với Phú Quốc, bài viết ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của hòn đảo thành một điểm đến du lịch quy mô lớn, bên cạnh những khu nghỉ dưỡng nhỏ hơn mang đến không gian gần gũi thiên nhiên.

Trong khi đó, Côn Đảo được giới thiệu như lựa chọn dành cho du khách yêu thích không gian yên tĩnh, tương đối hoang sơ. Ở khu vực Nam Trung Bộ, Zannier Bãi San Hô được ông đánh giá là một gợi ý nổi bật cho kỳ nghỉ dưỡng biệt lập, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí mà ông tìm kiếm ở một khu nghỉ dưỡng biển lý tưởng.