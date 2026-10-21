The New Gene 2026: Hứa Kim Tuyền chọn thí sinh như tìm người yêu

Ngày 20/10, chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc thế hệ mới The New Gene 2026 tổ chức sự kiện ra mắt tại TP.HCM. Với chủ đề "Hành trình bứt phá và kiến tạo thế hệ nghệ sĩ mới", chương trình hướng đến những gương mặt trẻ có khả năng sáng tác và biểu diễn. Vượt qua vòng tuyển chọn từ hơn 5.500 hồ sơ trên toàn quốc, Top 60 thí sinh sẽ trải qua 4 vòng thi, từ Casting đến Chung kết, với mục tiêu phát triển kỹ năng chuyên môn, định hình cá tính âm nhạc và rèn luyện bản lĩnh sân khấu.

Đồng hành cùng các thí sinh là Giám đốc âm nhạc DươngK, Host Võ Tấn Phát cùng 4 Mentor gồm Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, LyLy và 24K.Right. Với yêu cầu kết hợp giữa sáng tác và biểu diễn, chương trình đặt ra thử thách để các gương mặt trẻ thể hiện màu sắc âm nhạc riêng, thay vì chỉ tập trung vào khả năng trình diễn.

Trong quá trình lựa chọn thí sinh, Hứa Kim Tuyền cho biết anh đã chuẩn bị sẵn những tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, các tiêu chí ấy không phải lúc nào cũng quyết định lựa chọn cuối cùng, bởi đôi khi một khoảnh khắc trên sân khấu cũng đủ khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Bốn mentor trong chương trình.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online tại sự kiện ra mắt chương trình, Hứa Kim Tuyền ví von: "Cách tôi chọn thí sinh cũng giống như đi tìm người yêu vậy". Theo nam nhạc sĩ, bài thi không nhất thiết phải hoàn hảo 100%. Đôi khi, chỉ một câu hát bắt tai, ánh mắt tạo được sự kết nối hay năng lượng trên sân khấu cũng đủ để anh quyết định lựa chọn.

Khi cạnh tranh thí sinh với các Mentor khác, Hứa Kim Tuyền cho biết anh không có ý định sử dụng "chiêu trò" để thuyết phục những thí sinh mình muốn chiêu mộ. Thay vào đó, nam nhạc sĩ đặt niềm tin vào sự chân thành và khả năng thuyết phục của bản thân. Anh khẳng định: "Sẽ không có thí sinh nào tôi chọn mà lại không về đội".

Hứa Kim Tuyền chia sẻ "giao diện" mới gầy hơn, "đẹp trai hơn" sẽ khiến khán giả The New Gene 2026 bất ngờ.