The New York Times gây tranh cãi vì bài viết về NewJeans, Hiệp hội Kpop chính thức đáp trả

Một bài viết của The New York Times xoay quanh hợp đồng giữa NewJeans và ADOR đang tạo ra cuộc tranh luận mới về quyền lợi nghệ sĩ vị thành niên trong ngành công nghiệp Kpop. Trước những nhận định cho rằng các điều khoản hợp đồng có phần bất lợi cho các thành viên, một hiệp hội lớn của ngành giải trí Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng phản đối, cho rằng vấn đề đang bị nhìn nhận phiến diện và chưa đặt trong đúng bối cảnh pháp lý, văn hóa của thị trường âm nhạc nước này.

Ngày 9/11, Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Đại chúng Hàn Quốc (Korea Popmusic Industry Association - KPIA) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước bài viết của The New York Times liên quan đến hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và công ty quản lý ADOR. Theo hiệp hội, bài báo đã khái quát hóa tranh chấp giữa một nhóm nhạc với công ty chủ quản thành vấn đề chung của toàn bộ ngành công nghiệp Kpop.

KPIA cho rằng những đánh giá trong bài viết chưa xem xét đầy đủ hệ thống pháp luật Hàn Quốc về hợp đồng giải trí cũng như đặc thù của mô hình đào tạo thực tập sinh thần tượng. Hiệp hội nhấn mạnh tính công bằng và hợp pháp của một hợp đồng độc quyền không thể chỉ được đánh giá thông qua một số điều khoản riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể các thỏa thuận bổ sung, quy định pháp luật, hoàn cảnh ký kết và cách thức thực hiện trên thực tế.

Tranh cãi bắt nguồn từ bài viết được The New York Times công bố ngày 5/11, trong đó phân tích hợp đồng mà năm thành viên NewJeans ký với ADOR vào năm 2022, thời điểm tất cả vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Khi ấy, các cô gái mới từ 14 đến 17 tuổi.

Theo The New York Times, một số chuyên gia pháp lý nhận định hợp đồng có những điều khoản chưa thực sự bảo đảm quyền lợi cho nghệ sĩ vị thành niên. Đáng chú ý, văn bản được cho là thiếu những quy định cụ thể nhằm bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe, học tập, ngủ nghỉ và phục hồi của các thành viên.

Bên cạnh đó, bài báo cũng đề cập đến nhiều nội dung gây tranh luận như chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, những giới hạn trong hành vi cá nhân của nghệ sĩ, cách tính khoản bồi thường khi vi phạm hợp đồng cũng như quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh và giọng nói sau khi hợp đồng kết thúc.

The New York Times cho biết đã tham khảo ý kiến của năm chuyên gia pháp lý về bản hợp đồng này. Trong đó, một luật sư chuyên về giải trí tại Seoul mô tả văn bản là có những điều khoản "đặc biệt khắt khe". Trước các nhận định trên, HYBE đã lên tiếng bác bỏ một số nội dung, khẳng định công ty tuân thủ các quy định bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời không ép buộc các thành viên NewJeans nghỉ học hay thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ.

Trước những tranh luận này, KPIA cho rằng cần nhìn nhận hợp đồng trong mối tương quan với hệ thống pháp luật hiện hành tại Hàn Quốc. Hiệp hội viện dẫn hợp đồng tiêu chuẩn dành cho nghệ sĩ văn hóa đại chúng cùng Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng, cho rằng đây là những cơ chế được xây dựng nhằm cân bằng quyền lợi của nghệ sĩ với lợi ích chính đáng của các công ty quản lý – những đơn vị phải đầu tư đáng kể vào quá trình đào tạo và phát triển tài năng.

"Việc bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất không phải là những giá trị đối lập", hiệp hội nhấn mạnh.

KPIA cũng khẳng định các biện pháp bảo vệ thực tập sinh chưa thành niên tại Hàn Quốc đang từng bước được mở rộng. Những thỏa thuận bổ sung liên quan đến quyền riêng tư, nhân phẩm, thời gian ngủ nghỉ và học tập đã được chú trọng hơn. Bên cạnh đó, nhiều công ty giải trí lớn cũng đã chỉ định nhân sự phụ trách bảo vệ nghệ sĩ trẻ nhằm tăng cường giám sát và bảo đảm quyền lợi cho các thực tập sinh.

Đặc biệt, hiệp hội phản đối việc đánh đồng hệ thống đào tạo thần tượng Kpop với mô hình "kiểm soát áp bức". Theo KPIA, đây là một cấu trúc phát triển tài năng có những đặc điểm và lợi thế cạnh tranh riêng, không nên bị đánh giá hoàn toàn dựa trên góc nhìn của phương Tây.

Ngoài ra, hiệp hội cũng bày tỏ lo ngại về việc những nội dung trong hợp đồng đang là đối tượng của một vụ tranh chấp pháp lý được tiết lộ ra nước ngoài, bất chấp các nghĩa vụ bảo mật giữa những bên liên quan.

Thực tế, hợp đồng giữa NewJeans và ADOR đã trở thành tâm điểm của một trong những cuộc tranh chấp gây chú ý nhất Kpop trong những năm gần đây. Mâu thuẫn bắt đầu bùng phát vào năm 2024, sau khi Hanni xuất hiện tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 10 cùng năm để trình bày về cáo buộc bị đối xử bất công. Đến tháng 11/2024, cả năm thành viên tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ADOR.

Tuy nhiên, diễn biến pháp lý sau đó không diễn ra theo hướng mà nhóm mong muốn. Tháng 3/2025, tòa án chấp thuận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp, hạn chế NewJeans tự ý thực hiện các hoạt động độc lập. Đến tháng 10/2025, Tòa án Trung tâm Seoul tiếp tục xác nhận hiệu lực của hợp đồng độc quyền giữa nhóm và ADOR.

Sau phán quyết, Haerin, Hyein và Hanni lần lượt quay trở lại ADOR. Minji cũng bày tỏ mong muốn trở lại nhưng vẫn đang trong quá trình thảo luận với công ty. Trong khi đó, Danielle không còn trực thuộc ADOR sau khi công ty chấm dứt hợp đồng với nữ thần tượng vào tháng 12/2025. Cô hiện tiếp tục vướng vào một tranh chấp pháp lý riêng với đơn vị quản lý cũ.

Việc KPIA công khai phản bác The New York Times cho thấy tranh cãi xung quanh NewJeans không còn đơn thuần là câu chuyện về mâu thuẫn giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. Vấn đề đã mở rộng thành cuộc thảo luận về cách ngành công nghiệp K-pop vận hành, trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ trẻ và ranh giới giữa quyền lợi của thần tượng với lợi ích của các đơn vị đầu tư, đào tạo.

Dù vậy, việc bảo vệ đặc thù của mô hình đào tạo Kpop cũng không đồng nghĩa với việc mọi điều khoản hợp đồng đều không cần được xem xét. Câu chuyện của NewJeans một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách xây dựng một môi trường giải trí vừa duy trì tính cạnh tranh, vừa bảo đảm nghệ sĩ, đặc biệt là những người bước chân vào ngành từ khi còn rất trẻ, được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ.